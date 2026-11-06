Η ΑΕΚ αντάξια της Ρεάλ, τώρα ο Λεβαδειακός, λέει ο Κυριακίδης

Η ΑΕΚ λύγισε στο φινάλε της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο άμεσος συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς, Ηλίας Κυριακίδης, μίλησε για τη σπουδαία εμφάνιση της ομάδας απέναντι στους Μαδριλένους, ενώ παράλληλα τόνισε την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση στον επερχόμενο αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Η ευρωπαϊκή βραδιά και η ήττα στο φινάλε

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης διεξήχθη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η Ένωση πάλεψε σκληρά, αλλά τελικά γνώρισε την ήττα με σκορ 3-2.

Μάλιστα, μέχρι το 92ο λεπτό, η ΑΕΚ κρατούσε στα χέρια της έναν βαθμό που θα ήταν χρυσάφι. Ωστόσο, ο Βαλβέρδε με μία «οβίδα» διαμόρφωσε το τελικό 2-3, αφήνοντας την ομάδα με τη χαρά στο καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η αξιολόγηση της εμφάνισης και τα λόγια των αντιπάλων

Ο Ηλίας Κυριακίδης εξήγησε πως κανείς δεν είναι ικανοποιημένος όταν έρχεται μια ήττα, αλλά υπογράμμισε τη σημασία της «αξιολόγησης». Όπως ανέφερε, πρέπει να αξιολογείται τόσο η νίκη όσο και η ήττα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο έρχεται το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα παιχνίδια των παρελθόντων ετών απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν αποτέλεσαν βάρος για την ομάδα, αλλά λειτούργησαν ως οδηγός. Η ΑΕΚ στάθηκε αντάξια της περίστασης και της πρωτοκλασάτης ενδεκάδας που παρέταξε η Ρεάλ.

Τα λόγια του κυρίου Μουρίνιο, προπονητή της Ρεάλ, αλλά και του ποδοσφαιριστή της ομάδας, Μπέλιγχαμ, αντικατοπτρίζουν τη δυναμική που είχε η ΑΕΚ. Όπως σημείωσε ο Κυριακίδης, οι δηλώσεις τους επιβεβαιώνουν ότι η Ένωση έπαιξε πάρα πολύ καλά, ανταποκρίθηκε πλήρως και δυσκόλεψε τη Ρεάλ, και όχι ότι η ισπανική ομάδα είχε ένα κακό παιχνίδι.

Μια ανατριχιαστική στιγμή στην ιστορία της ομάδας

Ο Ηλίας Κυριακίδης αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερη στιγμή που έζησαν όλοι στο γήπεδο. Όπως περιέγραψε, ήταν κάτι ανατριχιαστικό όταν σταμάτησε από τα μεγάφωνα η φωνή-σύμβολο του Μίμη Παπαϊωάννου και αμέσως μετά ακούστηκε ο φυσικός ήχος της συνέχειας του συνθήματος από τον κόσμο της ΑΕΚ.

Εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, «νομίζω σείστηκε το γήπεδο». Αυτές οι στιγμές, πρόσθεσε ο Κυριακίδης, περνάνε κυριολεκτικά στην ιστορία, και μάλιστα με καλό τρόπο, στην ιστορία της ομάδας.

Η μετάβαση από το Champions League στο πρωτάθλημα

Αναφορικά με τη μετάβαση από τους ευρωπαϊκούς αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ηλίας Κυριακίδης τόνισε πως η εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ δίνει ώθηση. Αυτή η ώθηση συμβάλλει στη μείωση της σωματικής κούρασης, καθώς πνευματικά και ψυχολογικά η ομάδα νιώθει καλά.

Η αίσθηση σιγουριάς και η υπενθύμιση ότι η ομάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο είναι μόνο θετικά στοιχεία. Όπως εξήγησε, όταν κάποιος είναι στενοχωρημένος επειδή δεν πήρε έναν ή τρεις βαθμούς απέναντι σε μια ομάδα με παγκόσμια εμβέλεια, αυτό μπορεί να συνεχίσει να τον οδηγεί στον σωστό δρόμο.

Πλέον, μετά την ευρωπαϊκή βραδιά, η αφοσίωση της ομάδας στρέφεται πλήρως στο επερχόμενο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Η διαχείριση της σωματικής και πνευματικής ενέργειας

Ο Ηλίας Κυριακίδης αναφέρθηκε και στην πρόκληση της σωματικής και πνευματικής μετάβασης. Κάθε παιχνίδι στο οποίο οι ποδοσφαιριστές καλύπτουν πολλά χιλιόμετρα και εμφανίζουν πάρα πολλή ένταση, προφανώς απορροφά ενέργεια.

Ωστόσο, ο συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς σημείωσε πως οι ποδοσφαιριστές σε πολύ υψηλό επίπεδο...

Με πληροφορίες από: Athletiko