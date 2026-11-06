Οι δηλώσεις του Κωνσταντίνου Παπαδάκη ενόψει του αγώνα Περιστερίου με τον Κολοσσό Ρόδου

Ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης, αρχηγός του Περιστερίου, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την επικείμενη αναμέτρηση της ομάδας του με τον Κολοσσό Ρόδου. Το παιχνίδι, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της GBL, θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στις 16:00, στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο. Ο Παπαδάκης υπογράμμισε τη σημασία της προετοιμασίας και της εφαρμογής των οδηγιών του προπονητή, Βασίλη Ξανθόπουλου, για την επίτευξη ενός θετικού αποτελέσματος.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στη Ρόδο

Το Περιστέρι ετοιμάζεται για μια απαιτητική αποστολή εκτός έδρας, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό Ρόδου. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για το απόγευμα του Σαββάτου, στις 16:00, και αποτελεί μέρος της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της GBL. Ο αγώνας θα φιλοξενηθεί στην έδρα των Ροδιτών, στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είναι πλήρως ενήμερη για τις δυσκολίες που συνεπάγεται ένα τέτοιο παιχνίδι μακριά από την έδρα της. Παρά τις προκλήσεις, ο μοναδικός και ξεκάθαρος στόχος του Περιστερίου είναι να διεκδικήσει με όλες του τις δυνάμεις ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο θα προσφέρει σημαντική ώθηση για τη συνέχεια των αγωνιστικών του υποχρεώσεων.

Οι δηλώσεις του αρχηγού του Περιστερίου

Ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης, ως αρχηγός της ομάδας, μετέφερε το μήνυμα ετοιμότητας και αποφασιστικότητας ενόψει της αναμέτρησης με τους Ροδίτες. Στις δηλώσεις του, ο Παπαδάκης χαρακτήρισε το παιχνίδι ως «δύσκολο» και «απαιτητικό εκτός έδρας», τονίζοντας την ανάγκη για πλήρη συγκέντρωση από την πλευρά των παικτών του Περιστερίου.

Ο ίδιος ο Παπαδάκης εξέφρασε επίσης τις προσωπικές του αναμνήσεις από την πόλη της Ρόδου και την ομάδα του Κολοσσού. «Προσωπικά έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις, καθώς έχω περάσει τέσσερα χρόνια στην ομάδα της Ρόδου», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας μια προσωπική διάσταση στην επικείμενη αναμέτρηση.

Στόχος η σημαντική νίκη και η ώθηση

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης υπογράμμισε την κρισιμότητα της αναμέτρησης για την πορεία του Περιστερίου στο πρωτάθλημα. Τόνισε την ανάγκη οι παίκτες να παρουσιαστούν πλήρως έτοιμοι και να εφαρμόσουν πιστά τις οδηγίες που έχουν λάβει από τον προπονητή τους. Αυτή η προσέγγιση θεωρείται καθοριστική για να έχει η ομάδα «τύχη να πάρουμε μια πολύ σημαντική νίκη».

Μια ενδεχόμενη επικράτηση επί του Κολοσσού Ρόδου θα προσέφερε «μεγάλη ώθηση για τη συνέχεια» των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Περιστερίου. Ο αρχηγός της ομάδας έδειξε ξεκάθαρα ότι η νίκη αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο, όχι μόνο για τους βαθμούς, αλλά και για την ψυχολογική και αγωνιστική ενίσχυση που θα προσφέρει στους παίκτες για τις επόμενες αναμετρήσεις.

Τα σημεία προσοχής του αγώνα

Ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης αναφέρθηκε και στα συγκεκριμένα σημεία του παιχνιδιού που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά του Περιστερίου, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της νίκας. Έδωσε έμφαση στον έλεγχο των ριμπάουντ, ένα στοιχείο που θεωρείται ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη του αγώνα. «Πρέπει να ελέγξουμε σίγουρα τα ριμπάουντ», δήλωσε.

Επιπλέον, ο αρχηγός του Περιστερίου τόνισε την ανάγκη να μην δοθούν «δεύτερες ευκαιρίες» στον αντίπαλο, υποδεικνύοντας τη σημασία της αμυντικής προσήλωσης και της αποφυγής εύκολων πόντων για τον Κολοσσό. Τέλος, επισήμανε ότι η ομάδα πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένη στο επιθετικό της πλάνο, ώστε να παρουσιάσει ένα «πολύ καλό πρόσωπο» που θα την οδηγήσει στην επίτευξη του τελικού της στόχου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta