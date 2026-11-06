Ολυμπιακός: Η ομιλία του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στους παίκτες του ενόψει ΠΑΟΚ

Ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, μίλησε στους παίκτες του πριν από το κρίσιμο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή. Στην ομιλία του, ο Βάσκος τεχνικός έδωσε έμφαση σε συγκεκριμένα στοιχεία που πρέπει να δείξουν οι ποδοσφαιριστές στον αγώνα, τονίζοντας την ανάγκη για καθαρό μυαλό και υψηλή συγκέντρωση. Παράλληλα, εξήρε την εμφάνιση του Κώστα Φορτούνη σε προηγούμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση, φέρνοντάς τον ως παράδειγμα αποφασιστικότητας και αξιοσημείωτης απόδοσης στον αγωνιστικό χώρο.

Η προετοιμασία για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ακολουθώντας την καθιερωμένη του πρακτική, απευθύνθηκε στους παίκτες του Ολυμπιακού ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ. Αυτή η ομιλία αποτελεί μέρος της τακτικής του προετοιμασίας, καθώς ο Ισπανός τεχνικός συνηθίζει να μιλάει στους ποδοσφαιριστές του σχεδόν κάθε φορά πριν από έναν αγώνα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ψυχική και αγωνιστική ετοιμότητα που απαιτεί ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της ομάδας.

Ο κόουτς τόνισε με σαφήνεια προς τους ποδοσφαιριστές του ότι «τα ντέρμπι πάντα πρέπει να τα παίζουμε με καθαρό μυαλό και συγκέντρωση». Πρόσθεσε επίσης ότι οι παίκτες «θα πρέπει να έχουμε ψυχή, πάθος και καρδιά» κατά τη διάρκεια του αγώνα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πλήρη αφοσίωση. Ο βασικός στόχος, όπως εξήγησε, είναι να «τα δώσουμε όλα στο γήπεδο για τη νίκη και για να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο μας αλλά και για να κλείσουμε πολύ καλά αυτό το διάστημα», δείχνοντας την επιθυμία για ένα θετικό κλείσιμο της περιόδου.

Γενικότερα, ο Ισπανός προπονητής αποδίδει μεγάλη σημασία στην ψυχολογία των παικτών του. Εκτός από τα καθαρά θέματα προπόνησης και τακτικής, ρίχνει μεγάλο βάρος στην ανάταση της ψυχολογίας, όποτε κρίνει ότι αυτό απαιτείται για την καλύτερη δυνατή απόδοση της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο. Η προσέγγισή του περιλαμβάνει τη διαρκή υποστήριξη και ενθάρρυνση των ποδοσφαιριστών του.

Το παράδειγμα του Κώστα Φορτούνη

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ εκθείασε την προσπάθεια και την απόδοση του Κώστα Φορτούνη, φέρνοντάς τον ως παράδειγμα για τους συμπαίκτες του. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην εμφάνιση του Έλληνα μεσοεπιθετικού στην αναμέτρηση με τη Ρεν, η οποία είχε λήξει χωρίς τέρματα, με σκορ 0-0, υπογραμμίζοντας την αξία της παρουσίας του παρά το αποτέλεσμα.

Ο Φορτούνης χρησιμοποιήθηκε ως ένα ζωντανό παράδειγμα αποφασιστικότητας και υψηλής απόδοσης σε μία απαιτητική αναμέτρηση. Ο Βάσκος προπονητής στάθηκε στα πολύ καλά και δυνατά δείγματα που επέδειξε ο παίκτης, τόσο στο δημιουργικό όσο και στο επιθετικό σκέλος του παιχνιδιού. Η συνεισφορά του Φορτούνη σε αυτά τα κομμάτια του αγώνα αναδείχθηκε ως πρότυπο για το σύνολο της ομάδας.

Η τακτική προσέγγιση του Ισπανού τεχνικού

Ο Ισπανός προπονητής εφαρμόζει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία στην προετοιμασία των αγώνων, η οποία περιλαμβάνει διάφορα στάδια και αναλύσεις. Πριν από κάθε αναμέτρηση, όπως συνέβη και πριν τον αγώνα στη Γαλλία, ο Αλγκουαθίλ προχωρά σε δοκιμές 11άδας. Αυτές οι δοκιμές, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι συχνά μπερδεμένες, ενδεχομένως για να διατηρήσει την αγωνιστική εγρήγορση των παικτών ή να εξερευνήσει εναλλακτικά σχήματα και τακτικές.

Επιπλέον, ο Αλγκουαθίλ αξιοποιεί την τεχνολογία, δείχνοντας βίντεο στους παίκτες του για την ενδελεχή ανάλυση των αγώνων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, κάνει την ανάλυσή του, στέκεται τόσο στα καλά σημεία όσο και στις φάσεις όπου έγιναν λάθη από τους ποδοσφαιριστές του. Πάντα στέκεται και στα καλά και στα άσχημα ενός αγώνα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της απόδοσης της ομάδας και των σημείων προς βελτίωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta