Ο Άρης ηττήθηκε στο Βελιγράδι παρά τη μάχη που έδωσε

Ο Άρης ηττήθηκε στο Βελιγράδι, σε έναν αγώνα όπου πάλεψε μέχρι τέλους, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Το τελικό αποτέλεσμα, με διαφορά έντεκα πόντων υπέρ της Χαποέλ, θεωρείται παραπλανητικό ως προς την πραγματική εικόνα του παιχνιδιού. Η ομάδα του Άρη βρέθηκε αντιμέτωπη με σημαντικές ελλείψεις, οι οποίες επηρέασαν την απόδοσή της και την οδήγησαν σε μια προβλέψιμη προσέγγιση στο παιχνίδι.

Οι βασικές αιτίες της ήττας και τα λάθη

Η ήττα του Άρη στο Βελιγράδι αποδίδεται σε τρεις βασικές αιτίες, οι οποίες εντοπίζονται εύκολα. Η ομάδα ξέμεινε από δημιουργούς και εκτελεστές, γεγονός που οδήγησε σε μια ολοκληρωτική αλλοίωση του παιχνιδιού της. Ως αποτέλεσμα, η προσέγγισή της στις επιθέσεις έγινε αρκετά προβλέψιμη και μονοδιάστατη, καθιστώντας αναπόφευκτο το βαρύ τίμημα που πλήρωσε.

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία ήταν τα λάθη στα οποία υπέπεσε ο Άρης. Από το σύνολο των 17 λαθών, τα τέσσερα ήταν ιδιαίτερα κοστοβόρα, καθώς συνέβησαν εντός τριών αγωνιστικών λεπτών. Αυτός ο αριθμός θεωρείται όχι απλά υπερβολικά υψηλός, αλλά καταδικαστικός σε ένα παιχνίδι που κρίνεται στις 1-2 κατοχές. Από δύο εξ αυτών των λαθών, η Χαποέλ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και βρήκε τέσσερις πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, ενώ στα υπόλοιπα κέρδισε βολές τις οποίες εκτέλεσε εύστοχα.

Η κυριαρχία της Χαποέλ και το σερί

Η Χαποέλ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και κυριάρχησε στα επιθετικά ριμπάουντ, φτάνοντας συνολικά τα 18. Η μεγαλύτερη ζημιά προκλήθηκε έως και την τρίτη περίοδο, ειδικά κατά τη διάρκεια ενός σερί 14-0 της Χαποέλ. Το σκορ μετατράπηκε από 35-42 σε 49-42, με το συνολικό επιμέρους σκορ για τους Ισραηλινούς να φτάνει το 19-2, διαμορφώνοντας το 53-44 στα 24 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα του αγώνα.

Παρόλο που η κατάσταση στα επιθετικά ριμπάουντ λύθηκε αργότερα, με το τελευταίο επιθετικό ριμπάουντ των γηπεδούχων να καταγράφεται 6 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ο Άρης είχε ήδη βρεθεί μπροστά σε ένα μεγάλο εμπόδιο. Η προσπάθεια για ανάκαμψη απαιτούσε σημαντικό κόστος σε ενέργεια, δυνάμεις και ανάσες. Αυτό οδήγησε σε υποχρεωτική αλλαγή στη διαχείριση του υλικού, καθώς η ομάδα πάλευε να παραμείνει στον αγώνα και δεν είχε την πολυτέλεια να αφήσει εκτός παρκέ τους εναπομείναντες ηγέτες της.

Αποβολή Ντιμιτρίγεβιτς και τραυματισμοί

Στα 24 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα του αγώνα, ο Άρης δέχτηκε ένα ακόμα πλήγμα με την αποβολή του Νένο Ντιμιτρίγεβιτς. Ο παίκτης εκνευρίστηκε από μια αγκωνιά που δέχτηκε σε σκριν και ανταπέδωσε, με αποτέλεσμα οι διαιτητές να μην μπορούν να ανακαλέσουν το αρχικό σφύριγμα. Η αντίδραση του Ντιμιτρίγεβιτς περιγράφηκε ως έλλειψη εξυπνάδας, παρομοιαζόμενη με τη συμπεριφορά μαθητή Δημοτικού. Παρόλο που για λόγους δικαιοσύνης θα έπρεπε να είχε ανακληθεί η απόφαση, δεν υφίσταται τέτοιος κανονισμός.

Πριν από την αποβολή του Ντιμιτρίγεβιτς, είχε προηγηθεί ο τραυματισμός του Ματ Μόργκαν, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση της ομάδας. Ο Βασίλης Τολιόπουλος παρακολουθούσε το παιχνίδι από την άκρη του πάγκου φορώντας φόρμες, υποδεικνύοντας την αδυναμία του να αγωνιστεί. Αυτές οι απουσίες και οι απώλειες βασικών παικτών περιόρισαν σημαντικά τις επιλογές του προπονητικού επιτελείου.

Οι επιλογές του πάγκου και οι χαμένες ευκαιρίες

Με τις απουσίες να είναι δεδομένες, επιστρατεύτηκε ο Στέλιος Πουλιανίτης για να καλύψει τα κενά. Ο Στέφαν Γιόβιτς, αν και προσέφερε στην άμυνα, δεν κατάφερε να δώσει το επιθετικό «αλατοπίπερο» που χρειαζόταν η ομάδα εκείνη τη στιγμή. Η Χαποέλ είχε την ικανότητα για μεγάλα σουτ, κάτι που έλειπε από τον Άρη, τόσο στην ηρεμία και τη δόμηση ενός play όσο και στην εκτέλεση.

Μια χαρακτηριστική χαμένη ευκαιρία σημειώθηκε 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα, όταν ο Μήτρου Λονγκ δεν ήταν αρκετά τολμηρός στην εκτέλεση ενός ελεύθερου σουτ τριών πόντων σε παιχνίδι transition. Αυτή η φάση, αντί να δώσει πόντους στον Άρη, κατέληξε να προσφέρει δύο πόντους στη Χαποέλ, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta