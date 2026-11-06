Ο Θανάσης Κολιτσιδάκης αφηγήθηκε την ξεκαρδιστική ιστορία με τον Γιάννη Γκούμα και την έξοδο στα μπουζούκια

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Θανάσης Κολιτσιδάκης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Gazzetta Magazino Post Game, όπου μοιράστηκε μία ξεκαρδιστική ιστορία από το παρελθόν. Η αφήγηση του κ. Κολιτσιδάκη αφορούσε τον Γιάννη Γκούμα και μία κοινή τους έξοδο σε μπουζούκια. Το περιστατικό έλαβε χώρα μετά από μία μεγάλη επιτυχία που είχε πετύχει τότε η ομάδα του Παναθηναϊκού.

Η παρουσία του Θανάση Κολιτσιδάκη στην εκπομπή

Ο Θανάσης Κολιτσιδάκης, γνωστός για την πορεία του στον Παναθηναϊκό, συμμετείχε ως καλεσμένος στην εκπομπή Gazzetta Magazino Post Game. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο βετεράνος ποδοσφαιριστής συζήτησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με σκορ 2-1, σε αγώνα που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ. Εκτός από την ανάλυση του αγώνα, ο κ. Κολιτσιδάκης βρήκε την ευκαιρία να ανακαλέσει στη μνήμη του και να μοιραστεί με το κοινό διάφορες ενδιαφέρουσες ιστορίες από την ποδοσφαιρική του ζωή και όχι μόνο.

Οι αφηγήσεις του προσέφεραν μία διαφορετική οπτική, πέρα από τα καθαρά αγωνιστικά θέματα. Μέσα από αυτές τις αναμνήσεις, αναδείχθηκαν στιγμές που σημάδεψαν την πορεία του ίδιου αλλά και άλλων ποδοσφαιριστών με τους οποίους συνεργάστηκε. Η εκπομπή αποτέλεσε το κατάλληλο βήμα για να ακουστούν αυτές οι προσωπικές ιστορίες, προσφέροντας μία πιο ανθρώπινη διάσταση στους αθλητές.

Η αφορμή για την έξοδο στα μπουζούκια

Μία από τις ιστορίες που αφηγήθηκε ο Θανάσης Κολιτσιδάκης αφορούσε μία έξοδο σε μπουζούκια, η οποία είχε γίνει μετά από μία μεγάλη επιτυχία που είχαν σημειώσει οι «πράσινοι». Η συγκεκριμένη επιτυχία είχε δημιουργήσει ένα κλίμα ευφορίας και γιορτής στην ομάδα, οδηγώντας τους ποδοσφαιριστές σε μία βραδινή διασκέδαση για να γιορτάσουν το επίτευγμά τους. Ο κ. Κολιτσιδάκης, ως μέρος αυτής της εξόδου, είχε πάρει μαζί του τον τότε νεαρό Γιάννη Γκούμα.

Η απόφαση να συμπεριλάβει τον νεαρό Γκούμα στην έξοδο δείχνει το κλίμα συναδελφικότητας που επικρατούσε στην ομάδα. Η βραδιά αυτή, που ακολούθησε μία σημαντική νίκη, έμελλε να χαραχθεί στη μνήμη και των δύο ποδοσφαιριστών για έναν ιδιαίτερο λόγο, όπως αποκάλυψε ο βετεράνος άσος του Παναθηναϊκού.

Η ξεχωριστή ιστορία με τον Γιάννη Γκούμα

Ο Θανάσης Κολιτσιδάκης περιέγραψε την ιστορία με τον Γιάννη Γκούμα ως ξεκαρδιστική, τονίζοντας το απρόβλεπτο της κατάστασης. Η βραδιά στα μπουζούκια, που ξεκίνησε ως μία πανηγυρική στιγμή μετά την επιτυχία του Παναθηναϊκού, πήρε μία απρόσμενη τροπή. Ο κ. Κολιτσιδάκης, οδηγώντας το αυτοκίνητο, είχε ως συνοδηγό τον νεαρό τότε Γιάννη Γκούμα.

Η αφήγηση του κ. Κολιτσιδάκη επικεντρώθηκε στην εξέλιξη των γεγονότων κατά τη διάρκεια της επιστροφής. Η συγκεκριμένη ανάμνηση, όπως ανέφερε, έχει μείνει αξέχαστη και στους δύο ποδοσφαιριστές, υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα του περιστατικού που βίωσαν μαζί εκείνη τη νύχτα.

Η αξέχαστη στιγμή της αποχώρησης

Το αποκορύφωμα της ιστορίας, και αυτό που την κατέστησε αξέχαστη για τον Θανάση Κολιτσιδάκη και τον Γιάννη Γκούμα, ήταν η ξαφνική αποχώρηση του δεύτερου. Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της διαδρομής με το αυτοκίνητο, ο Γιάννης Γκούμα αποφάσισε να κατέβει από τη θέση του συνοδηγού. Η κίνηση αυτή ήταν απρόσμενη και αιφνιδιαστική, ολοκληρώνοντας με έναν ιδιαίτερο τρόπο την κοινή τους έξοδο.

Η στιγμή αυτή αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των «ενδιαφερουσών ιστοριών» που είχε υποσχεθεί να μοιραστεί ο Θανάσης Κολιτσιδάκης στην εκπομπή. Η ανάμνηση αυτή, γεμάτη χιούμορ και απρόοπτο, παραμένει ζωντανή στη μνήμη των δύο βετεράνων ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού, προσφέροντας μία διαφορετική ματιά στις στιγμές εκτός αγωνιστικών χώρων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta