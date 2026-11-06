Ο Γιοέλ Ρόκα για τον Λίσι: «Έχω καλή σχέση μαζί του, όμως θα προσπαθήσουμε να τον νικήσουμε»

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, Γιοέλ Ρόκα, παραχώρησε δηλώσεις στη Magenta TV ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ο Ρόκα αναφέρθηκε στην επερχόμενη αναμέτρηση, καθώς και στη σχέση του με τον τεχνικό των Θεσσαλονικέων, Λίσι, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει προπονητής του. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού εξέφρασε την επιθυμία της ομάδας του να πάρει τη νίκη.

Η συνάντηση με τον πρώην προπονητή

Ο Γιοέλ Ρόκα, μιλώντας στη Magenta TV, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι θα συναντήσει ξανά τον Λίσι, τον νυν τεχνικό του ΠΑΟΚ. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός αποκάλυψε πως η πρώτη τους επαφή μετά την έλευση του Λίσι στην Ελλάδα έγινε όταν ο ίδιος υπέγραψε στον Ολυμπιακό. Τότε, οι δύο άνδρες μίλησαν, επιβεβαιώνοντας την καλή σχέση που τους συνδέει από το παρελθόν.

Παρά την προσωπική τους σχέση, ο Ρόκα ξεκαθάρισε την αγωνιστική του προσήλωση. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Έχω καλή σχέση μαζί του. Όμως αυτή την Κυριακή θα προσπαθήσουμε να τον νικήσουμε». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την επαγγελματική στάση του ποδοσφαιριστή ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Σχετικά με το επερχόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ο Γιοέλ Ρόκα προέβλεψε μια δύσκολη αναμέτρηση. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός αναγνώρισε την ποιότητα του αντιπάλου, δηλώνοντας πως «ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα και παίζει καλό ποδόσφαιρο». Αυτή η εκτίμηση δείχνει τον σεβασμό προς τον αντίπαλο, αλλά και την επίγνωση της πρόκλησης που έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός.

Ο Ρόκα τόνισε την ανάγκη ο Ολυμπιακός να διατηρήσει την αγωνιστική του ταυτότητα και να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο που ακολουθεί στα τελευταία παιχνίδια. «Εμείς όμως πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, να κάνουμε όσα κάναμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, για να πάρουμε τη νίκη», ανέφερε. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της συνέπειας στην απόδοση για την επίτευξη του στόχου της νίκης.

Η σημασία των γκολ και η ομαδική δουλειά

Ερωτηθείς για τα γκολ που έχει πετύχει στα τελευταία παιχνίδια και την προσμονή του για το πρώτο του τέρμα στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Γιοέλ Ρόκα έδωσε έμφαση στην ομαδική προσπάθεια. Ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού δήλωσε πως «πρώτα απ’ όλα πρέπει να δουλεύουμε για την ομάδα». Αυτή η προσέγγιση αναδεικνύει το συλλογικό πνεύμα που διακατέχει τον ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με τον Ρόκα, τα γκολ είναι αποτέλεσμα της συνολικής προσπάθειας και θα έρθουν στην κατάλληλη στιγμή. «Τα γκολ, αν είναι να μπουν, θα έρθουν στην ώρα τους. Δεν έχει σημασία ποιος σκοράρει. Σημασία έχει να κερδίζουμε», είπε. Η συγκεκριμένη δήλωση αποτυπώνει τη φιλοσοφία του παίκτη, ο οποίος θέτει το αποτέλεσμα της ομάδας πάνω από την προσωπική του επίδοση.

Η προηγούμενη συνεργασία στη Μιραντές

Η σχέση μεταξύ του Γιοέλ Ρόκα και του Λίσι χρονολογείται από την περίοδο που ο Λίσι ήταν προπονητής του Ρόκα στην ισπανική ομάδα Μιραντές. Αυτή η προηγούμενη συνεργασία έχει δημιουργήσει έναν δεσμό μεταξύ τους, ο οποίος αναγνωρίζεται και από τις δύο πλευρές. Η εμπειρία τους από κοινού στην Μιραντές έχει διαμορφώσει μια αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό.

Η επανένωση των δύο ανδρών στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά ως αντίπαλοι, προσθέτει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ο Ρόκα, έχοντας υπάρξει υπό τις οδηγίες του Λίσι, γνωρίζει τον τρόπο σκέψης και την αγωνιστική φιλοσοφία του προπονητή, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την προσέγγισή του στον αγώνα, πάντα με γνώμονα τη νίκη της ομάδας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta