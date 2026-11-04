Ευχάριστα νέα για τον Άρη ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό

Η σύντομη προετοιμασία του Άρη για την εντός έδρας αναμέτρηση του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου με τον Παναιτωλικό ξεκίνησε με ευχάριστες ειδήσεις για τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και εντάσσεται στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο Σέρβος μέσος Ούρος Ράτσιτς και ο Πορτογάλος εξτρέμ Μπρούμα επέστρεψαν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στην τεχνική ηγεσία των «κιτρινόμαυρων».

Σημαντικές επιστροφές ενισχύουν τον Άρη

Ο Μιχάλης Γρηγορίου μετράει δύο σημαντικές επιστροφές στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας του, ενόψει της κρίσιμης εντός έδρας αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό. Η επανένταξη του Ούρος Ράτσιτς στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων ήταν μια εξέλιξη που αναμενόταν σε μεγάλο βαθμό από το τεχνικό επιτελείο.

Ο Σέρβος μέσος είχε προφυλαχθεί και είχε μείνει εκτός από την προηγούμενη αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, ακριβώς για να διασφαλιστεί η πλήρης ετοιμότητά του και να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την ομάδα του Αγρινίου, προσφέροντας έτσι πολύτιμες επιλογές στη μεσαία γραμμή.

Η επανεμφάνιση του Μπρούμα στις προπονήσεις

Τα σημαντικότερα νέα, ωστόσο, προήλθαν από την πλευρά του Πορτογάλου εξτρέμ, Μπρούμα. Ο παίκτης, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από έναν μυϊκό τραυματισμό μικρής έκτασης, συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της προπόνησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Με αυτή την εξέλιξη, ο Μπρούμα θέτει εκ νέου τον εαυτό του στη διάθεση του προπονητή του, Μιχάλη Γρηγορίου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον Άρη, καθώς προστίθεται μία ακόμη σημαντική επιλογή για το αριστερό άκρο της επιθετικής γραμμής, ενισχύοντας σημαντικά τις επιθετικές λύσεις της ομάδας.

Οι απουσίες που παραμένουν

Παρά τις ευχάριστες επιστροφές, η ομάδα του Άρη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ορισμένες απουσίες. Εκτός προπονήσεων παραμένουν οι τραυματίες Μανού Γκαρθία και Ματάρ Τιάμ, οι οποίοι συνεχίζουν τα ατομικά τους προγράμματα αποκατάστασης και δεν είναι διαθέσιμοι για την επικείμενη αναμέτρηση.

Επιπλέον, από την αναμέτρηση του Σαββάτου θα απουσιάσει και ο τιμωρημένος Σούταλο. Ο παίκτης θα εκτίσει τη μία αγωνιστική της ποινής του, γεγονός που περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές του προπονητή σε συγκεκριμένες θέσεις της ενδεκάδας, αναγκάζοντάς τον να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του.

Προετοιμασία και στόχοι ενόψει Παναιτωλικού

Η αυριανή προπόνηση, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο γήπε «Κλεάνθης Βικελίδης», αναμένεται να είναι καθοριστική. Από αυτήν θα δοθεί μια πιο ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με τις σκέψεις και τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για την αρχική ενδεκάδα που θα παρατάξει απέναντι στον Παναιτωλικό.

Ο στόχος των «κιτρινόμαυρων» είναι ξεκάθαρος και σαφής. Επιθυμούν να αξιοποιήσουν πλήρως το πλεονέκτημα της έδρας τους και να κατακτήσουν το τρίποντο απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου. Με αυτόν τον τρόπο, ο Άρης επιδιώκει να αφήσει πίσω του το αρνητικό αποτέλεσμα της προηγούμενης αγωνιστικής και να επιστρέψει δυναμικά στις νίκες, ενισχύοντας την ψυχολογία και τη βαθμολογική του θέση.

Με πληροφορίες από: Athletiko