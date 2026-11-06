Οι Μπάνζα και Μουτουσαμί κλήθηκαν στην εθνική ομάδα της Λ.Δ. του Κονγκό

Ο Σιμόν Μπάνζα, ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, και ο Σαμουέλ Μουτουσαμί, ο χαφ του Ατρόμητου, ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στην πατρίδα τους, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, προκειμένου να ενισχύσουν την εθνική τους ομάδα. Οι δύο ποδοσφαιριστές συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή που ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ, για τις προσεχείς αναμετρήσεις στο πλαίσιο των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2027.

Η κλήση στην εθνική ομάδα

Ο Σιμόν Μπάνζα, ο 30χρονος φορ που αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, και ο Σαμουέλ Μουτουσαμί, ο επίσης 30χρονος χαφ του Ατρόμητου, βρίσκονται μεταξύ των 26 παικτών που επέλεξε ο προπονητής της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ. Η κλήση τους αφορά δύο σημαντικά παιχνίδια εναντίον της Σιέρα Λεόνε, τα οποία εντάσσονται στη διαδικασία των προκριματικών για το AFCON 2027.

Οι δύο ποδοσφαιριστές αναμένεται να αναχωρήσουν για την πατρίδα τους αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της 10ης αγωνιστικής των πρωταθλημάτων τους. Η παρουσία τους κρίνεται σημαντική για την εθνική τους ομάδα, η οποία επιδιώκει την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Οι προκριματικοί αγώνες και οι ημερομηνίες

Το πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις με τη Σιέρα Λεόνε. Ο πρώτος αγώνας έχει οριστεί για τις 12 Νοεμβρίου και θα διεξαχθεί στην Κινσάσα, την πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Αυτός ο εντός έδρας αγώνας αποτελεί μια ευκαιρία για την ομάδα να εκμεταλλευτεί την έδρα της.

Η δεύτερη αναμέτρηση θα λάβει χώρα πέντε ημέρες αργότερα, στις 17 Νοεμβρίου. Το παιχνίδι αυτό θα διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος, συγκεκριμένα στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου. Η επιλογή ουδέτερης έδρας είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο στα προκριματικά αφρικανικών διοργανώσεων.

Η πορεία της Λ.Δ. του Κονγκό στα προκριματικά

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει ξεκινήσει δυναμικά την πορεία της στα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2027. Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στην πρώτη θέση του πέμπτου ομίλου, έχοντας συγκεντρώσει 6 βαθμούς σε δύο αγώνες. Η επίδοση αυτή της δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι των αντιπάλων της.

Στον ίδιο όμιλο, η Ζιμπάμπουε και η Ισημερινή Γουινέα ακολουθούν με 3 βαθμούς η καθεμία. Η Σιέρα Λεόνε, η οποία είναι και ο επόμενος αντίπαλος, βρίσκεται στην τελευταία θέση του ομίλου χωρίς να έχει κατακτήσει κανέναν βαθμό μέχρι στιγμής. Οι επερχόμενοι αγώνες είναι κρίσιμοι για την εδραίωση της θέσης της Λ.Δ. του Κονγκό στην κορυφή.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2027

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2027 αποτελεί τον μεγάλο στόχο για τις εθνικές ομάδες της ηπείρου. Η τελική φάση της διοργάνωσης έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 19 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου του 2027. Τη διοργάνωση θα φιλοξενήσουν από κοινού τρεις χώρες: η Κένυα, η Ουγκάντα και η Τανζανία.

Η συμμετοχή σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση αποτελεί τιμή και ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές να αναδείξουν το ταλέντο τους σε διεθνές επίπεδο. Η κλήση των Μπάνζα και Μουτουσαμί υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του προπονητικού επιτελείου στις ικανότητές τους και την προσδοκία για την συμβολή τους στην επίτευξη του στόχου της πρόκρισης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta