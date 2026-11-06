Η αγωνιστική αναγέννηση του Τι Τζέι Σορτς στη Βαλένθια και η σύγκριση με την παρουσία του στον Παναθηναϊκό

Ο βραχύσωμος πόιντ γκαρντ Τι Τζέι Σορτς έχει καταφέρει να βρει στη Βαλένθια τον ρόλο που αναζητούσε, υπενθυμίζοντας σε όλους τις πραγματικές του δυνατότητες στο παρκέ. Η φετινή του παρουσία με τη φανέλα της ισπανικής ομάδας αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες στην Euroleague, καθώς παρουσιάζει ένα εντελώς διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την περσινή του θητεία στον Παναθηναϊκό AKTOR, όπου δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες και βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της κριτικής.

Η διαφορετική εικόνα στη Βαλένθια

Είναι γνωστό πως πολλοί παίκτες χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν σε ένα νέο περιβάλλον, ενώ άλλοι απλώς αναζητούν το κατάλληλο πλαίσιο για να αναδείξουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Ο Τι Τζέι Σορτς φαίνεται να ανήκει στη δεύτερη κατηγορία αθλητών, καθώς η φετινή του πορεία στη Βαλένθια υπογραμμίζει αυτή την ανάγκη.

Η αγωνιστική του εικόνα φέτος διαφέρει σημαντικά από αυτή που είχε πέρυσι στον Παναθηναϊκό AKTOR. Εκεί, ο Αμερικανός γκαρντ δεν κατάφερε να εδραιωθεί και να προσφέρει τα αναμενόμενα, με αποτέλεσμα να δεχθεί κριτική για την απόδοσή του. Η μετακίνησή του στην ισπανική ομάδα σηματοδοτεί μια αγωνιστική αναγέννηση για τον ίδιο.

Οι αριθμοί που μιλούν από μόνοι τους

Η διαφορά στην αγωνιστική του εικόνα αποτυπώνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στα στατιστικά του στοιχεία. Την αγωνιστική περίοδο 2025-26, όταν φορούσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR, ο Τι Τζέι Σορτς συμμετείχε σε 43 παιχνίδια. Ο μέσος όρος συμμετοχής του ανά αγώνα ήταν 16 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα.

Σε αυτά τα παιχνίδια, η στατιστική του παρουσία ήταν περιορισμένη, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 8.1 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ ανά αγώνα. Ο δείκτης αξιολόγησης (PIR) του έφτασε μόλις τις 7.9 μονάδες. Αυτές οι επιδόσεις απείχαν σημαντικά από την εικόνα ενός παίκτη που είχε αποκτηθεί με την προοπτική να αποτελέσει ένα σημαντικό κομμάτι της περιφερειακής γραμμής των «πρασίνων».

Εντυπωσιακή βελτίωση στα στατιστικά

Φέτος, ωστόσο, με τη Βαλένθια, η εικόνα του Τι Τζέι Σορτς είναι εντυπωσιακά διαφορετική και βελτιωμένη. Σε 10 συμμετοχές του στην Euroleague, ο Αμερικανός γκαρντ καταγράφει κατά μέσο όρο 16.9 πόντους ανά παιχνίδι, 1.9 ριμπάουντ, 5.6 ασίστ και 0.9 κλεψίματα. Παράλληλα, ο δείκτης αξιολόγησης (PIR) του έχει εκτοξευθεί στις 20.4 μονάδες, ενώ ο χρόνος συμμετοχής του έχει αυξηθεί στα 23 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.

Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν μια σαφή αναβάθμιση στην απόδοσή του. Συγκεκριμένα, σκοράρει περισσότερους από τους διπλάσιους πόντους σε σχέση με την περσινή του παρουσία στην ελληνική ομάδα. Επίσης, σχεδόν διπλασιάζει τις ασίστ του και υπερδιπλασιάζει την αξιολόγησή του. Αυτό υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν παίκτη που παίρνει περισσότερες επιθετικές προσπάθειες, αλλά για έναν γκαρντ που έχει αναβαθμίσει συνολικά την επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδας του.

Η εκτελεστική αποτελεσματικότητα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκτελεστική του αποτελεσματικότητα, δηλαδή τα ποσοστά του στα σουτ. Πέρυσι, με τον Παναθηναϊκό AKTOR, τα ποσοστά του ήταν 48.6% στα δίποντα και 29.2% στα τρίποντα, στοιχεία που περιόριζαν την επιθετική του συνεισφορά. Φέτος, τα αντίστοιχα ποσοστά έχουν ανέβει σημαντικά.

Συγκεκριμένα, στη Βαλένθια, τα ποσοστά του στα δίποντα έχουν φτάσει στο 55.3%, ενώ στα τρίποντα καταγράφει ένα εντυπωσιακό 53.8%. Στις ελεύθερες βολές, διατηρείται περίπου στα ίδια επίπεδα, με 72.3% φέτος έναντι 71.7% την προηγούμενη χρονιά. Ωστόσο, το ποσοστό του στα τρίποντα, αν και υψηλό, προκύπτει από μόλις 13 προσπάθειες και χρειάζεται μεγαλύτερο δείγμα για να αξιολογηθεί με ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά, η συνολική βελτίωση στην εκτέλεσή του είναι εμφανής και συμβάλλει καθοριστικά στην εικόνα που παρουσιάζει στο παρκέ με τη φανέλα της Βαλένθια.

Η συνολική επιρροή στο παιχνίδι

Το σημαντικότερο στοιχείο της φετινής του παρουσίας δεν εντοπίζεται αποκλειστικά στο σκοράρισμα, αν και έχει διπλασιάσει τους πόντους του. Οι 5.6 ασίστ ανά παιχνίδι που καταγράφει δείχνουν έναν Τι Τζέι Σορτς που έχει αναλάβει έναν πιο ολοκληρωμένο ρόλο στο παιχνίδι της Βαλένθια.

Αυτός ο αυξημένος αριθμός ασίστ υπογραμμίζει την ικανότητά του να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του και να οργανώνει το παιχνίδι, πέρα από την προσωπική του εκτελεστική δεινότητα. Η συνολική του επιρροή στο παιχνίδι έχει αναβαθμιστεί, καθιστώντας τον έναν πιο πολύπλευρο και αποτελεσματικό πόιντ γκαρντ για την ισπανική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta