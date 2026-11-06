Η τελική πρόταση για τη Λεωφόρο: Η Θύρα 13 θα γίνει κατακόρυφος κήπος

Μία νέα πρόταση για την αξιοποίηση του γηπέδου «Απόστολος Νικολαΐδης» στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά τη μετακόμιση του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, έχει κατατεθεί στην ΠΑΕ. Η βασική ιδέα της πρότασης προβλέπει ότι η ιστορική Θύρα 13 δεν θα κατεδαφιστεί, αλλά θα μετατραπεί σε κατακόρυφο κήπο. Το σχέδιο αυτό αποτελεί μέρος της Διπλής Ανάπλασης και στοχεύει στη μετατροπή του χώρου σε ένα δημόσιο πάρκο πρασίνου και αναψυχής.

Το αρχιτεκτονικό όραμα για το «Απόστολος Νικολαΐδης»

Την πρόταση υπογράφει το αρχιτεκτονικό γραφείο «en-route-architecture», ενώ την αρχιτεκτονική τοπίου έχει αναλάβει η εταιρεία «H. Pangalou & Associates Landscape Architects». Οι αρχιτέκτονες Κατερίνα Κούρκουλα και Χάνες Γκούτμπερλετ από το «en-route-architecture» εξήγησαν την ιδέα τους σε συνέντευξη που παραχώρησαν στην έντυπη «Lifo».

Σύμφωνα με τους σχεδιαστές, η μετατροπή του γηπέδου σε δημόσιο πάρκο δεν απαιτεί την ολική κατεδάφισή του. Αντιθέτως, κάποια τμήματα θα αφαιρεθούν, ενώ άλλα θα παραμείνουν στη θέση τους, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Μάλιστα, το παλιό σκυρόδεμα θα παραμείνει ορατό, διατηρώντας τον ιστορικό χαρακτήρα του χώρου.

Διατήρηση ιστορικών στοιχείων και νέες χρήσεις

Η πρόταση προβλέπει τη διατήρηση των χαμηλών, παλαιότερων κερκίδων στην πλευρά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, οι οποίες θεωρούνται ιστορικό κομμάτι του γηπέδου. Αυτές οι κερκίδες θα λειτουργούν και ως προστατευτικό όριο έναντι του θορύβου της Λεωφόρου.

Επιπλέον, διατηρούνται ο «Τάφος του Ινδού» και η πισίνα, η οποία δεν λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια. Οι αρχιτέκτονες τονίζουν την επιθυμία τους να διατηρήσουν αυτές τις δύο ιστορικές χρήσεις: το γήπεδο μπάσκετ, το οποίο ήταν το πρώτο του Παναθηναϊκού, και την πισίνα. Στο κέντρο του γηπέδου σχεδιάζονται μικρότεροι χώροι για ποδόσφαιρο, μπάσκετ και άλλα αθλήματα, καθώς και σημεία για υπαίθριες προβολές, μικρές συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το μέλλον του χώρου και οι εξελίξεις στον Βοτανικό

Όταν ολοκληρωθεί το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, ο χώρος της Λεωφόρου θα περάσει στον Δήμο Αθηναίων. Ο Δήμος θα αναλάβει την ανάπλαση του γηπέδου, μετατρέποντάς το σε έναν σύγχρονο χώρο πρασίνου και αναψυχής για τους πολίτες.

Εν τω μεταξύ, οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου στον Βοτανικό προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Στόχος είναι το νέο γήπεδο να είναι έτοιμο για την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής σεζόν, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό.

Με πληροφορίες από: sport24.gr