Οι μισθοί των παικτών της Βιλερμπάν στο φως: Οι ειδικές περιπτώσεις Πάρκερ και Κράουντερ

Το ετήσιο μπάτζετ της Βιλερμπάν για τις αμοιβές των παικτών της τη σεζόν 2026-27 ανέρχεται στα 7,88 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας το γαλλικό περιοδικό «Maxi Basket». Η αποκάλυψη αυτή φέρνει στο προσκήνιο τις ετήσιες απολαβές των αθλητών, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τις ιδιαίτερες μισθολογικές περιπτώσεις του προπονητή Τόνι Πάρκερ και του παίκτη Τζέι Κράουντερ. Τα οικονομικά δεδομένα παρουσιάζουν αρκετές περιπτώσεις που ξεχωρίζουν εντός του ρόστερ της γαλλικής ομάδας.

Το ετήσιο μπάτζετ και οι αποκαλύψεις

Συνολικά, η Βιλερμπάν διαθέτει 7.880.000 ευρώ ετησίως για τη μισθοδοσία των παικτών της, ποσό που αφορά τη σεζόν 2026-27. Αυτό το μπάτζετ απέχει σημαντικά από τα 59 εκατομμύρια ευρώ που υπολογίζονταν αρχικά, πριν από την κατάρρευση μιας χορηγίας από ένα μαλαισιανό fund. Τα οικονομικά αυτά στοιχεία δημοσιεύτηκαν από το γαλλικό περιοδικό «Maxi Basket», το οποίο αποκάλυψε τις ετήσιες απολαβές των παικτών της ομάδας.

Η ξεχωριστή περίπτωση του Τόνι Πάρκερ

Ο θρύλος του γαλλικού μπάσκετ, Τόνι Πάρκερ, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Βιλερμπάν το καλοκαίρι, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στο γαλλικό πρωτάθλημα. Οι ετήσιες απολαβές του υπολογίζονται περίπου στις 250.000 ευρώ. Ωστόσο, το ποσό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο που προέβλεπε αρχικά το συμβόλαιό του.

Συγκεκριμένα, ο Πάρκερ επρόκειτο να λαμβάνει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισε να μειώσει τις αποδοχές του κατά πέντε φορές. Η κίνηση αυτή έγινε προκειμένου να βοηθήσει τον σύλλογο να διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος του τεχνικού επιτελείου του. Βασική του επιθυμία, όπως είχε ήδη γίνει γνωστό, ήταν να παραμείνει στην ομάδα ο έμπειρος Βενσάν Κολέ, μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες του.

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του ρόστερ

Στην κορυφή της μισθολογικής λίστας της Βιλερμπάν βρίσκονται δύο από τα πιο ηχηρά ονόματα που προστέθηκαν στο ρόστερ της ομάδας. Ο Τζοέλ Μπολόμποϊ και ο Πάτι Μιλς λαμβάνουν από 800.000 ευρώ τον χρόνο ο καθένας. Αυτό το ποσό τους τοποθετεί στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών του γαλλικού πρωταθλήματος.

Μπροστά από τους Μπολόμποϊ και Μιλς βρίσκεται μόνο ο Ναντίρ Ιφί της Παρί, ο οποίος έχει ετήσιες απολαβές ενός εκατομμυρίου ευρώ. Η παρουσία αυτών των παικτών με υψηλές αμοιβές αντικατοπτρίζει τις επενδύσεις που έγιναν στο ρόστερ της Βιλερμπάν.

Απολαβές άλλων παικτών και η έκπληξη Κράουντερ

Ακολουθώντας τους κορυφαίους σε απολαβές, ο Μποτ Γκατς αμείβεται με 500.000 ευρώ ετησίως. Οι Μάιλς Κέιλ και Νέιθαν Σεστίνα έχουν συμφωνίες που προβλέπουν ετήσιες απολαβές 450.000 ευρώ για τον καθένα. Τα ποσά αυτά αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του συνολικού μπάτζετ της ομάδας για τις αμοιβές των παικτών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Τζέι Κράουντερ. Παρά την πολυετή παρουσία του στο NBA και τις σημαντικές απολαβές που είχε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, στην Βιλερμπάν αμείβεται με 250.000 ευρώ ετησίως. Μάλιστα, αυτό είναι το ίδιο ποσό που λαμβάνει και ο Τόνι Πάρκερ ως προπονητής. Ενδεικτικό της διαφοράς είναι πως ο Αμερικανός είχε φτάσει στο παρελθόν να εισπράττει περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, κατά τη θητεία του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Η αξία του Ουγκό Μπεσόν

Στη λίστα των μισθών υπάρχει και μία περίπτωση που ξεχωρίζει για την αγωνιστική της απόδοση σε σχέση με τις οικονομικές απολαβές. Ο Ουγκό Μπεσόν λαμβάνει μόλις 200.000 ευρώ ανά σεζόν. Παρά τις σχετικά χαμηλές αποδοχές του, ο Μπεσόν αποτελεί τον δεύτερο σκόρερ της ομάδας, με μέσο όρο 11,6 πόντους ανά παιχνίδι.

Επιπλέον, ο Ουγκό Μπεσόν βρίσκεται επίσης στη δεύτερη θέση της ομάδας σε αξιολόγηση, καταγράφοντας 12,5 μονάδες ανά παιχνίδι. Η επίδοσή του αυτή υπογραμμίζει την αξία του για την ομάδα, παρά τη θέση του στη μισθολογική κλίμακα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta