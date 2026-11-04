Ο Γιώργος Αθανασιάδης μίλησε για την περίοδο στην ΑΕΚ και τη στοχευμένη κριτική

Ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο τερματοφύλακας του Ηρακλή, ήταν ο διαδικτυακός καλεσμένος στην εκπομπή «Gazzetta Magazino» των Πέτρου Μαυρογιαννίδη και Μιχάλη Μπακάκη. Στη χθεσινή εκπομπή, ο Έλληνας κίπερ μίλησε για τη φετινή πορεία του Γηραιού στη μεγάλη κατηγορία, αλλά και για την προηγούμενη περίοδο της καριέρας του, όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο άλλοτε παίκτης της Ένωσης έκανε έναν απολογισμό της θητείας του στην κιτρινόμαυρη ομάδα, αναφερόμενος στην κριτική που δέχθηκε και στη συνειδητοποίηση του τι σημαίνει να ανήκεις σε έναν μεγάλο σύλλογο.

Η συνειδητοποίηση του μεγέθους της ΑΕΚ

Ο Γιώργος Αθανασιάδης περιέγραψε την εμπειρία του από την παρουσία του στην ΑΕΚ, τονίζοντας ότι κατάλαβε το πραγματικό μέγεθος του συλλόγου όταν έφυγε από αυτόν. Εξήγησε ότι όταν κάποιος βρίσκεται μέσα σε έναν μεγάλο σύλλογο, δεν αντιλαμβάνεται πλήρως ορισμένα πράγματα, καθώς τον απασχολούν άλλες καταστάσεις.

«Κατάλαβα πώς είναι να βρίσκεσαι σε έναν μεγάλο σύλλογο. Γιατί όταν φεύγεις από έναν μεγάλο σύλλογο, τότε συνειδητοποιείς κάποια πράγματα. Όταν είσαι εκεί, δεν τα βλέπεις. Σε απασχολούν άλλα πράγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας κίπερ. Πρόσθεσε ότι η πλήρης συνειδητοποίηση ήρθε αργότερα, όταν αναλογίστηκε: «Ρε Γιώργο, σε τι σύλλογο ήσουν; Ήσουν σε μια μεγάλη ομάδα». Παρά τις δυσκολίες, ο Αθανασιάδης σημείωσε ότι τα περισσότερα που του άφησε η θητεία του στην ΑΕΚ ήταν θετικά.

Η αποδοχή της κριτικής ως μέρος της δουλειάς

Ο τερματοφύλακας του Ηρακλή αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα της κριτικής που δέχονται οι ποδοσφαιριστές, ειδικά όταν αγωνίζονται σε ομάδες μεγάλου βεληνεκούς. Δήλωσε ότι η κριτική είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι της επαγγελματικής τους ζωής και πως ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του, είτε πρόκειται για τον κόσμο είτε για δημοσιογράφους.

«Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να κάνει κριτική. Δεν μπορώ εγώ να αλλάξω τη γνώμη του καθενός», ανέφερε ο Γιώργος Αθανασιάδης. «Και δεν μιλάμε για την κριτική που μπορεί να κάνει ο κόσμος ή οποιοσδήποτε δημοσιογράφος. Μπορεί, για παράδειγμα, να πει κάτι για τον Αθανασιάδη. Το ξέρω ότι αυτό είναι μέρος της δουλειάς. Τι να κάνουμε; Συμβαίνει».

Η ενόχληση από τη στοχευμένη κριτική

Παρόλο που ο Αθανασιάδης αποδέχεται τη γενική κριτική, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη «στοχευμένη» κριτική, η οποία, όπως είπε, τον τσαντίζει ιδιαίτερα. Περιέγραψε αυτό το είδος κριτικής ως μια κατάσταση όπου, όταν η ομάδα δεν πηγαίνει καλά και ένας παίκτης κάνει ένα λάθος, τότε γίνεται ο εύκολος στόχος για αρνητικά σχόλια.

«Εγώ απλά δεν γουστάρω τη στοχευμένη κριτική. Αυτή είναι που με τσαντίζει. Το έχουμε ξανασυζητήσει», τόνισε ο Έλληνας τερματοφύλακας. Έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση όπου «βρήκαμε τον Αθανασιάδη και επειδή δεν πάει καλά η ομάδα και έκανε πριν από δύο παιχνίδια μια γκέλα, πάμε και χτυπάμε εκεί». Αυτή η προσέγγιση, όπως επεσήμανε, δεν του αρέσει καθόλου.

Η διάκριση με τη λογική κριτική για λάθη

Ο Γιώργος Αθανασιάδης έκανε σαφή τη διάκριση μεταξύ της στοχευμένης κριτικής και της κριτικής που προκύπτει από συγκεκριμένα λάθη κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Δήλωσε ότι είναι απόλυτα λογικό ένας παίκτης να δεχθεί κριτική αν κάνει ένα εμφανές λάθος που οδηγεί σε αρνητικό αποτέλεσμα για την ομάδα του.

«Από εκεί και πέρα, αν βγει, κάνει μια έξοδο, κάνει την έξοδο του Μεσολογγίου και φάει η ομάδα γκολ, λογικό είναι να τα ακούσει», κατέληξε ο Αθανασιάδης. Με αυτή τη δήλωση, υπογράμμισε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η κριτική είναι δικαιολογημένη και αναμενόμενη, καθώς αποτελεί άμεση συνέπεια μιας αγωνιστικής ενέργειας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta