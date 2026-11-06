Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς μένει στη Θεσσαλονίκη για το φιλικό ΠΑΟΚ - Παρτιζάν

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, δεν θα ενσωματωθεί στην εθνική Νέων της Σερβίας κατά την προσεχή διακοπή του Νοεμβρίου. Ο 20χρονος χαφ αποκλείστηκε από την αποστολή, όχι λόγω τραυματισμού ή αγωνιστικών κριτηρίων, αλλά κατόπιν σχετικής άδειας. Ο λόγος της παραμονής του είναι η συμμετοχή του στο ιστορικό φιλικό παιχνίδι του Δικεφάλου του Βορρά με την Παρτιζάν, το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη.

Η απουσία από την εθνική Νέων της Σερβίας

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς έμεινε εκτός των κλήσεων της εθνικής Νέων της Σερβίας, μια εξέλιξη που τον βρίσκει να μην ταξιδεύει στη χώρα του για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, γνωστός και ως «Δικέφαλος του Βορρά», δεν θα ενσωματωθεί στην αποστολή κατά την προσεχή διακοπή του Νοεμβρίου, η οποία είναι αφιερωμένη σε αγώνες εθνικών ομάδων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο 20χρονος χαφ είχε δώσει κανονικά το «παρών» στο προηγούμενο παράθυρο των εθνικών ομάδων, συμμετέχοντας στις δραστηριότητες της Σερβίας. Ωστόσο, στην επικείμενη διακοπή, αυτό δεν θα συμβεί. Ο αποκλεισμός του από την αποστολή δεν σχετίζεται με κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ή με αγωνιστικά κριτήρια, όπως έχει γίνει γνωστό.

Το ιστορικό φιλικό στην Τούμπα

Ο βασικός λόγος για την παραμονή του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, είναι η συμμετοχή του στο φιλικό παιχνίδι μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Παρτιζάν. Αυτή η αναμέτρηση έχει χαρακτηριστεί ως ιστορική και πρόκειται να φιλοξενηθεί στο γήπεδο της Τούμπας, την έδρα του ΠΑΟΚ.

Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 14 Νοεμβρίου, με την ώρα έναρξης να έχει οριστεί για τις 16:45. Η διεξαγωγή του φιλικού αγώνα συμπίπτει με το διάστημα της διακοπής των εθνικών ομάδων, γεγονός που καθιστά δυνατή την παρουσία του Ούγκρεσιτς. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έλαβε σχετική άδεια από τον σύλλογό του για να μπορέσει να παραστεί σε αυτή την ξεχωριστή αναμέτρηση.

Ο Ούγκρεσιτς ως συνδετικός κρίκος των δύο συλλόγων

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση αυτού του φιλικού αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Παρτιζάν. Η αναμέτρηση αυτή αποτελούσε έναν από τους κύριους λόγους για τη σύναψη του φιλικού, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο της μεταγραφής του ποδοσφαιριστή από την Παρτιζάν στον ΠΑΟΚ. Η παρουσία του Σέρβου χαφ στο γήπεδο προσδίδει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στην αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να αγωνιστεί απέναντι στην πρώην ομάδα του, την Παρτιζάν, στην οποία είχε μια σημαντική πορεία. Στον σύλλογο του Βελιγραδίου, ο Ούγκρεσιτς όχι μόνο αγωνίστηκε, αλλά διατέλεσε και αρχηγός, γεγονός που υπογραμμίζει την προσφορά και την αναγνώρισή του εντός της ομάδας.

Τιμητική διάκριση και αναγνώριση της προσφοράς του

Πέρα από την αγωνιστική του συμμετοχή στο φιλικό, ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς θα λάβει και μια τιμητική διάκριση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Έχει προγραμματιστεί να βραβευθεί για την προσφορά του στην Παρτιζάν, την ομάδα από την οποία μεταγράφηκε στον ΠΑΟΚ. Αυτή η βράβευση αποτελεί μια αναγνώριση της σημαντικής του πορείας και των υπηρεσιών του στον σερβικό σύλλογο.

Η τιμητική αυτή κίνηση υπογραμμίζει τη σχέση του ποδοσφαιριστή με την Παρτιζάν, όπου αναδείχθηκε και έφτασε να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Η παρουσία του στο φιλικό παιχνίδι προσφέρει μια ευκαιρία τόσο στον ίδιο να συναντήσει τους πρώην συμπαίκτες και το κοινό του, όσο και στους φιλάθλους να τον τιμήσουν για την προσφορά του.

Με πληροφορίες από: Athletiko