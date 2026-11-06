Ο Παναθηναϊκός υπερήφανος για τους παίκτες του στην εθνική Κ17

Η Εθνική Παίδων της Ελλάδας θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο U-17, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Κατάρ. Το σημαντικό αυτό τουρνουά έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου 2026. Ο Παναθηναϊκός εκφράζει την υπερηφάνεια του για την παρουσία των παικτών του στην αποστολή, αναδεικνύοντας τη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες του συλλόγου.

Η ιστορική συμμετοχή της εθνικής παίδων

Η Εθνική Παίδων ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, καθώς θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε Παγκόσμιο Κύπελλο U-17 για πρώτη φορά. Το σημαντικό αυτό γεγονός θα λάβει χώρα στο Κατάρ, με τη διοργάνωση να εκτείνεται από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου 2026.

Ο τεχνικός της Εθνικής, Βασίλης Παπαδάκης, ανακοίνωσε την αποστολή των 21 ποδοσφαιριστών που θα ταξιδέψουν στο Κατάρ, καθώς και μια λίστα με 11 αναπληρωματικούς παίκτες που μπορούν να ενταχθούν σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης.

Η συμβολή του Παναθηναϊκού στην αποστολή

Ο Παναθηναϊκός έχει κάθε λόγο να νιώθει περήφανος, καθώς πέντε ποδοσφαιριστές του συμπεριλαμβάνονται στην κύρια αποστολή της Εθνικής Παίδων. Πρόκειται για τους Λάβδα, Γείτονα, Νεμπή, Τσίγκα και Μπινιάρη, οι οποίοι προέρχονται από τις ακαδημίες του συλλόγου.

Επιπλέον, ένας ακόμα παίκτης του «τριφυλλιού», ο Κουμουκέλης, βρίσκεται στη λίστα των αναπληρωματικών, έτοιμος να ενταχθεί στην αποστολή σε περίπτωση ανάγκης. Η ισχυρή παρουσία των «πράσινων» ταλέντων υπογραμμίζει την ποιότητα της δουλειάς που γίνεται στα τμήματα υποδομής του συλλόγου.

Η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου

Ο Παναθηναϊκός εξέφρασε την υπερηφάνεια του μέσω ανάρτησης, τονίζοντας τη σημασία αυτής της διάκρισης για τον σύλλογο και τη δουλειά που γίνεται στα τμήματα υποδομής. «Πράσινη υπερηφάνεια στη παγκόσμια σκηνή!», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ομάδας.

Η ανάρτηση συνεχίζει: «Τα ταλέντα της Ακαδημίας μας είναι έτοιμα να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA Κ17 στο Κατάρ 2026! Κάντε μας περήφανους αγόρια!». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την αναγνώριση που λαμβάνει ο σύλλογος για την ανάπτυξη νέων ποδοσφαιριστών.

Αναλυτικά η αποστολή του Βασίλη Παπαδάκη

Ο τεχνικός της Εθνικής Παίδων, Βασίλης Παπαδάκης, επέλεξε συνολικά 21 ποδοσφαιριστές για την αποστολή στο Κατάρ. Οι κλήσεις περιλαμβάνουν τερματοφύλακες, αμυντικούς, μέσους και επιθετικούς από διάφορες ομάδες.

Συγκεκριμένα, στους τερματοφύλακες κλήθηκαν οι: Χρήστος Γείτονας από τον Παναθηναϊκό, Βασίλειος Μπράνης από τον Ολυμπιακό και Γεώργιος Νικολαΐδης από τον ΠΑΟΚ.

Οι αμυντικοί που θα στελεχώσουν την ομάδα είναι οι: Κωνσταντίνος Καραγγέλης από την VfB Stuttgart, Βασίλειος Λάβδας από τον Παναθηναϊκό, Αντρέας Πουλόπουλος από την Werder Bremen, Γεώργιος Σιώζιος από τον Ολυμπιακό, Στέφανος-Νεκτάριος Τσίγκας από τον Παναθηναϊκό, Αθανάσιος Φιλιππιάδης από την ΑΕΚ, Νικόλαος Χαλδέζος από τον ΠΑΟΚ και Ιωάννης Ψυρούκης επίσης από τον ΠΑΟΚ.

Στη μεσαία γραμμή, ο Βασίλης Παπαδάκης επέλεξε τους: Παναγιώτη Μπινιάρη από τον Παναθηναϊκό, Κωνσταντίνο Παπαδάκη από τον ΟΦΗ, Σαραφιανό Παπασαραφιανό από τον Άρη και Ιωάννη Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ από τον ΠΑΟΚ.

Τέλος, οι επιθετικοί που κλήθηκαν είναι οι: Αργύρης Αργυρίου από την ΑΕΚ, Λεωνίδας Βασιλειάδης από την Fortuna Düsseldorf, Χρήστος-Ιωάννης Κώστογλου από τον ΠΑΟΚ, Αλέξιος Μπαϊραμίδης από τον Πανιώνιο, Ιάσωνας Νεμπής από τον Παναθηναϊκό και Κωνσταντίνος Σούβλατζης από τον ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta