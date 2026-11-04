Η βαθμολογία της τέταρτης αγωνιστικής του champions league και η θέση της ΑΕΚ

Το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στον βαθμολογικό πίνακα της διοργάνωσης. Η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε η μοναδική ομάδα που πέτυχε το απόλυτο των νικών μέχρι στιγμής, ενώ η ελληνική ομάδα, η ΑΕΚ, βρίσκεται στην 27η θέση, έχοντας μπροστά της την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η κορυφή του βαθμολογικού πίνακα

Με την ολοκλήρωση των αγώνων που διεξήχθησαν το βράδυ της Τρίτης, η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε την πρώτη θέση στον βαθμολογικό πίνακα της League Phase του Champions League. Η γαλλική ομάδα είναι η μοναδική που έχει καταφέρει να σημειώσει τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, φτάνοντας τους 12 βαθμούς. Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση επιτεύχθηκε μετά το σαρωτικό διπλό της ενάντια στη Βιγιαρεάλ, εδραιώνοντας την κυριαρχία της.

Πίσω από την Παρί Σεν Ζερμέν, τη δεύτερη θέση μοιράζονται συνολικά έξι ομάδες, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον σκηνικό για τη συνέχεια. Η Μπαρτσελόνα και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κατάφεραν να ανεβούν στους εννέα βαθμούς, ενώ η Άστον Βίλα βρίσκεται επίσης στους εννέα βαθμούς, ισόβαθμη με την Μπαρτσελόνα. Σημαντική ευκαιρία για να πλησιάσουν ή να φτάσουν την πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κορυφή της βαθμολογίας έχουν η Λίβερπουλ και η Ρεάλ Μαδρίτης, εφόσον επικρατήσουν στις δικές τους αναμετρήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Η θέση της ΑΕΚ και η κρίσιμη αναμέτρηση

Στον βαθμολογικό πίνακα της League Phase, η ΑΕΚ εντοπίζεται στην 27η θέση, έχοντας συγκεντρώσει 3 βαθμούς. Η ελληνική ομάδα έχει ένα παιχνίδι λιγότερο σε σχέση με τις περισσότερες ομάδες της διοργάνωσης, το οποίο θα δώσει το απόγευμα της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου. Η αναμέτρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Ένωση θα υποδεχτεί στην έδρα της τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την έναρξη του αγώνα να έχει οριστεί για τις 19:45. Την ισπανική ομάδα καθοδηγεί ο γνωστός προπονητής Ζοσέ Μουρίνιο.

Η ΑΕΚ βρίσκεται αυτή τη στιγμή ισόβαθμη με την 24η Νάπολι, η οποία με τα τωρινά δεδομένα θα εξασφάλιζε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Αυτό καθιστά την αναμέτρηση της Τετάρτης ακόμα πιο κρίσιμη για την ελληνική ομάδα. Σε περίπτωση που η Ένωση καταφέρει να πετύχει τη μεγάλη έκπληξη και να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη «βασίλισσα», τότε είναι πιθανό να βρεθεί σε θέση πρόκρισης μετά το πέρας ολόκληρης της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Άλλες ομάδες και βαθμολογικά δεδομένα

Πέρα από τις ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις και την ΑΕΚ, υπάρχουν και άλλα αξιοσημείωτα στοιχεία στον βαθμολογικό πίνακα μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους της αγωνιστικής. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας, χωρίς να έχει καταφέρει να συγκεντρώσει κανέναν πόντο μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, γεγονός που δυσχεραίνει την πορεία της.

Η εξέλιξη των αγώνων της Τετάρτης αναμένεται να καθορίσει περαιτέρω τις ισορροπίες και τις προοπτικές πρόκρισης για πολλές ομάδες, καθώς η League Phase βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Οι αναμετρήσεις αυτές θα συμπληρώσουν την εικόνα της τέταρτης αγωνιστικής, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta