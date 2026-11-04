Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανέτρεψε τη Ρόμα με πρωταγωνιστή τον Κούνια

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδειξε σημάδια ζωής και κατάφερε μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στη Ρόμα, επικρατώντας με 3-2 στο «Old Trafford». Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρέθηκαν να χάνουν με 2-0, ωστόσο με ένα ξέσπασμα στα τελευταία λεπτά του αγώνα, κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι «τούμπα» και να πάρουν μια σημαντική νίκη. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Ματέους Κούνια, ο οποίος σημείωσε δύο καθοριστικά γκολ.

Ο αιφνιδιασμός της Ρόμα στο ξεκίνημα του αγώνα

Οι «τζιαλορόσι» μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφεραν να προηγηθούν νωρίς στο σκορ. Μόλις στο 11ο λεπτό, ο Κούνια έκανε λάθος στο κέντρο του γηπέδου, οι παίκτες της Ρόμα έκλεψαν την μπάλα και ο Μόρα έβγαλε μια άψογη μπαλιά για τον Σούλε. Ο τελευταίος πλάσαρε υποδειγματικά, ανοίγοντας το σκορ για το 0-1.

Έξι λεπτά αργότερα, στο 17ο λεπτό, η Ρόμα διπλασίασε τα τέρματά της. Ο Μάλεν εκτέλεσε εύστοχα ένα χτύπημα πέναλτι, διαμορφώνοντας το 0-2 και θέτοντας τις βάσεις για ένα άνετο πέρασμα. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμοιαζε πελαγωμένη και λίγο έλειψε να δεχθεί και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν το σουτ του Σούλε από το ύψος της μεγάλης περιοχής σταμάτησε στο δοκάρι.

Η αντίδραση της Γιουνάιτεντ και το πέναλτι του Φερνάντες

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι «κόκκινοι διάβολοι» βελτίωσαν την εικόνα τους και άρχισαν να πιέζουν για την ισοφάριση. Στο 57ο λεπτό, κέρδισαν πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπρούνο Φερνάντες, αλλά ο τερματοφύλακας της Ρόμα, Βάσκες, απέκρουσε. Ωστόσο, μετά από έλεγχο στο VAR, διαπιστώθηκε ότι ένας παίκτης της Ρόμα είχε μπει νωρίτερα στην περιοχή, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να διατάξει επανάληψη του πέναλτι.

Στη δεύτερη προσπάθεια, ο Πορτογάλος αστέρας δεν αστόχησε, μειώνοντας το σκορ σε 1-2 για την ομάδα του στο 58ο λεπτό. Ένα λεπτό αργότερα, ο Φερνάντες βρήκε τον Εμπεμό, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Ρόμα, αλλά στάθηκε τρομερά άτυχος, καθώς η μπάλα βρήκε πρώτα στο αριστερό δοκάρι και έπειτα στο δεξί, χωρίς να καταλήξει στα δίχτυα.

Το «σόου» του Κούνια και η ολική ανατροπή

Η πίεση της Γιουνάιτεντ απέδωσε καρπούς στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Στο 83ο λεπτό, ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Μπαλέρντι δεν υπολόγισε σωστά και βρήκε «αέρα», με την μπάλα να φτάνει στον Ματέους Κούνια. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός σκόραρε από τη μικρή περιοχή, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα για το 2-2.

Με το μομέντουμ και την ψυχολογία στα ύψη, η ομάδα του Κάρικ έφτασε στην ολική ανατροπή δύο λεπτά αργότερα, στο 85ο ή 86ο λεπτό. Ο Λέισι βρήκε τον Κούνια, ο οποίος σούταρε από διαγώνια θέση μέσα απ’ την περιοχή. Η μπάλα, με τη βοήθεια του δοκαριού, κατέληξε στα δίχτυα για το τελικό 3-2, ολοκληρώνοντας μια μυθική ανατροπή.

Η ένταση με τον Κάρικ και η αποβολή του πρωταγωνιστή

Λίγο μετά το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ο Κούνια αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, έχοντας όμως προλάβει να κάνει τη «δουλειά» του για την ομάδα του. Παρά τους έξαλλους πανηγυρισμούς με τους φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η λήξη της αναμέτρησης επιφύλασσε μια απρόσμενη στιγμή.

Θα περίμενε κανείς άπαντες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας μετά την τεράστια ανατροπή, ωστόσο ο Μάικλ Κάρικ φάνηκε να στέλνει στα αποδυτήρια με αυστηρό ύφος τον ήρωα της ομάδας του, Ματέους Κούνια. Ο Βραζιλιάνος αποχώρησε από το σημείο εμφανώς ταραγμένος, μετά την έντονη συνομιλία του με τον προπονητή του, η οποία ακολούθησε την αποβολή του.

Βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση για τους «κόκκινους διάβολους»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άντεξε μέχρι το φινάλε και πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη, η οποία της δίνει βαθμολογική ώθηση στη League Phase του Champions League. Η επικράτηση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς έρχεται σε μια περίοδο που η ομάδα μετράει σερί ήττες στο πρωτάθλημα και βρίσκεται κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού.

Η νίκη αυτή, η δεύτερη της Γιουνάιτεντ στο φετινό Champions League έπειτα από δύο σερί ήττες, μπορεί να λειτουργήσει ως «ένεση» ψυχολογίας για την ομάδα του Κάρικ. Η Ρόμα έμοιαζε ικανή να βυθίσει ακόμα περισσότερο στην εσωστρέφεια τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να φέρει τον Κάρικ πιο κοντά στην πόρτα της εξόδου, ωστόσο ο Κούνια είχε διαφορετική άποψη και οδήγησε τους «κόκκινους διάβολους» σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta, Newsit