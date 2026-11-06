Ο ΠΑΟΚ με τον κόσμο του στην Καρδίτσα για τον αγώνα της GBL

Η αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής της Stoximan GBL, που θα φέρει αντιμέτωπες την Καρδίτσα Ιαπωνική και τον ΠΑΟΚ, θα διεξαχθεί με την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε σήμερα ότι εξασφάλισε εισιτήρια για τους υποστηρικτές της, οι οποίοι επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Καρδίτσα. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 και θα διεξαχθεί στο Κ.Γ. «Ιωάννης Μπουρούσης».

Λεπτομέρειες του αγώνα και ημερομηνία

Ο συγκεκριμένος αγώνας, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoximan GBL, έχει οριστεί να λάβει χώρα το Σάββατο 14 Νοεμβρίου του έτους 2026. Η ώρα έναρξης της αναμέτρησης έχει καθοριστεί για τις 17:30 το απόγευμα. Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση είναι το Κλειστό Γυμναστήριο «Ιωάννης Μπουρούσης», το οποίο βρίσκεται στην Καρδίτσα.

Η ομάδα του ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Καρδίτσα Ιαπωνική σε αυτόν τον εκτός έδρας αγώνα. Η παρουσία φιλάθλων και από τις δύο πλευρές έχει επιβεβαιωθεί, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση του πρωταθλήματος.

Η μέριμνα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τους φιλάθλους

Σύμφωνα με την ενημέρωση που εξέδωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστούν εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας. Αυτή η πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα στους υποστηρικτές του ΠΑΟΚ να ακολουθήσουν την ομάδα τους στην Καρδίτσα, προσφέροντας την υποστήριξή τους σε έναν σημαντικό εκτός έδρας αγώνα.

Οι φίλαθλοι που θα μεταβούν στην πόλη θα έχουν την ευκαιρία να σταθούν δίπλα στην ομάδα του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ φρόντισε για τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία του κόσμου της ομάδας στον εκτός έδρας αγώνα της 7ης αγωνιστικής της Stoximan GBL.

Διαδικασία και σημεία προμήθειας εισιτηρίων

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φιλάθλους ότι η προμήθεια των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με την Καρδίτσα Ιαπωνική θα είναι εφικτή μέσω online διαδικασίας. Τα εισιτήρια που έχουν εξασφαλιστεί για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ βρίσκονται στο διάζωμα DU του Κλειστού Γυμναστηρίου της Καρδίτσας, προσφέροντας μια συγκεκριμένη θέση στους υποστηρικτές.

Για την αγορά των εισιτηρίων, οι φίλαθλοι μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση https://www.ticketmaster.gr/privateSales.html?deepLink=753&hash=HrAI2ih55NcMTtrd2AK7PGNF9yE2154946. Η online διάθεση των εισιτηρίων αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο οι υποστηρικτές της ομάδας μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο γήπεδο για την αναμέτρηση του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου 2026.

Ο ρόλος του Αντρέα Τρινκιέρι και η σημασία του αγώνα

Η παρουσία των φιλάλων στην Καρδίτσα αναμένεται να προσφέρει σημαντική στήριξη στην ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι. Ο ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoximan GBL, θα επιδιώξει ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτόν τον εκτός έδρας αγώνα, έχοντας στο πλευρό του τον κόσμο του.

Η αναμέτρηση με την Καρδίτσα Ιαπωνική αποτελεί μέρος του πρωταθλήματος και η συμμετοχή του κόσμου του ΠΑΟΚ κρίνεται σημαντική για την ψυχολογική τόνωση των παικτών. Η δυνατότητα για online αγορά εισιτηρίων διευκολύνει τους φιλάθλους να οργανώσουν το ταξίδι τους και να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους στο Κ.Γ. «Ιωάννης Μπουρούσης».

Με πληροφορίες από: Gazzetta