Η ήττα της ΑΕΚ Κ19 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο UEFA Youth League

Η ομάδα Κ19 της ΑΕΚ υποδέχθηκε την αντίστοιχη της Ρεάλ Μαδρίτης σε μια αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική του UEFA Youth League. Ο αγώνας διεξήχθη στο «Σεραφείδιο», με την Ένωση να γνωρίζει την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση, καθώς ηττήθηκε με σκορ 4-1 από τους φιλοξενούμενους. Πριν από αυτό το αποτέλεσμα, η ΑΕΚ Κ19 μετρούσε μία νίκη και δύο ισοπαλίες.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Οι φιλοξενούμενοι από τη Μαδρίτη ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στην αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, στο 25ο λεπτό του αγώνα, ο Βιγιάλμπα κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ με ένα δυνατό σουτ, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του. Η απάντηση της Ένωσης, ωστόσο, ήρθε άμεσα.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα, στο 28ο λεπτό, η ΑΕΚ κατάφερε να ισοφαρίσει. Ο Αμανατίδης ήταν ο παίκτης που βρήκε δίχτυα, εκμεταλλευόμενος μια ασίστ από τον Αργυρίου και σκοράροντας με κεφαλιά. Το γκολ αυτό έφερε το παιχνίδι στα ίσα, διαμορφώνοντας το 1-1, το οποίο ήταν και το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Η κυριαρχία της Ρεάλ στο δεύτερο μέρος

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, οι «μερένχες» ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν να πάρουν εκ νέου το προβάδισμα. Στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Έντσο Άλβες ήταν αυτός που πέτυχε το γκολ, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στην ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Η πίεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε αμείωτη.

Πέντε λεπτά αργότερα, στο 58ο λεπτό, η Ρεάλ Μαδρίτης διεύρυνε το προβάδισμά της. Ο Γιάνεθ βρήκε δίχτυα, ανεβάζοντας το σκορ στο 1-3 υπέρ των φιλοξενούμενων. Αυτό το γκολ έδωσε ένα σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα της Ισπανίας, καθιστώντας δυσκολότερο το έργο της ΑΕΚ για την ανατροπή.

Το τελευταίο τέρμα και το τελικό αποτέλεσμα

Το τελευταίο τέρμα της αναμέτρησης, το οποίο διαμόρφωσε και το τελικό σκορ, σημειώθηκε προς το τέλος του αγώνα. Στο 79ο λεπτό, ο Μπουγκάριν ήταν ο παίκτης που πέτυχε το τέταρτο γκολ για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μπουγκάριν σούταρε μέσα από την περιοχή, νικώντας τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, Ρέγιες, και διαμορφώνοντας το τελικό 1-4.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Κ19 της Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της αντίστοιχης της ΑΕΚ, εξασφαλίζοντας τους τρεις βαθμούς της νίκης. Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, γνώρισε την πρώτη της ήττα στη φετινή διοργάνωση του UEFA Youth League, ένα αποτέλεσμα που αλλάζει τα δεδομένα για την πορεία της.

Η πορεία της ΑΕΚ στη διοργάνωση

Πριν από την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η ομάδα Κ19 της ΑΕΚ είχε μια αξιόλογη πορεία στο UEFA Youth League. Η Ένωση είχε καταφέρει να παραμείνει αήττητη στις τρεις προηγούμενες αγωνιστικές, έχοντας σημειώσει μία νίκη και δύο ισοπαλίες. Αυτή η επίδοση της είχε δώσει μια καλή θέση στον όμιλο.

Η ήττα με 4-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σεραφείδιο» σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η ΑΕΚ Κ19 φεύγει από το γήπεδο χωρίς βαθμό στη φετινή διοργάνωση. Το αποτέλεσμα αυτό θα επηρεάσει την κατάταξη της ομάδας στον όμιλο, καθώς οι «μερένχες» έδειξαν την ανωτερότητά τους στην 4η αγωνιστική.

Με πληροφορίες από: Gazzetta