Οι οπαδοί της Λανς σε αναταραχή μετά τον ιστορικό διασυρμό από την Κόμο

Οι οπαδοί της Λανς βρίσκονται σε έντονη αναταραχή και έχουν προαναγγείλει δράσεις, μετά την ιστορική ήττα της αγαπημένης τους ομάδας με σκορ 9-1 από την Κόμο. Ο διασυρμός αυτός, που σημειώθηκε στην έδρα της Λανς για τη League Phase του Champions League, έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των συνδέσμων φιλάθλων. Η ανακοίνωση που εξέδωσαν την Παρασκευή (6/11) εκφράζει την αγανάκτησή τους για το πρωτοφανές αποτέλεσμα και την ανεύθυνη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών.

Ο ιστορικός διασυρμός και η αντίδραση των φιλάθλων

Οι φίλοι της Λανς ζουν δύσκολες μέρες, καθώς είδαν μεσοβδόμαδα την ομάδα τους να διασύρεται με το αδιανόητο 9-1 από την πρωτάρα Κόμο, μέσα στην έδρα της. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη για τη League Phase του Champions League και το αποτέλεσμα προκάλεσε σοκ.

Αναμενόμενα, οι σύνδεσμοι φιλάθλων της Ρασίνγκ βρίσκονται σε αναταραχή. Η ανακοίνωση που εξέδωσαν την Παρασκευή (6/11) πιστοποιεί αυτή την κατάσταση, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τον ιστορικό διασυρμό και προαναγγέλλοντας παράλληλα δράσεις το προσεχές χρονικό διάστημα.

Βαριές κατηγορίες για την εμφάνιση των παικτών

Στη μακροσκελή επιστολή των φιλάθλων, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «κάθε χρόνο θα ακούμε ότι η βαρύτερη ήττα είναι εκείνη της ομάδας της καρδιάς μας». Ένα άλλο σημείο της ανακοίνωσης τονίζει πως «οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού δεν έπρεπε ποτέ να συμπεριφερθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να γεννάται η απορία αν η εμφάνισή τους ήταν σκόπιμα αποτυχημένη».

Οι σύνδεσμοι φιλάθλων ενημερώνουν τον σύλλογο ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν άμεσα και γρήγορα, μετά την ανεύθυνη συμπεριφορά που επέδειξαν οι ποδοσφαιριστές εντός έδρας. Μάλιστα, στο Bollaert, στα αποδυτήρια, είχε ληφθεί συλλογική και συντονισμένη απόφαση πριν από τον αγώνα να μην τιμηθεί το έμβλημα του συλλόγου στον αγωνιστικό χώρο.

Η προηγούμενη διαβεβαίωση και η απειλή από τη Λιλ

Η ντροπή αυτή ήρθε ενώ η Λανς βρισκόταν ήδη υπό την απειλή μιας νέας ήττας από τους «εχθρούς μας», τη Λιλ, με τον κίνδυνο μιας νέας απογοήτευσης να βαραίνει όλους τους φιλάθλους της. Αυτό καθιστά την ήττα από την Κόμο ακόμα πιο επώδυνη για το κοινό.

Πριν από δέκα ημέρες, ο Μπενζαμέν Παρό είχε διαβεβαιώσει τους συνδέσμους φιλάθλων με τη δήλωση: «Μην ανησυχείτε, οι παίκτες θα μπουν στο ντέρμπι με το μαχαίρι στα δόντια». Η εξέλιξη των γεγονότων, ωστόσο, διέψευσε πλήρως αυτή τη διαβεβαίωση.

Η σημασία του Champions League για τη Λανς

Το Champions League κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου της Λανς. Η ομάδα έχει συμμετάσχει μόλις τέσσερις φορές σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση, και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που φιλοξενεί αποτελούν πολύτιμες αναμνήσεις για την ιστορία των Ερυθρόχρυσων.

Πέρα από την ήττα σε έναν αγώνα, αυτό που απαιτεί πρωτίστως μια αποφασιστική αντίδραση είναι η φύση των γεγονότων. Όσα συνέβησαν στο Bollaert αποτελούν ανεξίτηλο στίγμα για τον σύλλογο. Η ήττα αυτή δεν είναι απλώς μία ήττα, αλλά στιγματίζει τη Ρασίνγκ για χρόνια, για δεκαετίες, στην ιστορία του Champions League.

Η κόκκινη γραμμή που ξεπεράστηκε

Οι φίλαθλοι τονίζουν πως «κάθε χρόνο θα ακούμε ότι η βαρύτερη ήττα είναι εκείνη της ομάδας της καρδιάς μας», υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση αυτή ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του αποδεκτού. Για τους συνδέσμους φιλάθλων, μια «κόκκινη γραμμή» ξεπεράστηκε.

Αυτή η γραμμή, όπως εξηγούν, καθορίζεται από την ψυχή του συλλόγου, ο οποίος έχει ιστορία και ένα ιδιαίτερο τοπικό πλαίσιο. Βασιζόταν σε μια απλή αρχή: οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού δεν έπρεπε ποτέ να συμπεριφερθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να γεννάται η απορία αν η εμφάνισή τους ήταν σκόπιμα αποτυχημένη. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι σύνδεσμοι φιλάθλων βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαβουλεύσεις, προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta