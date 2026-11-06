Ο Τζέιμς Φελντέιν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση

Ο Τζέιμς Φελντέιν, ο Δομινικανός γκαρντ που αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό για δύο σεζόν, ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ο 38χρονος αθλητής γνωστοποίησε την εξέλιξη μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, κλείνοντας έτσι ένα σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα του στο μπάσκετ. Η είδηση σηματοδοτεί το τέλος μιας πορείας γεμάτης εμπειρίες σε διάφορες ομάδες τόσο στην Euroleague όσο και σε άλλα πρωταθλήματα.

Η θητεία του στον Παναθηναϊκό

Ο Τζέιμς Φελντέιν έγινε ευρέως γνωστός στο ευρωπαϊκό κοινό και ειδικότερα στην Euroleague μέσα από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Αγωνίστηκε με τη φανέλα των «πράσινων» για δύο συνεχόμενες σεζόν, συγκεκριμένα τη διετία 2015-2017. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνέβαλε στις προσπάθειες της ομάδας, αφήνοντας το δικό του στίγμα στο ελληνικό μπάσκετ.

Συνολικά, ο Δομινικανός γκαρντ συμμετείχε σε 81 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Οι στατιστικές του κατά μέσο όρο περιλάμβαναν 7.2 πόντους, 1.5 ασίστ και 1.1 ριμπάουντ ανά αγώνα. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του στα σουτ, ο Φελντέιν σούταρε με 48% στα δίποντα, 40% στα τρίποντα και 80% στις ελεύθερες βολές, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του στο σκοράρισμα και την εκτέλεση.

Η πορεία του μετά τους «πράσινους»

Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στον Παναθηναϊκό, η καριέρα του Τζέιμς Φελντέιν συνεχίστηκε σε πληθώρα ομάδων ανά τον κόσμο. Ο έμπειρος γκαρντ αγωνίστηκε σε οκτώ διαφορετικούς συλλόγους, διευρύνοντας τις εμπειρίες του σε διάφορα πρωταθλήματα και μπασκετικά περιβάλλοντα.

Μεταξύ των ομάδων στις οποίες φόρεσε τη φανέλα συγκαταλέγονται ο Ερυθρός Αστέρας, η Χάποελ Ιερουσαλήμ, η Μπέτις, η Κουβέιτ, η Φορτιτούντο, η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Χάποελ Γκαλίλ Ελιόν. Την τελευταία διετία της καριέρας του, ο Τζέιμς Φελντέιν αγωνίστηκε στην Νασιονάλ της Ουρουγουάης, ολοκληρώνοντας εκεί την μακρά του πορεία στα παρκέ.

Η ανακοίνωση της απόσυρσης

Ο Τζέιμς Φελντέιν επέλεξε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να κοινοποιήσει την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Στην ανάρτησή του, ο 38χρονος πλέον αθλητής εξέφρασε με λόγια γεμάτα συναίσθημα την αγάπη του για το άθλημα και την ευγνωμοσύνη του για όσα του προσέφερε.

Συγκεκριμένα, ο Φελντέιν έγραψε ότι αποφάσισε και επίσημα να αποσυρθεί από το άθλημα που του έχει προσφέρει τόσα πολλά στη ζωή του. Τόνισε πως από την πρώτη στιγμή, το μπάσκετ τού έδωσε μια χαρά που δεν μπορούσε να βρει σε τίποτα άλλο από όσα έκανε, καθιστώντας σαφές τον βαθύ δεσμό του με το άθλημα.

Το μπάσκετ ως καταφύγιο και ευκαιρία

Στην ανάρτησή του, ο Τζέιμς Φελντέιν περιέγραψε το μπάσκετ ως κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό παιχνίδι. Για τον ίδιο, ήταν πάντα το ασφαλές του καταφύγιο, ένας χώρος όπου έβρισκε παρηγοριά και ολοκλήρωση. Αυτή η προσωπική διάσταση του αθλήματος αναδεικνύει τη σημασία που είχε στη ζωή του πέρα από την επαγγελματική του ιδιότητα.

Ο Φελντέιν αναφέρθηκε επίσης στην παιδική του ηλικία, μεγαλώνοντας στους δύσκολους δρόμους του Washington Heights, στη Νέα Υόρκη. Όπως δήλωσε, δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί όλα τα μέρη στα οποία θα τον ταξίδευε αυτό το παιχνίδι. Επίσης, δεν μπορούσε να προβλέψει τους ανθρώπους που θα γνώριζε και τις εμπειρίες που θα είχε την ευλογία να ζήσει, υπογραμμίζοντας τις απρόσμενες ευκαιρίες που του προσέφερε το μπάσκετ.

Ευγνωμοσύνη και κληρονομιά

Ο Δομινικανός γκαρντ εξέφρασε την βαθιά του ευγνωμοσύνη για τις ευκαιρίες που του δόθηκαν. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το μπάσκετ τού έδωσε ευκαιρίες πέρα από κάθε όνειρο και προσδοκία που θα μπορούσε να έχει, και γι' αυτό θα του είναι για πάντα ευγνώμων. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την ταπεινότητα και την εκτίμησή του για την πορεία που διέγραψε.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Τζέιμς Φελντέιν ευχαρίστησε όλους όσοι αποτέλεσαν μέρος αυτής της διαδρομής του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη και τη στήριξή τους σε όλη αυτή την πορεία. Τέλος, τόνισε ότι το παιχνίδι μπορεί να τελείωσε, όμως οι αναμνήσεις, τα μαθήματα ζωής και η αγάπη του για το μπάσκετ θα μείνουν για πάντα μαζί του, αφήνοντας μια παρακαταθήκη από την πλούσια καριέρα του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta