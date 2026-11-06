Η άγνωστη ιστορία του Κολιτσιδάκη μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού στο Άμστερνταμ

Ο Θανάσης Κολιτσιδάκης, βετεράνος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, μοιράστηκε μία άγνωστη ιστορία από την ιστορική εκτός έδρας νίκη της ομάδας του επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Το περιστατικό έλαβε χώρα το 1996, μετά το περίφημο γκολ του Βαζέχα στο 87ο λεπτό, και αφορούσε τον τότε προπονητή του Άγιαξ, Λουίς Φαν Χάαλ. Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της εκπομπής Gazzetta Magazino Post Game.

Η εμφάνιση στην εκπομπή Gazzetta Magazino Post Game

Ο Θανάσης Κολιτσιδάκης ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή Gazzetta Magazino Post Game, η οποία προβλήθηκε την 6η Νοεμβρίου. Εκεί, μαζί με τους Αντώνη Πετρόπουλο, Αντώνη Νικοπολίδη και Γιάννη Γκούμα, σχολίασαν τις πρόσφατες νίκες του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ. Συγκεκριμένα, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις επιτυχίες των δύο ελληνικών ομάδων σε διοργανώσεις όπως το Conference League και το Europa League.

Πέρα από τις τρέχουσες αθλητικές εξελίξεις, ο βετεράνος ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» είχε την ευκαιρία να αναφερθεί και σε στιγμές από την πλούσια καριέρα του ως παίκτης. Μέσα από αυτές τις αναμνήσεις ξεχώρισε η συγκεκριμένη ιστορία που αφορούσε ένα από τα πιο σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού.

Το ιστορικό «διπλό» του Παναθηναϊκού στο Άμστερνταμ

Η ιστορία που διηγήθηκε ο Θανάσης Κολιτσιδάκης αφορά το σπουδαίο «διπλό» του Παναθηναϊκού επί του Άγιαξ, το οποίο σημειώθηκε στην έδρα της ολλανδικής ομάδας, στο Άμστερνταμ, το έτος 1996. Αυτή η νίκη θεωρείται μία από τις κορυφαίες στιγμές στην ευρωπαϊκή πορεία του ελληνικού συλλόγου.

Το αποτέλεσμα εκείνου του αγώνα κρίθηκε στα τελευταία λεπτά, χάρη σε ένα γκολ που έμεινε στην ιστορία. Ο Κριστόφ Βαζέχα ήταν ο ποδοσφαιριστής που σκόραρε στο 87ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ και χαρίζοντας τη νίκη στους «Πράσινους» μέσα σε μία δύσκολη έδρα, απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Το περιστατικό με τον Λουίς Φαν Χάαλ

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα και την εξασφάλιση της νίκης για τον Παναθηναϊκό, ο Θανάσης Κολιτσιδάκης προσέγγισε τον πάγκο του Άγιαξ. Εκεί βρισκόταν ο προπονητής της ολλανδικής ομάδας, Λουίς Φαν Χάαλ, ο οποίος κρατούσε στα χέρια του κάποια χαρτιά.

Ο άλλοτε διεθνής αμυντικός, με διάθεση χιούμορ, απευθύνθηκε στον Ολλανδό τεχνικό. Του ζήτησε, χαριτολογώντας, να σκίσει τα χαρτιά που κρατούσε. Η χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποίησε ο Κολιτσιδάκης, φωνάζοντας προς τον Φαν Χάαλ, ήταν: «Σκίσε τα, σκίσε τα».

Αυτό το περιστατικό αποτελεί μία από τις λιγότερο γνωστές πτυχές εκείνης της ιστορικής βραδιάς και αναδεικνύει το κλίμα και την ένταση που επικρατούσε μετά από μία τόσο σημαντική αναμέτρηση. Η αποκάλυψη του Κολιτσιδάκη προσέθεσε μία νέα διάσταση στην αφήγηση του θριάμβου του Παναθηναϊκού.

Αναμνήσεις από την καριέρα και άλλες συζητήσεις

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Θανάσης Κολιτσιδάκης δεν περιορίστηκε μόνο στην ιστορία με τον Λουίς Φαν Χάαλ. Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής μοιράστηκε και άλλες ενδιαφέρουσες αναμνήσεις και στιγμές από την ποδοσφαιρική του διαδρομή. Αυτές οι αφηγήσεις προσέφεραν στους τηλεθεατές μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα της εμπειρίας του στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι συζητήσεις στην εκπομπή επεκτάθηκαν και σε άλλα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Οι παρευρισκόμενοι, μαζί με τον Κολιτσιδάκη, σχολίασαν τις επιδόσεις και τις προοπτικές των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δίνοντας έμφαση στις νίκες του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta