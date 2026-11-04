Ο Αλέσιο Λίσι γιορτάζει τα 41α γενέθλια εν μέσω πίεσης στον ΠΑΟΚ

Ο Αλέσιο Λίσι, ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, συμπληρώνει σήμερα, 4 Νοεμβρίου, τα 41α του γενέθλια, με την ημέρα αυτή να τον βρίσκει στη Θεσσαλονίκη εν μέσω μιας απαιτητικής περιόδου. Το κλίμα γύρω από τον πάγκο του «Δικεφάλου» έχει αλλάξει σημαντικά από την άφιξή του το περασμένο καλοκαίρι, καθώς ο τελευταίος μήνας χαρακτηρίζεται από έντονη πίεση. Παρά τις συζητήσεις για τα αποτελέσματα και τις εμφανίσεις της ομάδας, η διοίκηση του συλλόγου εξακολουθεί να εκφράζει τη στήριξή της προς το πρόσωπό του.

Τα γενέθλια και η στήριξη της ΠΑΕ

Ο Αλέσιο Λίσι, γεννημένος στις 4 Νοεμβρίου 1985 στη Ρώμη, σβήνει σήμερα 41 κεράκια. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν παρέλειψε να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του, χρησιμοποιώντας τους επίσημους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μήνυμα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ ανέφερε: «Χρόνια πολλά, Κόουτς! Υγεία, δύναμη, χαμόγελα και πάντα επιτυχίες! #PAOKFamily #Lisci #Coach #Wishes #Bday». Αυτή η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Ιταλός τεχνικός συμπληρώνει τέσσερις και πλέον μήνες στον πάγκο του συλλόγου, έχοντας μπροστά του την απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η πίεση και η εμπιστοσύνη της διοίκησης

Ο τελευταίος μήνας στη Θεσσαλονίκη έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολος για τον Λίσι. Τα αποτελέσματα, οι εμφανίσεις και οι αγωνιστικές αδυναμίες του ΠΑΟΚ έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση γύρω από το πρόσωπό του, δημιουργώντας ένα κλίμα πίεσης.

Παρά την όποια αμφισβήτηση, η διοίκηση του ΠΑΟΚ διατηρεί τη στάση στήριξης προς τον προπονητή. Η εμπιστοσύνη αυτή έγινε εμφανής και στην πρόσφατη υπόθεση του Τάισον, μετά το πειθαρχικό παράπτωμα του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR.

Η προπονητική διαδρομή πριν τον ΠΑΟΚ

Ο Αλέσιο Λίσι ακολούθησε μια διαφορετική πορεία στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς δεν είχε προηγουμένως σημαντική καριέρα ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ξεκίνησε την προπονητική του διαδρομή από τα τμήματα υποδομής της Λάτσιο, όπου εργάστηκε ως γυμναστής.

Το 2011, μετακόμισε στην Ισπανία, όπου παρέμεινε για μία δεκαετία, εργαζόμενος στις ακαδημίες της Λεβάντε. Η εμπειρία του στις αναπτυξιακές ηλικίες αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της εξέλιξής του ως προπονητή.

Από τη La Liga στην επιτυχία της Μιραντές

Τον Δεκέμβριο του 2021, ο Λίσι ανέλαβε την πρώτη ομάδα της Λεβάντε, αγωνιζόμενος στη La Liga. Στη συνέχεια, το καλοκαίρι του 2023, μετακινήθηκε στη Μιραντές, όπου σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία.

Στη Μιραντές, κατάφερε αρχικά να εξασφαλίσει την παραμονή της ομάδας στη Segunda División. Την επόμενη χρονιά, οδήγησε τη Μιραντές μέχρι τους τελικούς των Play Offs ανόδου, μια επίδοση που αναγνωρίστηκε ευρέως.

Η άφιξη στην Οσασούνα και ο ερχομός στην Τούμπα

Η επιτυχημένη του παρουσία στη Μιραντές άνοιξε την πόρτα της Οσασούνα, την οποία ανέλαβε τον Ιούνιο του 2025. Έναν χρόνο αργότερα, στις 22 Ιουνίου 2026, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την πρόσληψή του.

Με την κίνηση αυτή, ο «Δικέφαλος» εμπιστεύτηκε έναν προπονητή με μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από εκείνη που είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta