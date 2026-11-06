Ο Γιάννης Γιαννιώτας: «Ντραπήκαμε και πήραμε το μήνυμα»

Ο Γιάννης Γιαννιώτας, ποδοσφαιριστής του Άρη, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με την πρόσφατη ήττα της ομάδας του από τον Λεβαδειακό. Ο έμπειρος παίκτης στάθηκε με έμφαση στην κακή νοοτροπία που επέδειξε ο Άρης κατά τη διάρκεια του αγώνα, χαρακτηρίζοντάς την ως τον κύριο παράγοντα του αρνητικού αποτελέσματος.

Παράλληλα, ο Γιαννιώτας αναφέρθηκε εκτενώς στην κουβέντα που είχαν οι ποδοσφαιριστές με τους οπαδούς της ομάδας αμέσως μετά το παιχνίδι, υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμα που τους δόθηκε ήταν σαφές και έγινε αντιληπτό από όλους στα αποδυτήρια.

Η συνάντηση με τους οπαδούς και η έκφραση ενόχλησης

Μετά την απογοητευτική εμφάνιση και την ήττα από τον Λεβαδειακό, μια αντιπροσωπεία παικτών του Άρη βρέθηκε στο πέταλο των οπαδών της ομάδας. Η συνάντηση αυτή, η οποία διήρκεσε περίπου 15 λεπτά, έλαβε χώρα σε ένα κλίμα όπου οι φίλαθλοι εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την εικόνα της ομάδας.

Η δυσαρέσκεια των οπαδών εστιάστηκε κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε η ομάδα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Γιάννης Γιαννιώτας, περιγράφοντας την ατμόσφαιρα και την επίδραση της συζήτησης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με τον τρόπο που μας μίλησαν, ντραπήκαμε ακόμα περισσότερο».

Το μήνυμα που ελήφθη στα αποδυτήρια

Ο ποδοσφαιριστής του Άρη τόνισε με έμφαση ότι το μήνυμα που δόθηκε από τους οπαδούς έγινε πλήρως αντιληπτό από όλους τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο. Μιλώντας στα κανάλια Novasports, ο Γιάννης Γιαννιώτας σημείωσε: «Αυτό που κατάλαβαν και τα παιδιά στα αποδυτήρια, πήραν το μήνυμα και δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο».

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην κακή νοοτροπία ως τον βασικό παράγοντα που οδήγησε στην αρνητική εμφάνιση της ομάδας. Όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τα αίτια της ήττας, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «κυρίως η κακή νοοτροπία». Αυτή η προσέγγιση, όπως φαίνεται, αποτέλεσε το κεντρικό σημείο της αυτοκριτικής εντός της ομάδας.

Η απογοήτευση για την ήττα και η ανάγκη για ανασύνταξη

Ο Γιαννιώτας υπογράμμισε ότι ο Άρης έχασε ένα παιχνίδι που, βάσει των δυνατοτήτων του, δεν έπρεπε να χάσει. Η ήττα αυτή έχει προκαλέσει έντονα αρνητικά συναισθήματα εντός της ομάδας, καθώς οι παίκτες είναι «λυπημένοι και νευριασμένοι» με το αποτέλεσμα και την απόδοσή τους.

Παρόλα αυτά, ο έμπειρος παίκτης τόνισε την επιτακτική ανάγκη να κοιτάξουν όλοι μπροστά και να αφήσουν πίσω τους το συγκεκριμένο παιχνίδι. «Δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Σίγουρα είμαστε λυπημένοι και νευριασμένοι. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, το επόμενο παιχνίδι και να επικεντρωθούμε στη συνέχεια», δήλωσε, υποδεικνύοντας την προτεραιότητα της ανασύνταξης.

Η προετοιμασία για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό

Το επόμενο κρίσιμο παιχνίδι για τον Άρη είναι αυτό με τον Παναιτωλικό, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας, στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» στο Χαριλάου. Ο Γιάννης Γιαννιώτας υπογράμμισε την ανάγκη η ομάδα να παρουσιαστεί με εντελώς διαφορετικό πρόσωπο και να αγωνιστεί όπως πρέπει σε αυτή την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, ο παίκτης ζήτησε από τους συμπαίκτες του να επιδείξουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στον αγωνιστικό χώρο: να είναι «σοβαροί, πιεστικοί και πειθαρχημένοι». Αυτές οι απαιτήσεις δείχνουν την προσπάθεια για άμεση βελτίωση και την αποφυγή παρόμοιων λαθών που παρατηρήθηκαν στον προηγούμενο αγώνα.

Η στρατηγική για την επικράτηση και η προσοχή στον αντίπαλο

Ο Γιάννης Γιαννιώτας τόνισε ότι η ομάδα πρέπει να προσέξει πολλά πράγματα στον επερχόμενο αγώνα με τον Παναιτωλικό. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να επιβάλλουν τον δικό τους ρυθμό στο παιχνίδι από την αρχή και να κατακτήσουν την πολυπόθητη νίκη, η οποία θεωρείται απαραίτητη για την ψυχολογία και τη βαθμολογική θέση της ομάδας.

Αναφερόμενος στον αντίπαλο, ο Γιαννιώτας σημείωσε ότι ο Παναιτωλικός διαθέτει ποιότητα στην επίθεση, κάτι που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από την αμυντική γραμμή του Άρη. Επιπλέον, επισήμανε ότι ο Παναιτωλικός έχει Έλληνα προπονητή, ο οποίος «αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα» και έχει περάσει το μήνυμα στους παίκτες του για το πού έρχονται να αγωνιστούν. Ο Άρης, σύμφωνα με τον παίκτη, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δώσει «υποψία πιθανότητας» στον Παναιτωλικό να πάρει κάτι θετικό από το ματς στο Χαριλάου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta