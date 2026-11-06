Ο Κώστας Παπαδάκης για την αναμέτρηση του Περιστερίου με τον Κολοσσό: «Να ελέγξουμε τα ριμπάουντ και να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο»

Το Περιστέρι ετοιμάζεται για μια δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση στη Ρόδο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό στις 7 Νοεμβρίου. Ο αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Η ομάδα στοχεύει στην επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα και στην παρουσίαση μιας βελτιωμένης εικόνας στο παρκέ.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στη Ρόδο

Η ομάδα του Περιστερίου βρίσκεται ενόψει μιας σημαντικής δοκιμασίας, καθώς θα ταξιδέψει στη Ρόδο για να αναμετρηθεί με τον Κολοσσό. Αυτή η αναμέτρηση, που θα διεξαχθεί στις 7 Νοεμβρίου, αποτελεί μέρος της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, και έχει ιδιαίτερη σημασία για τους φιλοξενούμενους.

Το Περιστέρι επιδιώκει να αφήσει πίσω του το προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό και να παρουσιάσει μια πολύ καλύτερη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Όλα τα μέλη της ομάδας αναγνωρίζουν τον υψηλό βαθμό δυσκολίας που συνοδεύει αυτό το εκτός έδρας παιχνίδι, απέναντι σε έναν αντίπαλο που θεωρείται απαιτητικός.

Οι δηλώσεις του αρχηγού Κώστα Παπαδάκη

Ο αρχηγός του Περιστερίου Betsson, Κώστας Παπαδάκης, μίλησε για την επερχόμενη αναμέτρηση με τον Κολοσσό, τονίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα του. Ο Παπαδάκης χαρακτήρισε το παιχνίδι ως «ένα δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Κολοσσό».

Ο ίδιος εξέφρασε και προσωπικές αναμνήσεις από την πόλη της Ρόδου και την αντίπαλη ομάδα. Όπως δήλωσε, έχει «πολύ ωραίες αναμνήσεις, καθώς έχω περάσει τέσσερα χρόνια στην ομάδα της Ρόδου». Αυτή η προσωπική σύνδεση προσθέτει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στην επικείμενη συνάντηση με τους Ροδίτες.

Ο Παπαδάκης υπογράμμισε τον απαιτητικό χαρακτήρα της αναμέτρησης, δηλώνοντας ότι «θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι για μας». Τόνισε την ανάγκη η ομάδα να είναι πλήρως προετοιμασμένη και να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του προπονητή, Βασίλη Ξανθόπουλου, προκειμένου να διεκδικήσει τη νίκη.

Τα σημεία που απαιτούν προσοχή

Αναφερόμενος στα κρίσιμα σημεία που πρέπει να προσέξει το Περιστέρι στην αναμέτρηση με τον Κολοσσό H Hotels, ο Κώστας Παπαδάκης έδωσε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Ο αρχηγός της ομάδας έθεσε ως προτεραιότητα τον έλεγχο των ριμπάουντ, ένα στοιχείο που θεωρεί καθοριστικό για την έκβαση του αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο Παπαδάκης δήλωσε: «Πρέπει να ελέγξουμε σίγουρα τα ριμπάουντ, να μην αφήσουμε στον αντίπαλο να έχει δεύτερες ευκαιρίες». Η αποφυγή των δεύτερων ευκαιριών για τον Κολοσσό κρίνεται ζωτικής σημασίας για την άμυνα του Περιστερίου, καθώς μπορεί να περιορίσει σημαντικά την επιθετική δράση του αντιπάλου.

Επιπλέον, ο Παπαδάκης τόνισε τη σημασία της συγκέντρωσης στο επιθετικό πλάνο της ομάδας. «Παραμένοντας συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας στην επίθεση να παρουσιάσουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο, που θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τον στόχο μας» συμπλήρωσε. Η συνεπής εφαρμογή των τακτικών οδηγιών στην επίθεση θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Η ώθηση από μια σημαντική νίκη

Η επιδίωξη μιας νίκης στη Ρόδο δεν είναι απλώς θέμα βαθμολογίας για το Περιστέρι, αλλά και ψυχολογίας. Ο Κώστας Παπαδάκης αναφέρθηκε στην αξία μιας πιθανής επικράτησης, τονίζοντας ότι θα προσφέρει «μια πολύ σημαντική νίκη που θα μας δώσει μεγάλη ώθηση για τη συνέχεια».

Αυτή η ώθηση θεωρείται καθοριστική για την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα, ειδικά μετά την προηγούμενη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Η επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των παικτών και θα θέσει τις βάσεις για μια σταθερότερη πορεία στις επόμενες αγωνιστικές της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της αναμέτρησης και τον βαθμό δυσκολίας, επιθυμεί να παρουσιάσει ένα πρόσωπο που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και θα την οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου της, δηλαδή την κατάκτηση των δύο βαθμών της νίκης.

Με πληροφορίες από: Athletiko