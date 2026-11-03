Ο Μπριν Ταϊρί για το «τρελό» ματς του ΠΑΟΚ με τη Ρόμα

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Ρόμα BC με σκορ 113-111 σε μία αναμέτρηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ για τον «δικέφαλο» με 27 πόντους, χαρακτήρισε το παιχνίδι ως «τρελό» και «διασκεδαστικό». Η νίκη αυτή ήταν κομβική, καθώς ο ΠΑΟΚ διατήρησε το αήττητο στην έδρα του, φτάνοντας το 3/3 στον όμιλο.

Η αγωνία της αναμέτρησης και οι δηλώσεις

Το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Ρόμα BC εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό μπασκετικό υπερθέαμα, με τις δύο ομάδες να ξεπερνούν τους 110 πόντους η καθεμία. Το τελικό σκορ 113-111 υπέρ του ΠΑΟΚ υπογραμμίζει την ένταση και την επιθετική φιλοσοφία που κυριάρχησε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ο Μπριν Ταϊρί μοιράστηκε τις εντυπώσεις του, δηλώνοντας: «Δύσκολο παιχνίδι, μπήκαν από 110+ πόντοι, τρελό ματς, διασκεδαστικό. Μπήκαν πολλά σουτ, αλλά είμαι περήφανος για όλους και που πήραμε τη νίκη». Η δήλωσή του αντικατοπτρίζει την αδρεναλίνη και την ικανοποίηση για το αποτέλεσμα.

Ο Μπριν Ταϊρί και η καθοριστική φάση

Ο Αμερικανός γκαρντ του ΠΑΟΚ, Μπριν Ταϊρί, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην επίθεση της ομάδας του, σημειώνοντας 27 πόντους και οδηγώντας την στο σκοράρισμα. Η συμβολή του ήταν σημαντική σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να προσφέρει λύσεις στην επίθεση.

Παρόλα αυτά, ο Ταϊρί βρέθηκε στο επίκεντρο της τελευταίας και πιο κρίσιμης φάσης του αγώνα. Ήταν αυτός που αστόχησε σε ένα τρίποντο, το οποίο θα μπορούσε να κρίνει νωρίτερα την έκβαση. Ωστόσο, η φάση δεν τελείωσε εκεί, καθώς ο συμπαίκτης του, Μουρ, κατάφερε να πάρει το επιθετικό ριμπάουντ και να πετύχει το νικητήριο καλάθι, εξασφαλίζοντας τη νίκη για τον ΠΑΟΚ.

Το αήττητο σερί και η δυναμική του ΠΑΟΚ

Με την επικράτηση επί της Ρόμα BC, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να διατηρήσει το απόλυτο στην έδρα του, επιβεβαιώνοντας την ισχύ του όταν αγωνίζεται μπροστά στο κοινό του. Αυτή η νίκη σηματοδοτεί το 3/3 για τον «δικέφαλο» στον όμιλο της διοργάνωσης, ένα επίτευγμα που ενισχύει σημαντικά τη θέση του στην κατάταξη.

Το αήττητο σερί εντός έδρας αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ, καθώς του προσδίδει αυτοπεποίθηση και ψυχολογική ώθηση για τις επόμενες αναμετρήσεις. Η ομάδα δείχνει να έχει βρει ρυθμό και να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την έδρα της.

Ο μη αμυντικός χαρακτήρας του παιχνιδιού

Ο Μπριν Ταϊρί σχολίασε επίσης τον χαρακτήρα του παιχνιδιού, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «δεν ήταν ένα αμυντικό παιχνίδι». Αυτή η παρατήρηση υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αναμέτρηση κυριάρχησε από την επιθετική προσέγγιση και των δύο ομάδων, με υψηλά ποσοστά ευστοχίας και πολλά σουτ να βρίσκουν τον στόχο.

Παρά τον μη αμυντικό προσανατολισμό, όπως τον περιέγραψε ο Αμερικανός γκαρντ, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να διαχειριστεί τις κρίσιμες στιγμές. Ο Ταϊρί εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας ότι η ομάδα «βγάλαμε τις φάσεις μας και τα καταφέραμε», καταδεικνύοντας την ικανότητα να κερδίζει ακόμα και σε αγώνες υψηλού σκορ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta