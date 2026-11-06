Η Superbet και ο Ολυμπιακός παρουσιάζουν νέα τηλεοπτική καμπάνια

Η Superbet και η ΚΑΕ Ολυμπιακός παρουσιάζουν τη νέα τους τηλεοπτική καμπάνια, η οποία φέρνει στο προσκήνιο τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τους παίκτες της ομάδας και τους φιλάθλους. Η καμπάνια έχει μουσική, χιούμορ και αναδεικνύει τον κόσμο του Ολυμπιακού ως πρωταγωνιστή. Ο Πειραιάς μετατρέπεται σε μία τεράστια ερυθρόλευκη εξέδρα, καθώς οι παίκτες ξεκινούν το τραγούδι, δίνοντας το σύνθημα.

Η ατάκα που έγινε σύνθημα

Η ιδέα πίσω από τη νέα τηλεοπτική καμπάνια ξεκινά από μία συγκεκριμένη ατάκα. Πρόκειται για μία φράση που, μόλις την ακούσει κανείς, αναγνωρίζει αμέσως ποιος την είπε. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι αυτός που την εκφώνησε, και ο κόσμος του Ολυμπιακού την υιοθέτησε, μετατρέποντάς την σε σύνθημα.

Αυτή η ατάκα αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για τη Superbet να δημιουργήσει κάτι πραγματικά διαφορετικό. Η καμπάνια επιδιώκει να αποτυπώσει ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι απλώς μπάσκετ, αλλά ένα σύνολο συναισθημάτων, γειτονιών και ανθρώπων που μεγαλώνουν με την ίδια αγάπη για την ομάδα.

Ο Πειραιάς στο επίκεντρο

Τα συνθήματα της ομάδας, αν και ξεκινούν από μία εξέδρα, καταλήγουν να ακούγονται σε ολόκληρο τον Πειραιά, δημιουργώντας έναν ενιαίο παλμό. Αυτή η διάσταση της ομάδας, η σύνδεσή της με την πόλη και τους κατοίκους της, αποτελεί κεντρικό στοιχείο της νέας τηλεοπτικής παραγωγής της Superbet με τον Ολυμπιακό.

Το σκηνικό της καμπάνιας ανοίγει σε ένα υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ, όπου μία παρέα φίλων του Ολυμπιακού παίζει. Σε αυτό το σημείο, εμφανίζεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δίνοντας το έναυσμα για την εξέλιξη της ιστορίας.

Οι παίκτες πρωταγωνιστούν

Λίγο αργότερα, κάνει την εμφάνισή του ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος σιγοτραγουδά το αγαπημένο σύνθημα των ερυθρόλευκων φιλάθλων, ενσωματώνοντας το πνεύμα της εξέδρας στην καθημερινότητα. Η παρουσία των παικτών είναι διάχυτη σε διάφορα σημεία της πόλης, αναδεικνύοντας την άμεση σχέση τους με τον κόσμο.

Ο Εβάν Φουρνιέ περπατά σε μία υπόγεια διάβαση, τραγουδώντας μαζί με τους φίλους του Ολυμπιακού. Παράλληλα, ο Κόρι Τζόσεφ βρίσκεται σε μία γειτονιά του Πειραιά, περιτριγυρισμένος από φωνές, καπνογόνα και τον ερυθρόλευκο παλμό που δονεί την περιοχή.

Από την άγκυρα στα τρόπαια

Η καμπάνια συνεχίζει με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος ρίχνει άγκυρα, συμβολίζοντας ίσως τη σταθερότητα και τη σύνδεση με τη ναυτική παράδοση του Πειραιά. Ο Τάισον Γουόρντ εμφανίζεται έτοιμος για νέα τρόπαια, μεταφέροντας το μήνυμα της φιλοδοξίας και της επιτυχίας της ομάδας.

Άλλοι παίκτες επίσης συμμετέχουν ενεργά: ο Χολ εμφανίζεται σε έναν χώρο με ρινγκ, ενώ ο Εντζάι τρέχει στους δρόμους της πόλης, δείχνοντας την ενέργεια και τη δυναμική της ομάδας. Ο Μοντέρο υπογράφει μία μπάλα, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο που τον περιβάλλει.

Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου

Στο αποκορύφωμα της καμπάνιας, ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπανικολάου, συμμετέχει ενεργά. Ο Παπανικολάου φαίνεται να παρασύρεται από τον ρυθμό της εξέδρας, τραγουδώντας και πανηγυρίζοντας μαζί με τους φιλάθλους. Η σκηνή αυτή υπογραμμίζει την ενότητα και το πάθος που συνδέει τους παίκτες με τον κόσμο του Ολυμπιακού, ολοκληρώνοντας το μήνυμα της καμπάνιας για την ταυτότητα της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Newsit