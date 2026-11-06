Οι κλήσεις του Τούχελ στην εθνική Αγγλίας με τα αδέλφια Μπέλιγχαμ και ηχηρές απουσίες

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, ανακοίνωσε την αποστολή των «Τριών Λιονταριών» για τα δύο τελευταία παιχνίδια της League A του Nations League, τα οποία θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2026. Η λίστα περιλαμβάνει αρκετές εκπλήξεις, με την ενσωμάτωση νέων προσώπων, αλλά και ηχηρές απουσίες πρωτοκλασάτων ποδοσφαιριστών. Ο Γερμανός προπονητής, 53 ετών, εμμένει στις επιλογές του, διαμορφώνοντας ένα σύνολο που θα διεκδικήσει την πρωτιά στον όμιλο της διοργάνωσης.

Εκπλήξεις και νέες προσθήκες στην αποστολή

Στις πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες της αποστολής συγκαταλέγεται ο 18χρονος Ρίο Ενγκουμόα, ο οποίος θεωρείται το «next big thing» της Λίβερπουλ. Η κλήση του νεαρού επιθετικού σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη του Τούχελ σε νέα ταλέντα και την τάση για ανανέωση στο ρόστερ της εθνικής ομάδας.

Παράλληλα, ο Τόμας Τούχελ συμπεριέλαβε στη λίστα και τον Τζομπ Μπέλιγχαμ, τον αδελφό του αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης, Τζουντ Μπέλιγχαμ. Ο Τζομπ αγωνίζεται στην Bundesliga με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, προσθέτοντας μια οικογενειακή διάσταση στην αποστολή, καθώς και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ βρίσκεται επίσης στους κληθέντες μέσους, ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή των «Τριών Λιονταριών».

Σημαντικές απουσίες από τη λίστα του Τούχελ

Από την άλλη πλευρά, ο Γερμανός ομοσπονδιακός τεχνικός επέλεξε να αφήσει εκτός αποστολής ορισμένους γνωστούς ποδοσφαιριστές, συνεχίζοντας την τακτική που έχει ακολουθήσει και σε προηγούμενες κλήσεις. Συγκεκριμένα, ο Κόουλ Πάλμερ της Τσέλσι δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα, όπως και ο Φιλ Φόντεν της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Τούχελ έχει δείξει σταθερότητα στην απόφασή του να μην τους εντάσσει στα πλάνα του για την εθνική ομάδα, εμμένοντας στην άποψή του παρά την παρουσία τους σε κορυφαίους συλλόγους. Αυτές οι ηχηρές απουσίες έχουν προκαλέσει συζητήσεις στον φίλαθλο κόσμο, αλλά ο προπονητής παραμένει πιστός στις επιλογές του για την ενίσχυση του συνόλου ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων του Nations League.

Οι κρίσιμες αναμετρήσεις για το nations league

Η εθνική Αγγλίας έχει μπροστά της δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για το Nations League, τα οποία θα καθορίσουν την πορεία της στον όμιλο της League A. Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 12 Νοεμβρίου, όπου τα «Τρία Λιοντάρια» θα υποδεχθούν εντός έδρας την Κροατία, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 15 Νοεμβρίου, η Αγγλία θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα της χώρας εκτός έδρας, στον αγώνα της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής. Ο στόχος της ομάδας είναι σαφής: να πετύχει δύο νίκες στα δύο αυτά παιχνίδια, προκειμένου να τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου. Αυτό θα σήμαινε ότι θα βρεθεί πάνω από τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν προβάδισμα τριών βαθμών και το απόλυτο των νικών. Η επίτευξη του 2/2 είναι ζωτικής σημασίας για την πρωτιά.

Αναλυτικά η αποστολή των «τριών λιονταριών»

Ακολουθεί η αναλυτική λίστα με τους ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν από τον Τόμας Τούχελ για την αποστολή της εθνικής Αγγλίας για τον Νοέμβριο του 2026, την τελευταία για το τρέχον έτος:

Τερματοφύλακες: Τζόρνταν Πίκφορντ, Τζέισον Στιλ, Τζέιμς Τράφορντ.

Αμυντικοί: Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Τζεντ Σπενς, Μπεν Γουάιτ, Έζρι Κόνσα, Τζάρελ Κουάνσα, Τζάραντ Μπράνθγουεϊτ, Μαρκ Γκουεΐ, Λιούις Χολ.

Μέσοι: Έλιοτ Άντερσον, Τζουντ Μπέλινγκχαμ, Μάιλς Λιούις-Σκέλι, Τζέιμς Γκάρνερ, Ντέκλαν Ράις, Τζος Κινγκ, Τζομπ Μπέλιγχαμ, Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ.

Επιθετικοί: Ρίο Ενγκουμόχα, Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν, Χάρι Κέιν, Εμπερέτσι Έζε, Άντονι Γκόρντον, Μόργκαν Ρότζερς.

Με πληροφορίες από: Athletiko