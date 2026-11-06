Ο Έλβις Φάτοβιτς για την ανατροπή του Ολυμπιακού και τη Σαμπαντέλ: «Πρέπει να ματώσουν για να μας κερδίσουν»

Ο Ολυμπιακός στο πόλο ανδρών κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, φτάνοντας στη νίκη με 15-12 στο Παπαστράτειο. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Έλβις Φάτοβιτς, μίλησε μετά το τέλος του αγώνα, εξηγώντας τι οδήγησε στην αντίδραση της ομάδας του και υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιθετικότητας. Παράλληλα, τόνισε πως η προσοχή στρέφεται πλέον στις κρίσιμες αναμετρήσεις του Champions League, με πρώτο σταθμό την ισχυρή Σαμπαντέλ.

Η μεγάλη ανατροπή στο Παπαστράτειο

Το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται πίσω στο σκορ, καθώς το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με 1-5 υπέρ του αντιπάλου. Ωστόσο, η ομάδα του Πειραιά αντέδραξε δυναμικά και κατάφερε να φτάσει στη νίκη με τελικό σκορ 15-12, διατηρώντας το απόλυτο των επτά νικών σε ισάριθμους αγώνες στην Water Polo League. Ο Έλβις Φάτοβιτς, μιλώντας στο Athletiko, ανέφερε ότι το στοιχείο που έφερε την ανατροπή ήταν η μεγαλύτερη επιθετικότητα των παικτών του, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει το τακτικό πλάνο της ομάδας.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στις εύκολες λύσεις που επέτρεψε ο Ολυμπιακός στον αντίπαλο στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις γρήγορες πάσες στα 2 μέτρα, καθώς και στην κόντρα, που διευκόλυναν τον Παναθηναϊκό να σκοράρει. Η αλλαγή στη νοοτροπία και η αύξηση της επιθετικότητας ήταν καθοριστικές για την πορεία του αγώνα και την τελική επικράτηση.

Οι οδηγίες του Έλβις Φάτοβιτς

Ο Έλβις Φάτοβιτς, μετά το κακό ξεκίνημα, ζήτησε από τους παίκτες του να αλλάξουν στάση. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Μπορούμε να χάσουμε, αλλά πρέπει να ματώσουν για να μας κερδίσουν». Αυτή η φράση αντικατοπτρίζει τη νοοτροπία που επιθυμεί να βλέπει από την ομάδα του. Στο τάιμ άουτ που ακολούθησε το αρχικό 1-5, ο προπονητής ζήτησε από τους παίκτες του να γίνουν πιο επιθετικοί, χωρίς να προβεί σε τακτικές αλλαγές.

«Απλώς να αρχίσουμε να είμαστε πιο επιθετικοί. Δεν αλλάξαμε τίποτα τακτικά. Παίξαμε με την ίδια τακτική, αλλά ήμασταν πιο επιθετικοί, και στην επίθεση. Κάποιες φορές κάναμε απλώς ψηλοκρεμαστές πάσες και διευκολύναμε τον τερματοφύλακα. Στη συνέχεια δουλέψαμε καλύτερα», εξήγησε ο Φάτοβιτς. Πρόσθεσε επίσης ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι παίκτες έκαναν ψηλοκρεμαστές πάσες, διευκολύνοντας τον τερματοφύλακα του αντιπάλου. «Στη συνέχεια δουλέψαμε καλύτερα», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας τη βελτίωση στην εκτέλεση και την αποτελεσματικότητα της ομάδας του.

Το βάθος του ρόστερ και οι επιλογές

Η συζήτηση με τον προπονητή του Ολυμπιακού επεκτάθηκε και στις επιλογές που προσφέρει το φετινό ρόστερ της ομάδας. Ο Φάτοβιτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία τριών εξαιρετικών φουνταριστών, ένα στοιχείο που θεωρεί σημαντικό για τη διαχείριση του αγώνα. Τόνισε τη σημασία των αλλαγών, καθώς αυτές δίνουν τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να διατηρεί υψηλό ρυθμό και ένταση σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

«Έχουμε τρεις εξαιρετικούς φουνταριστούς. Με περισσότερες επιλογές έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα να κάνουμε αλλαγές και να κρατάμε καλό ρυθμό σε ολόκληρο το παιχνίδι», δήλωσε. Επεσήμανε επίσης τη σημασία των τερματοφυλάκων στο σύγχρονο πόλο, καθώς τα σουτ είναι πλέον πολύ περισσότερα. «Είναι σημαντικό να έχεις δύο ή τρεις καλούς τερματοφύλακες, ώστε να βρίσκεις εκείνον που είναι στην καλύτερη κατάσταση τη συγκεκριμένη ημέρα», κατέληξε, αναδεικνύοντας την ανάγκη για βάθος και σε αυτή τη θέση.

Στροφή στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις

Παρά τη νίκη στο ντέρμπι, ο Έλβις Φάτοβιτς κράτησε χαμηλούς τόνους, καθώς οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας ακολουθούν άμεσα. Ο προπονητής ξεκαθάρισε ότι «Αυτό το παιχνίδι δεν σημαίνει ότι τελείωσε κάτι. Ήταν ένα πρώτο παιχνίδι που μας έδωσε πληροφορίες για το τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί για εμάς». Η ομάδα έχει μπροστά της δύο πολύ σημαντικούς αγώνες στο Champions League, απαιτώντας πλήρη συγκέντρωση.

Ο επόμενος αγώνας του Champions League είναι προγραμματισμένος για την επόμενη εβδομάδα, με αντίπαλο την ισχυρή Σαμπαντέλ. Ο Φάτοβιτς υπογράμμισε την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση από την επιστροφή στις προπονήσεις. «Μπορούμε να χαλαρώσουμε για μία ημέρα, αλλά την Κυριακή πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι», ανέφερε. Τόνισε ότι η Σαμπαντέλ παίζει πολύ καλό και γρήγορο πόλο και χαρακτήρισε το επερχόμενο παιχνίδι ως «πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί αυτή είναι η πισίνα μας, το σπίτι μας. Πρέπει να προστατεύσουμε την έδρα μας».

Με πληροφορίες από: Athletiko