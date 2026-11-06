Ο Βόλος Elabet με σημαντικές επιστροφές, αλλά και απουσίες κόντρα στην Κηφισιά

Ο Βόλος Elabet ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Χουάν Κάρλος Γκαρίδο θα παραταχθεί με 23 ποδοσφαιριστές στην αποστολή, έχοντας σημαντικές επιστροφές στο ρόστερ της, αλλά και αξιοσημείωτες απουσίες που καλείται να διαχειριστεί ο Ισπανός τεχνικός.

Η προετοιμασία και η αποστολή του Βόλου Elabet

Οι «κυανέρυθροι» του Βόλου ολοκλήρωσαν τις προπονήσεις τους, εστιάζοντας στην αναμέτρηση που θα διεξαχθεί το απόγευμα του Σαββάτου, 7 Νοεμβρίου, στις 17:00. Η προετοιμασία πραγματοποιήθηκε με στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση απέναντι στην Κηφισιά, σε έναν αγώνα που εντάσσεται στο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, με την ομάδα να επιδιώκει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Στην αποστολή που ανακοινώθηκε από το τεχνικό επιτελείο συμπεριλήφθηκαν συνολικά 23 παίκτες. Η επιλογή των ποδοσφαιριστών έγινε με βάση τις ανάγκες του αγώνα και τις διαθέσιμες επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους παίκτες που επιστρέφουν στη δράση μετά από απουσίες, όσο και εκείνους που είναι σταθερά διαθέσιμοι για την ομάδα.

Σημαντικές επιστροφές και αναγκαστικές απουσίες

Ο Ισπανός τεχνικός, Χουάν Κάρλος Γκαρίδο, θα έχει στη διάθεσή του αρκετούς ποδοσφαιριστές που απουσίαζαν από προηγούμενες αναμετρήσεις, ενισχύοντας έτσι τις επιλογές του. Συγκεκριμένα, ο μπακ Μεντίλ επιστρέφει στην ομάδα, καθώς εξέτισε την ποινή της μίας αγωνιστικής που του είχε επιβληθεί. Παράλληλα, οι Μπάρε και Ες Σαουμπί είναι και πάλι διαθέσιμοι για αγωνιστική δράση, έχοντας ξεπεράσει πλήρως τους τραυματισμούς που τους κρατούσαν εκτός αγωνιστικών χώρων το προηγούμενο διάστημα.

Ωστόσο, ο Βόλος Elabet θα στερηθεί τις υπηρεσίες τεσσάρων παικτών για τον αγώνα με την Κηφισιά. Ο μπακ Τασιούρας παραμένει μόνιμα απών από την ομάδα, ενώ εκτός αποστολής βρίσκεται και ο τραυματίας Ατζιάκουα. Επιπλέον, δύο ποδοσφαιριστές είναι τιμωρημένοι και δεν μπορούν να αγωνιστούν: ο Μπέρνιτς, ο οποίος έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή της μίας αγωνιστικής, και ο Φουρτάδο, ο οποίος είχε αποβληθεί στην ήττα από τον Ατρόμητο με 3-0, σε αγώνα που διεξήχθη στο Περιστέρι. Οι απουσίες αυτές δημιουργούν νέα δεδομένα για τον σχηματισμό της ομάδας.

Οι πρώτες αναμετρήσεις υπό τον Χουάν Κάρλος Γκαρίδο

Η έλευση του Χουάν Κάρλος Γκαρίδο στον πάγκο του Βόλου Elabet σηματοδότησε μια προσπάθεια ανασύνταξης για την ομάδα, με την ελπίδα για νέα δυναμική. Ωστόσο, το ντεμπούτο του Ισπανού τεχνικού δεν συνοδεύτηκε από τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς οι «κυανέρυθροι» παρουσιάστηκαν απογοητευτικοί στις πρώτες τους αναμετρήσεις υπό την καθοδήγηση του Γκαρίδο.

Συγκεκριμένα, ο Βόλος Elabet υπέστη δύο ήττες από τον Ατρόμητο, μία στο πλαίσιο του πρωταθλήματος και μία στο κύπελλο. Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για βελτίωση και την προσπάθεια της ομάδας να βρει τον ρυθμό της υπό τον νέο προπονητή, ξεκινώντας από την κρίσιμη αναμέτρηση με την Κηφισιά για την 10η αγωνιστική.

Αναλυτικά η αποστολή των 23 ποδοσφαιριστών

Η πλήρης αποστολή του Βόλου Elabet, όπως αυτή διαμορφώθηκε για τον αγώνα της 10ης αγωνιστικής κόντρα στην Κηφισιά, περιλαμβάνει τους εξής 23 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για τον Χουάν Κάρλος Γκαρίδο:

Σιαμπάνης, Γεροφωκάς, Γκάμπριελ, Μύγας, Κάτσικας, Κάργας, Ες Σαουμπί, Λυκουρίνος, Λεκές, Μεντίλ, Φάμπιο, Νεγιού, Κόμπα, Γρόσδης, Μπάρε, Γκαραβέλας, Ρεγκίς, Γκονζάλες, Καμπελά, Τζόκα, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko