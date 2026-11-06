Ο Παναθηναϊκός αναβαθμίζει τον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ με υβριδικό χλοοτάπητα

Ο Παναθηναϊκός προχωρά σε νέα αναβάθμιση του αγωνιστικού χώρου του Ολυμπιακού Σταδίου (ΟΑΚΑ), εγκαθιστώντας ένα σύγχρονο υβριδικό σύστημα χλοοτάπητα. Η απόφαση ελήφθη με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών για τους ποδοσφαιριστές και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του γηπέδου. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, εκμεταλλευόμενοι την επερχόμενη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η νέα αναβάθμιση του αγωνιστικού χώρου

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με απόφαση του ισχυρού της άνδρα, Γιάννη Αλαφούζου, προχωρά σε μία ακόμη κίνηση για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ. Η παρέμβαση αφορά τον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, όπου θα εγκατασταθεί ένα νέο υβριδικό σύστημα χλοοτάπητα. Τα έξοδα για το σύνολο των εργασιών θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την πράσινη ΠΑΕ.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση της κατάστασης του αγωνιστικού χώρου. Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους και εργαστήρια, τα οποία διενεργούν τακτικούς ελέγχους για λογαριασμό της FIFA και της UEFA, διασφαλίζοντας έτσι την τήρηση των υψηλότερων προδιαγραφών.

Άμεση έναρξη εργασιών και συνεργασία με ειδικούς

Οι εργασίες για την εγκατάσταση του νέου υβριδικού χλοοτάπητα θα ξεκινήσουν άμεσα. Η χρονική συγκυρία κρίνεται ιδανική, καθώς δίνεται η ευκαιρία της επερχόμενης διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Επιπλέον, το «τριφύλλι» την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου, έχει προγραμματισμένο εκτός έδρας αγώνα με τον Ηρακλή, γεγονός που επιτρέπει την απρόσκοπτη έναρξη των παρεμβάσεων.

Τις εργασίες θα αναλάβει μία εξειδικευμένη εταιρεία από το εξωτερικό, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνικών και υλικών. Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στους ποδοσφαιριστές του, υπό την καθοδήγηση του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Προηγούμενες παρεμβάσεις στο ΟΑΚΑ

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός προβαίνει σε σημαντικές παρεμβάσεις στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ. Νωρίτερα, η ΠΑΕ είχε φέρει εις πέρας την πλήρη αποκατάσταση του γηπέδου, μετά τις εκτεταμένες ζημιές που είχαν προκληθεί από τη διεξαγωγή τριών μεγάλων συναυλιών στον χώρο.

Τότε, είχαν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης του υποστρώματος, ενώ είχε τοποθετηθεί νέος φυσικός χλοοτάπητας, ο οποίος προήλθε από την Ολλανδία. Παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν και τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, κατέστη δυνατή η διεξαγωγή πέντε αγώνων στο ΟΑΚΑ, γεγονός που ανέδειξε την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων παρεμβάσεων.

Ενίσχυση ανθεκτικότητας για απαιτητικό πρόγραμμα

Η νέα παρέμβαση με την εγκατάσταση του υβριδικού συστήματος χλοοτάπητα αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της σταθερότητας του αγωνιστικού χώρου. Ο στόχος είναι να μπορεί το γήπεδο να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις του αγωνιστικού προγράμματος του Παναθηναϊκού, ο οποίος συμμετέχει σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις.

Μέσω αυτής της αναβάθμισης, διασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους ποδοσφαιριστές, επιτρέποντας τους να αγωνίζονται σε ένα ποιοτικό και ασφαλές περιβάλλον. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής της ΠΑΕ για τη στήριξη της ομάδας και την επίτευξη των αγωνιστικών της στόχων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta