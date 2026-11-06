Ολυμπιακός: Η μάχη για την κορυφαία 25άδα του ευρωπαϊκού συντελεστή και η απειλή της Φερεντσβάρος

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στην Ευρώπη, διατηρώντας το αήττητο μετά από τέσσερις αγωνιστικές, μετρώντας τρεις νίκες και μία ισοπαλία. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται μπροστά σε ένα κομβικό παιχνίδι με τη Μίλαν, το οποίο μπορεί να τους φέρει όχι μόνο ένα βήμα πιο κοντά στην 8άδα του Europa League, αλλά και να τους επιτρέψει να εισέλθουν στην πρώτη 25άδα του ευρωπαϊκού συντελεστή, ένα επίτευγμα που δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά του συλλόγου. Παράλληλα, η Φερεντσβάρος, με την εξαιρετική της πορεία, έχει αναδειχθεί σε έναν σοβαρό αντίπαλο στο rebalancing ενόψει της νέας χρονιάς.

Η αήττητη πορεία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, διατηρώντας το αήττητο σε τέσσερις αγωνιστικές. Η ομάδα έχει καταγράψει τρεις νίκες και μία ισοπαλία, δείχνοντας σταθερότητα και δυναμική στο παιχνίδι της.

Αυτή η εξαιρετική πορεία είναι καθοριστική για την επίτευξη των στόχων της ομάδας, τόσο για την τρέχουσα διοργάνωση όσο και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, καθώς επηρεάζει άμεσα τον ευρωπαϊκό συντελεστή της.

Η απειλή της Φερεντσβάρος και το rebalancing

Την ίδια περίοδο, η Φερεντσβάρος έχει αρχίσει εξίσου εξαιρετικά την πορεία της στην Ευρώπη. Ο ουγγρικός σύλλογος πανηγύρισε μια απίθανη νίκη στην έδρα της Μίλαν με σκορ 2-0, φτάνοντας έτσι το απόλυτο στον θεσμό με 12 βαθμούς. Αυτή η δυναμική εμφάνιση είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστεί στον «χάρτη» του rebalancing, πλησιάζοντας τον Ολυμπιακό.

Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ανέρχεται πλέον στους πέντε βαθμούς. Η Φερεντσβάρος, δεδομένης της πορείας της, δείχνει να έχει μπει για τα καλά στο κόλπο, καθώς είναι εκ των φαβορί για να περάσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και πιθανόν να φτάσουν μέχρι την 8άδα. Αυτό την καθιστά έναν υπολογίσιμο αντίπαλο στην κούρσα των συντελεστών.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία του rebalancing, ο Ολυμπιακός διαθέτει αυτή τη στιγμή καλύτερο συντελεστή. Εφόσον οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, θα κλειδώσουν αυτόματα μία θέση στη League Phase του Champions League την επόμενη χρονιά. Άλλες ομάδες που βρίσκονται κοντά στον Ολυμπιακό σε αυτή την κούρσα είναι η Σαχτάρ Ντόνετσκ και η Μπόντο Γκλιμτ, αν και η Φερεντσβάρος δείχνει να αποκτά ισχυρότερο προβάδισμα λόγω του βαθμού δυσκολίας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το κρίσιμο παιχνίδι με τη Μίλαν και οι ιστορικές προοπτικές

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη Μίλαν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Το συγκεκριμένο ματς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και έχει πολλαπλή σημασία για τους Πειραιώτες, καθώς οι επιπτώσεις του ξεπερνούν την τρέχουσα διοργάνωση.

Μια νίκη σε αυτό το παιχνίδι δεν θα φέρει την ομάδα μόνο ένα βήμα πιο κοντά στην 8άδα του θεσμού, ενισχύοντας τις πιθανότητές της για πρόκριση, αλλά θα επιτύχει και κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά του συλλόγου. Συγκεκριμένα, με αυτή την επικράτηση, ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να ξεπεράσει σε ευρωπαϊκό συντελεστή τους «ροσονέρι».

Είσοδος στην κορυφαία 25άδα του ευρωπαϊκού συντελεστή

Πέρα από την υπέρβαση της Μίλαν, μια νίκη επί των Ιταλών θα επιτρέψει στον Ολυμπιακό να ξεπεράσει σε ευρωπαϊκό συντελεστή και άλλες σημαντικές ομάδες, όπως η Νάπολι και η Φενέρμπαχτσε. Αυτό το επίτευγμα θα ανοίξει τον δρόμο για να έχει πλέον σοβαρές πιθανότητες να εισέλθει στην πρώτη 25άδα των ευρωπαϊκών συλλόγων, μια θέση που αντικατοπτρίζει τη σταθερή του παρουσία και τις επιτυχίες του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η πορεία του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής, με το αήττητο σερί και τις νίκες, δείχνει ότι η διατήρηση της πρώτης θέσης στην κούρσα για τη νέα σεζόν και η επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων είναι στο χέρι της ομάδας. Η συνέχεια των καλών εμφανίσεων είναι καθοριστική για την επίτευξη των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta