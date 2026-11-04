Ο Μπράουν για τους Σίξερς: «Είναι η ομάδα του Μάξεϊ, ηγείται 100%»

Ο Τζέιλεν Μπράουν προχώρησε σε δηλώσεις που αποθεώνουν τον Ταϊρίς Μάξεϊ, αναγνωρίζοντάς τον ως τον απόλυτο ηγέτη των Φιλαδέλφεια 76ερς. Η τοποθέτηση αυτή ήρθε μετά την πρόσφατη επικράτηση της ομάδας επί των Σικάγο Μπουλς, η οποία βελτίωσε το ρεκόρ των Σίξερς σε 7 νίκες και μόλις 1 ήττα. Το εντυπωσιακό ξεκίνημα της σεζόν έχει φέρει την ομάδα στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας, με τον Μάξεϊ να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ηγετική φυσιογνωμία ο Μάξεϊ, σύμφωνα με τον Μπράουν

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τζέιλεν Μπράουν μίλησε στους δημοσιογράφους και ήταν κατηγορηματικός σχετικά με το ποιος φέρει το βάρος της ηγεσίας στην ομάδα. «Ο Μάξεϊ ηγείται, 100%», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την πλήρη εμπιστοσύνη του στον συμπαίκτη του. Ο Μπράουν εξήγησε ότι ο Ταϊρίς Μάξεϊ βρίσκεται στην ομάδα εδώ και αρκετό καιρό, γεγονός που τον καθιστά τον φυσικό ηγέτη.

«Αυτή είναι η ομάδα του», πρόσθεσε ο Μπράουν, αναδεικνύοντας την επιρροή του Μάξεϊ. Τόνισε επίσης ότι τόσο ο Μάξεϊ όσο και ο Τζοέλ Εμπίντ είναι παρόντες στην ομάδα για μεγάλο διάστημα, διαμορφώνοντας τη βασική της νοοτροπία. «Η νοοτροπία είναι να πλαισιώσουμε αυτούς τους παίκτες», ανέφερε ο Μπράουν, ενώ παραδέχτηκε ότι ο ίδιος προσπαθεί ακόμα να βρει τα πατήματά του μέσα στο σύνολο, επιβεβαιώνοντας εκ νέου πως ο Μάξεϊ είναι «σίγουρα αυτός που ηγείται».

Η νίκη που εδραίωσε την κορυφή

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς συνέχισαν την εξαιρετική τους πορεία στο πρωτάθλημα του NBA, σημειώνοντας μια σημαντική νίκη τα ξημερώματα της Τρίτης. Επικράτησαν των Σικάγο Μπουλς με τελικό σκορ 126-107, σε μια αναμέτρηση όπου επέδειξαν την ανωτερότητά τους. Αυτή η επικράτηση ήταν καθοριστική για την εδραίωση της θέσης τους στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, οι Σίξερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε επτά νίκες και μόλις μία ήττα. Η επίδοση αυτή τους φέρνει στην πρώτη θέση της Ανατολής, δείχνοντας ότι έχουν ξεκινήσει τη σεζόν με δυναμισμό και αποφασιστικότητα. Η ομάδα δείχνει να έχει βρει χημεία και ρυθμό, κάτι που αντικατοπτρίζεται τόσο στις νίκες όσο και στις επιμέρους εμφανίσεις των παικτών.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Στην αναμέτρηση εναντίον των Μπουλς, δύο παίκτες ξεχώρισαν με την απόδοσή τους, οδηγώντας τους Σίξερς στη νίκη. Ο Τζέιλεν Μπράουν, πέρα από τις δηλώσεις του, συνέβαλε ουσιαστικά στο παιχνίδι, καταγράφοντας 25 πόντους. Η στατιστική του συμπληρώθηκε με 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο, επιδεικνύοντας μια ολοκληρωμένη παρουσία στο παρκέ και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Από την άλλη πλευρά, ο Ταϊρίς Μάξεϊ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας και ο βασικός δημιουργός. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους, ενώ μοίρασε και 11 ασίστ, αναδεικνύοντας τις οργανωτικές του ικανότητες. Επιπλέον, κατέγραψε 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, αν και είχε και 4 λάθη. Οι επιδόσεις του επιβεβαίωσαν τον ηγετικό ρόλο που του απέδωσε ο Μπράουν.

Η εντυπωσιακή πορεία του Μάξεϊ φέτος

Η φετινή αγωνιστική περίοδος βρίσκει τον Ταϊρίς Μάξεϊ σε εξαιρετική φόρμα, πραγματοποιώντας μια «μαγική σεζόν», ιδιαίτερα στον τομέα του σκοραρίσματος. Οι μέσοι όροι του με τη Φιλαδέλφεια είναι ενδεικτικοί της κυριαρχίας του στο παρκέ και της συνεχούς βελτίωσής του ως παίκτης.

Συγκεκριμένα, ο Μάξεϊ έχει κατά μέσο όρο 29.1 πόντους ανά παιχνίδι, ένα νούμερο που τον καθιστά έναν από τους κορυφαίους σκόρερ του πρωταθλήματος. Παράλληλα, η συνεισφορά του επεκτείνεται και στη δημιουργία, με 5.3 ασίστ ανά αγώνα, καθώς και στα ριμπάουντ, όπου καταγράφει 4.1 ανά παιχνίδι. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την πολυδιάστατη αξία του και δικαιολογούν απόλυτα την αναγνώριση της ηγετικής του παρουσίας από τους συμπαίκτες του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta