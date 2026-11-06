Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής της Basket League

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) προχώρησε σήμερα στην ανακοίνωση των διαιτητών που θα έχουν την ευθύνη των αγώνων της 6ης αγωνιστικής στην Stoiximan Basket League. Οι ορισμοί αφορούν όλες τις αναμετρήσεις που είναι προγραμματισμένες για το Σαββατοκύριακο, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται σε συγκεκριμένα παιχνίδια.

Η 6η αγωνιστική είναι προ των πυλών και τα ονόματα των διαιτητών δόθηκαν στη δημοσιότητα, καθορίζοντας ποιοι θα βρίσκονται στα παρκέ για να διευθύνουν τις αναμετρήσεις των ομάδων. Οι φίλαθλοι αναμένουν με αγωνία τους αγώνες, με τους διαιτητές να έχουν έναν κεντρικό ρόλο στην ομαλή διεξαγωγή τους.

Οι ορισμοί για τα ντέρμπι της Κυριακής

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της αγωνιστικής συγκεντρώνεται στην αναμέτρηση της Κυριακής, 8 Νοεμβρίου, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο αγώνας αυτός, που θα διεξαχθεί στις 13:00 στο SUNEL Arena, θα έχει ως πρώτο διαιτητή τον Βασίλη Πιτσίλκα. Μαζί του στο σχήμα των διαιτητών θα είναι οι Τζιοπάνος και Κάρδαρης, ενώ καθήκοντα κομισάριου θα εκτελέσει η κυρία Σαμαρτζή.

Ένα ακόμα σημαντικό παιχνίδι της Κυριακής είναι αυτό μεταξύ του Αμαρουσίου και του Ολυμπιακού, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο του Αγίου Θωμά στις 17:30. Την αναμέτρηση αυτή θα διευθύνει ο Γιώργος Πουρσανίδης, με τους Ζακεστίδη και Αγγελή να τον πλαισιώνουν ως διαιτητές. Ο κομισάριος που έχει οριστεί για τον συγκεκριμένο αγώνα είναι ο κύριος Παυλόπουλος.

Οι αναμετρήσεις του Σαββάτου και οι πρώτοι ορισμοί

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής ξεκινά το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου, με μια σειρά από ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Στις 15:00, στο γήπεδο της Λευκάδας, η Δόξα Λευκάδας ELABET θα υποδεχθεί τον Άρη. Τον αγώνα αυτό θα σφυρίξουν οι Μαρινάκης, Μπακάλης και Ζαχαρής, ενώ κομισάριος θα είναι ο κύριος Πίγκας.

Μία ώρα αργότερα, στις 16:00, στην Καλλιθέα, ο Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection θα αναμετρηθεί με το Περιστέρι. Το διαιτητικό τρίο για αυτό το παιχνίδι αποτελείται από τους Καρπάνο, Σκανδαλάκη και Χατζημπαλίδη. Την επίβλεψη του αγώνα ως κομισάριος θα έχει ο κύριος Βιτζηλαίος.

Τα υπόλοιπα παιχνίδια του Σαββάτου

Στις 17:00 του Σαββάτου, το Ιβανώφειο θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση μεταξύ του Ηρακλή και της Μυκόνου. Οι διαιτητές που έχουν οριστεί για αυτό το παιχνίδι είναι οι Τηγάνης, Κατραχούρας και Λεβεντάκος, με τον κύριο Παραλυκίδη να εκτελεί χρέη κομισάριου.

Την ίδια ώρα, στις 17:00, στο Δ. Τόφαλος, ο Προμηθέας Π. Βίκος Cola θα αντιμετωπίσει την Καρδίτσα Ιαπωνική. Το διαιτητικό σχήμα για αυτόν τον αγώνα αποτελείται από τους Συμεωνίδη, Αγραφιώτη και Μπον. Ο κύριος Καράτσαλος θα είναι ο κομισάριος της αναμέτρησης.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου ολοκληρώνεται στις 17:30 στο PAOK Sports Arena, όπου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τους Vikos Φalcons. Τον αγώνα αυτό θα διευθύνουν οι Τσιμπούρης, Λουλουδιάδης και Ζιώγας. Ο κύριος Σιμητόπουλος έχει οριστεί ως κομισάριος για την συγκεκριμένη συνάντηση της Basket League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta