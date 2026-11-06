Ο Ίνγκι Ίνγκασον προχωράει καλά στην αποθεραπεία του και υπολογίζει να επιστρέψει σε ατομικές προπονήσεις τον Φεβρουάριο

Ο Ίνγκι Ίνγκασον, ο διεθνής Ισλανδός στόπερ του Παναθηναϊκού, καταγράφει σημαντική πρόοδο στη διαδικασία αποκατάστασής του μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε στον πρόσθιο χιαστό. Ο ίδιος εκτιμά πως μέσα στον Φεβρουάριο θα λάβει το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει σταδιακά ατομικές προπονήσεις. Η σκληρή δουλειά που καταβάλλει καθημερινά έχει ως στόχο να προλάβει το φινάλε της εφετινής σεζόν και να είναι παρών στις κρίσιμες αναμετρήσεις.

Η πορεία της αποκατάστασης του Ισλανδού στόπερ

Ο Ίνγκασον υπέστη ρήξη χιαστών κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιρινού φιλικού αγώνα με τη Ραπίντ στη Βιέννη, γεγονός που τον οδήγησε στο χειρουργείο. Από τότε, η αποθεραπεία του και η διαδικασία αποκατάστασης εξελίσσονται πολύ καλά, ακολουθώντας πιστά το πρόγραμμα που έχει καθοριστεί από την ιατρική ομάδα των «πράσινων». Ο Ισλανδός αμυντικός δουλεύει με μεγάλη αφοσίωση καθημερινά, δείχνοντας την επιθυμία του να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στους αγωνιστικούς χώρους.

Μετά τον αγώνα της Πέμπτης (5/11) με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός σημείωσε νίκη, ο Ίνγκασον εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της αποθεραπείας του. Σε «πηγαδάκι» που δημιουργήθηκε λίγο πιο μακριά από τα αποδυτήρια της ομάδας, τόνισε πως η διαδικασία αποκατάστασης βαίνει καλώς, σύμφωνα με το αρχικό πλάνο.

Η παρουσία του Ίνγκασον στην ομάδα

Η απουσία του Ίνγκασον αποτελεί μία τεράστια απώλεια για τον Παναθηναϊκό, τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο και για τα αποδυτήρια της ομάδας. Η ισχυρή του προσωπικότητα και η εμπειρία του τον καθιστούν έναν σημαντικό παράγοντα για το σύνολο. Παρόλα αυτά, ο Ίνγκασον είναι πάντα παρών στην κερκίδα, παρακολουθώντας και υποστηρίζοντας τους συμπαίκτες του σε κάθε αγώνα.

Η χαρά του ήταν εμφανής μετά την επικράτηση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, όπου ο Παναθηναϊκός έφτασε στο «3Χ3» και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στη League Phase του Conference League. Η παρουσία του, έστω και εκτός αγωνιστικού χώρου, δείχνει τη δέσμευσή του στην ομάδα και την επιθυμία του να συμβάλει στην επιτυχία της.

Το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή στις προπονήσεις

Ο Ίνγκασον παρατηρεί ότι ο χρόνος μέχρι την επάνοδό του σε δράση αρχίζει πλέον να μειώνεται. Ο ίδιος υπολογίζει πως μέσα στον Φεβρουάριο θα λάβει την άδεια για να ξεκινήσει ατομικές προπονήσεις. Αυτό το βήμα θα σηματοδοτήσει την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την πλήρη επανένταξή του στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Παρόλο που είναι ακόμα νωρίς για να προσδιοριστεί με ακρίβεια πότε θα είναι πλήρως έτοιμος να προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του, καθώς θα ακολουθήσουν τακτικοί επανέλεγχοι, ο στόχος του Ισλανδού στόπερ παραμένει να προλάβει το φινάλε της εφετινής σεζόν. Η επανένταξή του θα γίνει με πολύ προσεκτικά βήματα, διασφαλίζοντας την πλήρη αποκατάσταση και την αποφυγή τυχόν υποτροπών.

Οι άλλες σημαντικές απώλειες του Παναθηναϊκού

Παρά την εξαιρετική πορεία που έχει διαγράψει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο τρίμηνο της σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις, η ομάδα έχει αντιμετωπίσει και σημαντικές ατυχίες από την αρχή του καλοκαιριού. Εκτός από τον Ίνγκασον, δύο ακόμα σημαντικοί ποδοσφαιριστές τέθηκαν εκτός δράσης λόγω τραυματισμών.

Ο Παύλος Παντελίδης υπέστη κάταγμα περόνης σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Kallithea στο Κορωπί. Επιπλέον, ο Αζεντίν Ουναΐ αντιμετώπισε ρήξη τένοντα στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο μυ, γεγονός που τον οδήγησε στο χειρουργείο και τον καθιστά εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 4-5 μήνες. Αυτές οι απώλειες υπογραμμίζουν τις δυσκολίες που έχει διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός στην πορεία του, διατηρώντας ωστόσο την καλή του εικόνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko