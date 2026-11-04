Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στην 100ή αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ιστορικό χαρακτήρα έχει η αποψινή αναμέτρηση της ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, καθώς σηματοδοτεί το 100ό παιχνίδι της «Ένωσης» στο γήπεδό της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα είναι αποφασισμένη να δώσει τον καλύτερό της εαυτό κόντρα στα αστέρια της «Βασίλισσας», σε μια βραδιά που αναμένεται να είναι από τις λαμπρότερες στην ιστορία του γηπέδου.

Το ορόσημο της 100ής αναμέτρησης

Πέρασαν τέσσερα χρόνια και ένας μήνας από την ημέρα που ο Γκατσίνοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με φαλτσαριστό σουτ, στο ιστορικό πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ιωνικό στο «παλάτι» της Νέας Φιλαδέλφειας. Απόψε, η ΑΕΚ συμπληρώνει 100 επίσημα παιχνίδια σε αυτό το γήπεδο, υποδεχόμενη τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 4 Νοεμβρίου, στις 19:45.

Η προσμονή παραμένει πάντα η ίδια για τους φίλους της «Ένωσης», καθώς το 100ό αυτό ματς αποτελεί ένα πραγματικό ορόσημο. Το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας θα φορέσει τα καλά του για να φιλοξενήσει το μεγαλύτερο παιχνίδι από τότε που άνοιξε τις πύλες του, λαμβάνοντας υπόψη το όνομα του αντιπάλου.

Η δυναμική της ΑΕΚ στο «σπίτι» της

Από το πρώτο παιχνίδι με τον Ιωνικό μέχρι και σήμερα, οι αριθμοί αναδεικνύουν τη μεγάλη δυναμική της ΑΕΚ στο σπίτι της. Σε σύνολο 99 αγώνων, η «Ένωση» μετράει 73 νίκες, 15 ισοπαλίες και 11 ήττες, με συνολικά τέρματα 219 υπέρ και 56 κατά. Ο Δικέφαλος κερδίζει σχεδόν τα 3/4 των αγώνων που δίνει στο νέο του γήπεδο, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη του «κάστρου» της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ειδικότερα, σε 82 ματς που διεξήχθησαν στην Ελλάδα, η ΑΕΚ έχει 63 νίκες, 12 ισοπαλίες και επτά ήττες, με τέρματα 186-38. Στις 17 ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, η ομάδα έχει καταγράψει 10 νίκες, τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες, με τέρματα 33-18. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη φετινή σεζόν, η ΑΕΚ μετράει επτά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο γήπεδό της, έχοντας πετύχει 30 γκολ και δεχθεί μόλις ένα.

Η τρέχουσα αγωνιστική κατάσταση και οι προτεραιότητες

Το λαμπρότερο παιχνίδι με τη Ρεάλ βρίσκει την ΑΕΚ σε μια περίεργη συγκυρία όσον αφορά τα αποτελέσματα και την εικόνα της, ειδικά μετά την πρόσφατη ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι. Παρόλα αυτά, η ΑΕΚ παραμένει στο Champions League, έχοντας συγκεντρώσει τρεις βαθμούς από την πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Ο προπονητής της ομάδας, Μάρκο Νίκολιτς, έχει τονίσει επανειλημμένως ότι η πρωταρχική προτεραιότητα της ομάδας είναι η κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τίτλου στην Ελλάδα. Αυτή η επιτυχία ήταν που έδωσε την ευκαιρία στους κιτρινόμαυρους να αγωνίζονται με τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης. Η «Ένωση» έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί τη μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης ακριβώς επειδή πέρυσι κατέκτησε πανάξια το πρωτάθλημα.

Η πρόκληση απέναντι στη «Βασίλισσα»

Για να μπορεί η ΑΕΚ να ζει τέτοιες προκλήσεις και να γεμίζει από εμπειρίες στο υψηλότερο σκαλοπάτι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, πρέπει και φέτος να επαναλάβει αυτό που κατάφερε την προηγούμενη σεζόν. Η ομάδα καλείται να δώσει άμεσα απαντήσεις στα αγωνιστικά ζητήματα που την απασχολούν, ξεκινώντας από την αστραφτερή συνάντηση με τη Ρεάλ.

Στο 100ό ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ είναι το ξεκάθαρο αουτσάιντερ, όπως συνέβη και στην αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πιο σημαντικό για την «Ένωση» είναι να αποφύγει τα λάθη, καθώς, όπως αποδείχθηκε από το παιχνίδι στην Αγγλία, σε αυτό το επίπεδο τα λάθη δεν μένουν ατιμώρητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta