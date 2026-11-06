Ο Τζάρεντ Μπάτλερ ξεκαθαρίζει: «Δεν έχω επιπλέον κίνητρο απέναντι στον Ολυμπιακό»

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ, γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα, ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του στη Meridian Sport ότι δεν αντιμετωπίζει την αναμέτρηση της ομάδας του με τον Ολυμπιακό ως μια προσωπική ευκαιρία να αποδείξει κάτι. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 6 Νοεμβρίου, στις 21:15, στη Sunel Arena, και ο Αμερικανός αθλητής αναφέρθηκε στο περσινό ενδιαφέρον των Πειραιωτών για την απόκτησή του.

Η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό και το παρελθόν

Πριν από περίπου έναν χρόνο, το όνομα του Τζάρεντ Μπάτλερ είχε συνδεθεί έντονα με τον Ολυμπιακό, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του. Ωστόσο, η μεταγραφή του Αμερικανού γκαρντ δεν προχώρησε τότε, με αποτέλεσμα ο ίδιος να καταλήξει τελικά στον Ερυθρό Αστέρα, όπου αγωνίζεται σήμερα.

Παρά την ιστορία αυτή, ο Μπάτλερ τόνισε πως η αποψινή συνάντηση των δύο ομάδων δεν αποτελεί για εκείνον μια ευκαιρία να αποδείξει κάτι απέναντι στην ελληνική ομάδα. «Δεν έχω κάποιο επιπλέον κίνητρο εξαιτίας αυτού. Νομίζω ότι αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι «Φυσικά, ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος, αλλά δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο που να σχετίζεται με την ιστορία της μεταγραφής», διαχωρίζοντας την προσωπική του προσέγγιση από το παρελθόν.

Οι παράγοντες που θα κρίνουν το παιχνίδι

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ στάθηκε επίσης στους καθοριστικούς παράγοντες που, κατά την εκτίμησή του, θα κρίνουν την έκβαση της αναμέτρησης μεταξύ Ερυθρού Αστέρα και Ολυμπιακού. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για αποτελεσματικό αμυντικό ριμπάουντ, καθώς και στον περιορισμό της δράσης των παικτών του Ολυμπιακού κοντά στο καλάθι. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι «ερυθρόλευκοι» πετυχαίνουν πολλούς πόντους από δεύτερες ευκαιρίες στην επίθεση, γεγονός που καθιστά το αμυντικό ριμπάουντ έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες.

Επιπλέον, ο Αμερικανός γκαρντ υπογράμμισε τη σημασία του περιορισμού των διεισδύσεων των παικτών του Ολυμπιακού, καθώς σκοράρουν πολλούς πόντους μέσα από τη ρακέτα. Ο Μπάτλερ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα γίνει ένα καλό παιχνίδι, παρά τις απουσίες που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός. «Προφανώς τους λείπουν ορισμένοι παίκτες, αλλά το πιο σημαντικό για εμάς είναι να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να χτίζουμε πάνω σε όσα έχουμε δουλέψει μέχρι τώρα», δήλωσε. Περιμένει επίσης τους αντιπάλους να είναι «εξαιρετικά επιθετικοί» και «πολύ ανταγωνιστικοί», ειδικά λόγω των απουσιών, και ανυπομονεί για τη μονομαχία, θεωρώντας ότι θα έχει ενδιαφέρον.

Η σχέση με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του, ο Τζάρεντ Μπάτλερ αναφέρθηκε και στον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, με τον οποίο θα βρεθεί αντιμέτωπος στο παρκέ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ο Μπάτλερ μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον χαρακτήρα του Μίλερ-ΜακΙντάιρ και τη μεταξύ τους σχέση, περιγράφοντάς τον ως ηγέτη και κάποιον που νοιάζεται πάντα για τους συμπαίκτες του.

«Είναι πάντα εκεί για να βοηθήσει και να δώσει συμβουλές», δήλωσε ο Μπάτλερ, προσθέτοντας ότι έχουν επικοινωνήσει μερικές φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν και έχουν μια καλή σχέση. Ο Αμερικανός γκαρντ εξέφρασε την προσμονή του να βρεθούν ξανά αντιμέτωποι στο παρκέ, πιστεύοντας ότι θα είναι μια συναρπαστική εμπειρία.

Το απαιτητικό πρόγραμμα του Ερυθρού Αστέρα

Ο Μπάτλερ σχολίασε επίσης το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα που περιμένει τον Ερυθρό Αστέρα το προσεχές διάστημα. Η ομάδα του θα κληθεί να δώσει επτά από τα οκτώ επόμενα παιχνίδια της μακριά από την έδρα της, γεγονός που προσθέτει έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Σε σχέση με τις εκτός έδρας αναμετρήσεις, ο Τζάρεντ Μπάτλερ τόνισε τη σημασία της συγκέντρωσης. «Το πιο σημαντικό είναι να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι», δήλωσε. Εξήγησε ότι όταν μια ομάδα παίζει εκτός έδρας, δεν έχει την υποστήρεση των φιλάθλων της ούτε το πλεονέκτημα της έδρας, καθιστώντας την πνευματική ετοιμότητα καθοριστική για την απόδοση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta