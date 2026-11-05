Με ιστορική εμφάνιση 52 πόντων ο Γουεμπανιάμα οδήγησε τους Σπερς σε νίκη, «διπλό» για την Οκλαχόμα

Μια ιστορική βραδιά έζησε το ΝΒΑ, καθώς ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του, οδηγώντας τους Σαν Αντόνιο Σπερς σε μια συγκλονιστική νίκη επί των Ντάλας Μάβερικς. Παράλληλα, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με δικό του προσωπικό σόου οδήγησε τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ σε ένα ακόμα διπλό επί των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο Γουεμπανιάμα έγραψε ιστορία στο ΝΒΑ

Σε μια βραδιά που αναμένεται να μνημονεύεται για χρόνια, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ, σημειώνοντας 52 πόντους, 24 ριμπάουντ και 8 μπλοκ. Αυτή η μυθική εμφάνιση του «φαινόμενου» των Σπερς ήταν καθοριστική για την επικράτηση της ομάδας του Σαν Αντόνιο με 112-111 επί των Ντάλας Μάβερικς.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ έγραψε παράλληλα ιστορία στο ΝΒΑ, καταγράφοντας ένα μοναδικό επίτευγμα. Συγκεκριμένα, με 29 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 τάπες μόνο στο πρώτο ημίχρονο, έγινε ο πρώτος παίκτης από την περίοδο 1996-1997 που καταφέρνει να έχει τουλάχιστον 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 μπλοκ σε ένα μόνο μισό παιχνιδιού. Επιπλέον, είναι ο πρώτος παίκτης που καταγράφει 50+ πόντους, 20+ ριμπάουντ και 5+ μπλοκ σε έναν αγώνα από τον Μπομπ ΜακΑντού το 1974.

Η εξέλιξη του αγώνα και η επικράτηση των Σπερς

Οι Ντάλας Μάβερικς παραλίγο να χαλάσουν το ιστορικό «πάρτι» του Γουεμπανιάμα, πιέζοντας μέχρι το τέλος την ομάδα του Σαν Αντόνιο. Ωστόσο, η νίκη κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, όταν ο Κάιρι Ίρβινγκ αστόχησε σε ένα μαρκαρισμένο σουτ, μόλις τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Αυτή η αστοχία σφράγισε την επικράτηση των Σπερς.

Με αυτή τη νίκη, οι Σαν Αντόνιο Σπερς πανηγύρισαν την έκτη συνεχόμενη επιτυχία τους, δείχνοντας ότι βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα. Η ομάδα αξιοποίησε την εκπληκτική εμφάνιση του νεαρού της αστέρα, αλλά και τη συμβολή άλλων παικτών, για να φτάσει σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης στο Σαν Αντόνιο

Εκτός από τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, για τους νικητές των Σπερς, ο Ντίλαν Χάρπερ πρόσθεσε 21 πόντους, ενώ ο Στεφόν Καστλ είχε μια γεμάτη εμφάνιση με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχία της ομάδας. Οι επιδόσεις τους ήταν καθοριστικές για την έκβαση του αγώνα.

Από την πλευρά των Ντάλας Μάβερικς, παρά την ήττα, αρκετοί παίκτες ξεχώρισαν για την παραγωγικότητά τους. Ο Κάιρι Ίρβινγκ σημείωσε 29 πόντους, ο Νάτζι Μάρσαλ πρόσθεσε 22 πόντους, ο Πι Τζέι Ουάσινγκτον είχε 21 πόντους, ενώ ο Κούπερ Φλαγκ συνέβαλε με 19 πόντους. Η συνολική τους προσπάθεια ήταν άκρως παραγωγική, αλλά δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα.

Το προσωπικό σόου του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Σε μια άλλη αναμέτρηση της βραδιάς, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πραγματοποίησε ακόμα μία μυθική εμφάνιση, οδηγώντας τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ σε νίκη. Οι Θάντερ άντεξαν στην αντεπίθεση των Κλίβελαντ Καβαλίερς και επικράτησαν με 124-116, διπλασιάζοντας έτσι τις νίκες τους απέναντι στους «Καβς» μέσα σε διάστημα τριών ημερών.

Ο ηγέτης των Θάντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 42 πόντους και 8 ασίστ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη εμφάνιση του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με πάνω από 40 πόντους, καθώς μόλις μερικές ημέρες πριν είχε πληγώσει ξανά το Κλίβελαντ με την εξαιρετική του απόδοση.

Η κυριαρχία των Θάντερ επί των Καβαλίερς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έδειχναν να ελέγχουν απόλυτα το ματς από νωρίς, προηγούμενοι ακόμα και με 25 πόντους στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Παρά το γεγονός ότι οι Κλίβελαντ Καβαλίερς μείωσαν τη διαφορά και πλησίασαν στους 7 πόντους στην αρχή του τρίτου δωδεκαλέπτου, με μπροστάρη τον Τζέιμς Χάρντεν που σημείωσε 19 πόντους, η Οκλαχόμα κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα.

Οι Θάντερ φαινόταν να καθαρίζουν το παιχνίδι όταν προηγήθηκαν με 115-102, μόλις 1 λεπτό και 47 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης. Η ομάδα της Οκλαχόμα βελτιώνει έτσι το ρεκόρ της σε 6-2, συνεχίζοντας την επιτυχημένη της πορεία στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko