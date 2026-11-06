Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ παραμένει ελεύθερος και ο ΠΑΟΚ διατηρεί ανοιχτή την πόρτα

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος αποδεσμεύτηκε πρόσφατα από τους Μιλγουόκι Μπακς, παραμένει χωρίς ομάδα, με την περίπτωσή του να βρίσκεται στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ. Παρόλο που δεν υπάρχει κάτι δεδομένο στην υπόθεση μέχρι στιγμής, το γεγονός ότι ο Αμερικανός γκαρντ είναι ακόμα ελεύθερος διατηρεί ανοιχτό ένα ενδεχόμενο για τους Θεσσαλονικείς. Ωστόσο, η απόλυτη προτεραιότητα του παίκτη παραμένει η εύρεση συμβολαίου στο NBA.

Η αποδέσμευση και η οικονομική πτυχή

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ αποδεσμεύτηκε από τους Μιλγουόκι Μπακς στις 19 Οκτωβρίου, γεγονός που τον άφησε ελεύθερο να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του χωρίς περιορισμούς. Κατά την αποδέσμευσή του, ο Αμερικανός παίκτης έλαβε ολόκληρο το ποσό που προβλεπόταν από το συμβόλαιό του. Το συνολικό μεικτό ποσό ανερχόταν σε 5.390.700 δολάρια, με το καθαρό ποσό που εισέπραξε να αντιστοιχεί περίπου στο μισό, λόγω της φορολογίας.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της πορείας του στο NBA, ο Πόρτερ Τζούνιορ έχει εισπράξει το ποσό των 37.760.830 δολαρίων. Αυτή η οικονομική διάσταση, σε συνδυασμό με την ελευθερία επιλογών, καθιστά την περίπτωσή του ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στην αγορά των ελεύθερων παικτών.

Η προτεραιότητα του Αμερικανού γκαρντ

Αμέσως μετά την αποδέσμευσή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, είχε γίνει μια πρώτη κρούση προς την πλευρά του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ. Ωστόσο, το μήνυμα που έχει μεταφερθεί από το περιβάλλον του παίκτη προς τις ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι ξεκάθαρο: η απόλυτη προτεραιότητα του Πόρτερ παραμένει το NBA. Ο ίδιος επιθυμεί να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες που έχει για να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, προτού εξετάσει άλλες προοπτικές εκτός του κορυφαίου πρωταθλήματος.

Αυτή η στάση του παίκτη καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του. Παρόλα αυτά, όσο ο 25χρονος γκαρντ δεν έχει βρει συμβόλαιο στο NBA, η πόρτα για άλλες επιλογές δεν μπορεί να θεωρηθεί κλειστή.

Το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ

Η περίπτωση του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ έχει συνδεθεί με την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, τον ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι ο παίκτης παραμένει ελεύθερος διατηρεί ανοιχτό ένα ενδεχόμενο που, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να απασχολήσει ξανά έντονα τους Θεσσαλονικείς. Αν και δεν υπάρχει κάτι δεδομένο στην υπόθεση μέχρι στιγμής, η πόρτα του ΠΑΟΚ παραμένει ανοικτή για τον Αμερικανό γκαρντ, ειδικά αν δεν ευοδωθούν οι προσπάθειές του για επιστροφή στο NBA.

Οι «ασπρόμαυροι» παρακολουθούν την κατάσταση, καθώς ο Πόρτερ Τζούνιορ είναι παλιός γνώριμος της ομάδας και έχει αφήσει θετικό αγωνιστικό αποτύπωμα στο παρελθόν. Η διαθεσιμότητά του και η προηγούμενη εμπειρία του με τον σύλλογο τον καθιστούν μια πιθανή επιλογή για την ενίσχυση του ρόστερ.

Οι άλλες εκκρεμότητες των «ασπρόμαυρων»

Παράλληλα με την παρακολούθηση της περίπτωσης του Πόρτερ Τζούνιορ, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του και άλλες εκκρεμότητες. Οι «ασπρόμαυροι» εξετάζουν συνολικά τις επιλογές τους για την ενίσχυση της ομάδας, ειδικά μετά την αρνητική εξέλιξη με τον τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν. Ο τραυματισμός του Όσμαν δημιουργεί νέες ανάγκες στο ρόστερ, τις οποίες η ομάδα καλείται να καλύψει.

Για να υπάρξει σαφέστερη εικόνα σχετικά με τις ακριβείς ανάγκες, θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το διάστημα της απουσίας του Τσέντι Όσμαν μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Η διάρκεια της απουσίας του θα καθορίσει το είδος και το μέγεθος της ενίσχυσης που θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ.

Το προηγούμενο πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ δεν είναι ένα άγνωστο πρόσωπο για τον ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους του. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε αγωνιστεί στους Θεσσαλονικείς στο φινάλε της σεζόν 2023-24. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, άφησε ένα έντονο αγωνιστικό αποτύπωμα, παρά το μικρό αλλά ιδιαίτερα παραγωγικό δείγμα συμμετοχών του.

Στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, ο Πόρτερ Τζούνιορ κατέγραψε εντυπωσιακές επιδόσεις σε τέσσερα παιχνίδια, με μέσο όρο 20,8 πόντους, 8,3 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ. Στα playoffs, ανέβασε ακόμη περισσότερο την παραγωγικότητά του, σημειώνοντας 24,5 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ κατά μέσο όρο σε δύο αναμετρήσεις. Αυτές οι επιδόσεις δείχνουν την ικανότητά του να προσφέρει σημαντικά στην ομάδα.

Οι επιδόσεις του στην προηγούμενη σεζόν

Πριν την αποδέσμευσή του και την αναζήτηση νέας ομάδας, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ είχε καταγράψει αξιόλογες επιδόσεις στην προηγούμενη σεζόν του. Σε 38 συμμετοχές, ο KPJ είχε μέσο όρο 17,4 πόντους, 7,4 ασίστ και 5,2 ριμπάουντ. Οι επιδόσεις του στο σουτ ήταν επίσης σημαντικές, με ποσοστό 46,5% εντός πεδιάς και 32,2% από τη γραμμή του τριπόντου.

Αυτά τα στατιστικά στοιχεία υπογραμμίζουν την αγωνιστική του αξία και την ικανότητά του να συνεισφέρει σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού, κάτι που τον καθιστά έναν περιζήτητο παίκτη στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta