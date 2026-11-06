ΠΑΟΚ: Εκτός μάχης ο Λουσέ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Super League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στην έδρα του στο Φάληρο. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026, στις 21:00. Ωστόσο, η ομάδα του Δικεφάλου θα παραταχθεί χωρίς τον Τομ Λουσέ, ο οποίος τέθηκε οριστικά εκτός πλάνων για τον αγώνα, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας και ο Γιάννης Μιχαηλίδης συνεχίζουν τα ατομικά τους προγράμματα.

Ο Λουσέ εκτός πλάνων για το ντέρμπι

Το τοπίο γύρω από την αγωνιστική κατάσταση του Τομ Λουσέ ξεκαθάρισε οριστικά την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στο πλήρες πρόγραμμα της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα. Ο Λουσέ περιορίστηκε σε ένα μέρος του προγράμματος, γεγονός που καθιστά την παρουσία του αδύνατη στον επερχόμενο αγώνα.

Παρότι τις προηγούμενες ημέρες βρισκόταν σε έναν αγώνα δρόμου για να προλάβει το σημαντικό ματς, ανεβάζοντας ρυθμούς στις προπονήσεις, η αδυναμία του να ενσωματωθεί πλήρως στο κανονικό πρόγραμμα, μόλις 48 ώρες πριν από τη σέντρα, οδήγησε στην απόφαση να μείνει εκτός αποστολής. Η απουσία του Τομ Λουσέ στερεί από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, μια επιπλέον λύση για το κρίσιμο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη, επηρεάζοντας τα αγωνιστικά του πλάνα.

Η εντατική προετοιμασία του δικεφάλου

Η προετοιμασία του Δικεφάλου για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό συνεχίστηκε εντατικά το πρωί της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Κατά τη διάρκεια της προτελευταίας προπόνησης πριν από το ντέρμπι, το βάρος έπεσε ξεκάθαρα στον τομέα των στατικών φάσεων, με την ομάδα να δουλεύει με ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού.

Εκτός από τις στατικές φάσεις, οι παίκτες του ΠΑΟΚ “δούλεψαν” και στην αμυντική τους τακτική, προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις του αγώνα και να διαχειριστούν αποτελεσματικά την πίεση ενός ντέρμπι τέτοιου μεγέθους. Η ομάδα εστιάζει στις λεπτομέρειες που μπορούν να κρίνουν την έκβαση της αναμέτρησης στο Φάληρο.

Το ιατρικό δελτίο και οι υπόλοιποι απόντες

Πέρα από την απουσία του Τομ Λουσέ, το ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ περιλαμβάνει και άλλα προβλήματα. Ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε για μία ακόμη ημέρα σε θεραπεία, ακολουθώντας το δικό του πρόγραμμα αποκατάστασης. Η κατάστασή του παραμένει υπό παρακολούθηση, καθώς οι προσπάθειες για την πλήρη επανένταξή του συνεχίζονται.

Παράλληλα, ο Γιάννης Μιχαηλίδης συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα στο γήπεδο, ακολουθώντας τις οδηγίες του ιατρικού επιτελείου. Τα υπόλοιπα προβλήματα παραμένουν ως έχουν στο ιατρικό δελτίο, με τον προπονητή Αλέσιο Λίσι να καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες και να διαμορφώσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα για τον κρίσιμο αγώνα.

Ολοκλήρωση προετοιμασίας και αναχώρηση για την Αθήνα

Η προετοιμασία των ασπρόμαυρων για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα ολοκληρωθεί το πρωί του Σαββάτου, 7 Νοεμβρίου 2026. Η τελευταία προπόνηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 10:00 π.μ. και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, όπου η ομάδα θα κάνει τις τελευταίες της ρυθμίσεις.

Αμέσως μετά το πέρας της προπόνησης, η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει το απόγευμα της ίδιας ημέρας με πτήση τσάρτερ για την Αθήνα. Εκεί, οι παίκτες θα παραμείνουν μέχρι την ημέρα του αγώνα, με στόχο την καλύτερη δυνατή συγκέντρωση ενόψει του μεγάλου ραντεβού στο Φάληρο, την Κυριακή το βράδυ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit