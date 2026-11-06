Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τη «γιαγιά του Παναθηναϊκού» στο Κοπανάκι Μεσσηνίας

Μια ξεχωριστή συνάντηση πραγματοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ολοκλήρωση της περιοδείας του στην Πελοπόννησο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε στάση στο Κοπανάκι Μεσσηνίας, όπου συναντήθηκε με την 86χρονη Παναγιώτα Θωμοπούλου. Η κυρία Θωμοπούλου είναι ευρέως γνωστή ως η «γιαγιά του Παναθηναϊκού», έχοντας γίνει viral μέσα από τον λογαριασμό pannikgran στα social media, κερδίζοντας την αγάπη του κόσμου.

Η συνάντηση στην Πελοπόννησο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ολοκλήρωσε την περιοδεία του στην Πελοπόννησο με μια διαφορετική συνάντηση που προσέλκυσε το ενδιαφέρον. Η συγκεκριμένη στάση πραγματοποιήθηκε στο Κοπανάκι Μεσσηνίας, ένα σημείο που αποτέλεσε τον τόπο αυτής της ιδιαίτερης επαφής με την τοπική κοινωνία.

Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του κ. Ανδρουλάκη στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των επισκέψεών του. Εκεί, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ένα πρόσωπο που έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό, την 86χρονη Παναγιώτα Θωμοπούλου, η οποία είναι πλέον αναγνωρίσιμη σε πανελλήνια κλίμακα.

Η ταυτότητα της «γιαγιάς του Παναθηναϊκού»

Η Παναγιώτα Θωμοπούλου, σε ηλικία 86 ετών, έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των φιλάθλων και όχι μόνο, ως η «γιαγιά του Παναθηναϊκού». Η φήμη της έχει εξαπλωθεί ραγδαία, κυρίως μέσω των social media, όπου ο λογαριασμός pannikgran δημοσιεύει τακτικά περιεχόμενο με την ίδια, αναδεικνύοντας την προσωπικότητά της.

Η ηλικιωμένη φίλαθλος έχει καταφέρει να κερδίσει την αγάπη και τον θαυμασμό ενός μεγάλου μέρους του κόσμου, χάρη στην αυθεντικότητα, τον αυθορμητισμό και το πάθος που επιδεικνύει για την αγαπημένη της ομάδα. Η συνεχής παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έχει αναδείξει σε ένα ξεχωριστό και αγαπημένο πρόσωπο για τους υποστηρικτές της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, αλλά και για το ευρύτερο κοινό που παρακολουθεί τις viral τάσεις.

Οι ατάκες που έγιναν viral

Αυτό που έχει καταστήσει την Παναγιώτα Θωμοπούλου ιδιαίτερα δημοφιλή και αναγνωρίσιμη είναι οι αυθόρμητες και εύστοχες ατάκες της. Οι δηλώσεις της αφορούν κατά κύριο λόγο την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, εστιάζοντας στις επιδόσεις της και στις ευρωπαϊκές επιτυχίες του «τριφυλλιού», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στις πηγές.

Οι εύστοχες αυτές ατάκες, οι οποίες γίνονται viral μέσα από τον λογαριασμό pannikgran, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ευρεία αναγνωρισιμότητά της. Η αγάπη της για την ομάδα, σε συνδυασμό με τον μοναδικό και εκφραστικό τρόπο που την εκφράζει, έχουν δημιουργήσει ένα ξεχωριστό και αξιομνημόνευτο προφίλ για την 86χρονη φίλαθλο, καθιστώντας την ένα φαινόμενο των social media.

Το μήνυμα για το «8ο»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Κοπανάκι Μεσσηνίας, η Παναγιώτα Θωμοπούλου δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην αγαπημένη της ομάδα και στις προσδοκίες της. Απευθυνόμενη στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η 86χρονη φίλαθλος είπε χαρακτηριστικά: «Λοιπόν, πρόεδρε, τον Μάιο πάμε για το 8ο…», εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο την αισιοδοξία της.

Αυτή η δήλωση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πάθους, της αφοσίωσης και της πίστης που δείχνει η «γιαγιά του Παναθηναϊκού» για την ομάδα της. Το μήνυμα αυτό, που μεταφέρθηκε στον κ. Ανδρουλάκη κατά την προσωπική τους συνάντηση, υπογραμμίζει με σαφήνεια την προσδοκία της για μελλοντικές επιτυχίες και την κατάκτηση του «8ου» τίτλου από το «τριφύλλι».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Gazzetta