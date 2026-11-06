Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε νικητής στο ντέρμπι «αιωνίων» της 7ης αγωνιστικής της Waterpolo League, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με σκορ 15-12. Ο αγώνας διεξήχθη στο Παπαστράτειο στον Πειραιά και οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το αήττητο σερί τους στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τις επτά νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Για τον Παναθηναϊκό, αυτή ήταν η δεύτερη ήττα του στη φετινή διοργάνωση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να δείχνει εξαιρετικό πρόσωπο, αιφνιδιάζοντας τους γηπεδούχους και παίρνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα 5-1 στο πρώτο οκτάλεπτο. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα, πραγματοποιώντας ένα σερί 3-0 και μειώνοντας το σκορ σε 5-4 πριν τη λήξη του πρώτου μέρους.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν την αντεπίθεσή τους και στο δεύτερο οκτάλεπτο, καταφέρνοντας να πάρουν το προβάδισμα με 6-5. Από εκείνο το σημείο και μετά, και συγκεκριμένα μετά το 8-7, ο Ολυμπιακός δεν έχασε ποτέ ξανά την υπεροχή του στο σκορ. Παρόλο που οι «πράσινοι» έδειξαν χαρακτήρα και διατήρησαν τη διαφορά σε δύο γκολ μέχρι το 13-12, οι Ανγκιάλ και Γκίλλας διαμόρφωσαν το τελικό 15-12, εξασφαλίζοντας ακόμα μία νίκη για την ομάδα του Πειραιά.

Το αήττητο σερί και η ιστορία των ντέρμπι

Με τη νίκη αυτή, ο Ολυμπιακός έφτασε στο απόλυτο 7/7 στη φετινή Waterpolo League, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία του. Το ντέρμπι «αιωνίων» είχε ξανά «ερυθρόλευκο» χρώμα, με το σερί νικών του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό να ανεβαίνει στο 64-0.

Η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κερδίσει τον «αιώνιο» αντίπαλό του ήταν στις 17 Φεβρουαρίου 2001, με σκορ 7-6, σε αγώνα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Έκτοτε, ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος στα μεταξύ τους ντέρμπι.

Οι σκόρερ και οι συνθέσεις των ομάδων

Για τον Ολυμπιακό, υπό τις οδηγίες του προπονητή Ελβις Φάτοβιτς, οι σκόρερ ήταν οι Λόρεν Φάτοβιτς με 4 γκολ, Άνγκιαλ, Γενηδουνιάς και Φουντούλης με 2 γκολ ο καθένας, καθώς και οι Σολανάκης με 2 γκολ. Από ένα γκολ σημείωσαν οι Παπαναστασίου και Αλαφραγκής. Στην σύνθεση της ομάδας συμμετείχαν επίσης οι Ζερδεβάς, Γκίλλας, Σπάχιτς, Αλαμάνος, Δήμου, Τζωρτζάτος, Πούρος και Μαθιόπουλος.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, με προπονητή τον Μάζη, τα γκολ πέτυχαν οι Γκιουβέτσης και Καλογερόπουλος με 3 τέρματα ο καθένας. Από ένα γκολ σημείωσαν οι Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης, Παπανικολάου, Παπασηφάκης, Ντόλτσε και Κοπελιάδης. Την ομάδα συμπλήρωσαν οι Γουάινμπεργκ, Αλβέρτης, Κουρουβάνης, Δ. Νικολαΐδης και Ηλιόπουλος.

Η βαθμολογία της Waterpolo League

Μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής, η βαθμολογία της Waterpolo League διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ολυμπιακός 21

2. Παναθηναϊκός 15

3. Πανιώνιος 15

4. Βουλιαγμένη 15

5. Απόλλων Σμύρνης 12

6. ΠΑΟΚ 10

7. Υδραϊκός 9

8. Εθνικός 9

9. Π. Φάληρο 7

10. Χανιά 4

11. Χίος 4

12. ΓΣ Περιστερίου 3

13. Γλυφάδα 2

14. Ηλυσιακός 0

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta