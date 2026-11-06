Η Ισπανία ανακοίνωσε την αποστολή της «Ρόχα» με συγκινητικό μήνυμα μετά τις τραγωδίες

Με έναν διαφορετικό και ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο επέλεξε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ισπανίας, οι πρωταθλητές κόσμου, να ανακοινώσει τις κλήσεις της για τις προσεχείς αναμετρήσεις της στο Nations League. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Λουίς ντε λα Φουέντε, παρουσίασε την αποστολή των 27 ποδοσφαιριστών, αλλά πριν από αυτό, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα συμπαράστασης για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η χώρα.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω ενός βίντεο, στο οποίο ο Ντε λα Φουέντε εξέφρασε τη θλίψη και τη συμπαράστασή του, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ποδοσφαίρου ως δύναμη ενότητας σε περιόδους πένθους. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Ισπανία έχει πληγεί από σοβαρά γεγονότα που έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Το πένθος που σκέπασε την Ισπανία

Η Ισπανία βυθίστηκε στο πένθος μετά από μια σειρά τραγικών γεγονότων που άφησαν πίσω τους δεκάδες θύματα και προκάλεσαν βαθιά θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα από τα πιο οδυνηρά περιστατικά ήταν το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανταμούζ, το οποίο κόστισε τη ζωή σε 68 ανθρώπους. Αυτό το γεγονός συγκλόνισε την ισπανική κοινωνία, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό και αμέτρητα δάκρυα.

Παράλληλα με το δυστύχημα, η θλίψη εντάθηκε πριν από λίγες ημέρες με την είδηση του θανάτου του Χεσούς ντε Μιγκέλ. Η απώλεια του συναδέλφου, όπως αναφέρθηκε, σκόρπισε επιπλέον θλίψη, προσθέτοντας στον βαρύ φόρτο συναισθημάτων που βιώνει η Ισπανία. Εν μέσω αυτών των γεγονότων, η εθνική ομάδα θέλησε να εκφράσει την αλληλεγγύη της.

Το μήνυμα του Λουίς ντε λα Φουέντε

Ο Ισπανός τεχνικός, Λουίς ντε λα Φουέντε, στο βίντεο της ανακοίνωσης της αποστολής, θέλησε να απευθύνει ένα μήνυμα βαθιάς συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων. «Σήμερα, η Ισπανία βυθίζεται στο πένθος. Μια τραγωδία που δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί μας χτύπησε. Μια ολόκληρη χώρα κλαίει ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντε λα Φουέντε, υπογραμμίζοντας την ένταση του πόνου που βιώνει η χώρα.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «Ακόμα και πριν στεγνώσουν τα δάκρυα του Adamuz. Η Ισπανία δεν αξίζει αυτόν τον πόνο». Εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή του στον συνάδελφο Χεσούς ντε Μιγκέλ, ο οποίος έφυγε τραγικά από τη ζωή αυτή την εβδομάδα. Ο προπονητής τόνισε την επιθυμία της ομάδας να είναι δίπλα σε όλους όσους υποφέρουν από ανεπανόρθωτες απώλειες και σε εκείνους που περνούν ώρες στα νοσοκομεία, ζώντας με την αβεβαιότητα της ανάρρωσης των αγαπημένων τους.

Το ποδόσφαιρο ως δύναμη ενότητας

Στο μήνυμά του, ο Λουίς ντε λα Φουέντε ανέδειξε τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ποδόσφαιρο σε δύσκολες στιγμές για μια χώρα. «Το ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από 90 λεπτά. Είναι η μηχανή που μας ενώνει. Μας ενώνει για να γιορτάσουμε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με τις οικογένειές μας και πρέπει να μας ενώνει σήμερα περισσότερο από ποτέ», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Ο Ντε λα Φουέντε υπογράμμισε την κοινωνική ευθύνη του αθλήματος, τονίζοντας ότι πρέπει να βρίσκεται στη σωστή θέση στην ιστορία. «Η Εθνική Ομάδα και οι παίκτες μας είναι μια αντανάκλαση της χώρας και θέλουν να είναι δίπλα σε κάθε έναν από εσάς. Μοιραζόμαστε τον πόνο σας», είπε, εκφράζοντας τη βαθιά αδυναμία που μοιράζεται η ομάδα με τους πληγέντες. Δεσμεύτηκε επίσης ότι η ομάδα θα αποτίσει τον απόλυτο φόρο τιμής και σεβασμό στα θύματα και τις οικογένειές τους «εκεί που ξέρουμε καλύτερα: στο γήπεδο».

Οι κλήσεις για το Nations League

Μετά το συγκινητικό μήνυμα, ο Λουίς ντε λα Φουέντε προχώρησε στην ανακοίνωση των 27 ποδοσφαιριστών που επέλεξε για τις επόμενες υποχρεώσεις της Ισπανίας στο Nations League. Η «Ρόχα» θα αντιμετωπίσει την Τσεχία στις 12 Νοεμβρίου, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 21:45, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 15 Νοεμβρίου, θα αναμετρηθεί με την Αγγλία, επίσης στις 21:45.

Ανάμεσα στους κληθέντες τερματοφύλακες βρίσκονται οι Ουνάι Σιμόν, Νταβίντ Ράγια, Ζοάν Γκαρθία και Άλβαρο Βάγες. Στην αμυντική γραμμή, ο Ισπανός τεχνικός κάλεσε τους Εμερίκ Λαπόρτ, Πάου Κουμπαρσί, Μαρκ Πουμπίλ, Ντιν Χάουσεν και Πέδρο Πόρο, συμπληρώνοντας το πρώτο μέρος της αποστολής που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta