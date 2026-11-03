Η απάντηση της Θάνου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Στημένοι διαιτητές=στημένα πρωταθλήματα»

Η νομική εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Μαργαρίτα Θάνου, έδωσε την απάντησή της στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω των social media, μετά την καταγγελία που κατατέθηκε σε βάρος της. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε προχωρήσει σε καταγγελία του Παναθηναϊκού και της κυρίας Θάνου, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της πράσινης ΚΑΕ, για δημόσιες δυσφημιστικές δηλώσεις. Στην ανάρτησή της, η κυρία Θάνου επανέλαβε τη φράση «Στημένοι διαιτητές=στημένα πρωταθλήματα», ενώ παράλληλα εξέφρασε τη συμπαράστασή της σε συνάδελφο που επέλεξε να υπογράψει την καταγγελία. Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ενώπιον του οποίου η νομική εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού θα κληθεί να απολογηθεί.

Η καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης την απόφασή της να καταγγείλει τον Παναθηναϊκό, καθώς και τη Μαργαρίτα Θάνου. Η καταγγελία αφορά δημόσιες δυσφημιστικές δηλώσεις, οι οποίες φέρεται να προέρχονται από την κυρία Θάνου, η οποία κατέχει τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Η ενέργεια αυτή της ΚΑΕ Ολυμπιακός σηματοδοτεί την έναρξη μιας διαδικασίας ενώπιον των αρμόδιων αθλητικών οργάνων. Η καταγγελία κατατέθηκε συγκεκριμένα στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εξέταση της υπόθεσης και την κρίση επί των καταγγελλόμενων πράξεων.

Η απάντηση της Μαργαρίτας Θάνου στα social media

Σε απάντηση της καταγγελίας, η Μαργαρίτα Θάνου προέβη σε δημόσια τοποθέτηση μέσω των προσωπικών της λογαριασμών στα social media. Η νομική εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επέλεξε αυτή την οδό για να εκφράσει τη θέση της και να αντιδράσει στις κατηγορίες που της αποδίδονται από την πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Στην ανάρτησή της, η κυρία Θάνου χρησιμοποίησε μία φράση που τράβηξε την προσοχή: «Στημένοι διαιτητές=στημένα πρωταθλήματα». Αυτή η δήλωση αποτελεί κεντρικό σημείο της απάντησής της και αναδεικνύει το πλαίσιο των ισχυρισμών της σχετικά με το θέμα που προέκυψε μεταξύ των δύο ΚΑΕ.

Η αναφορά στον «συνάδελφο»

Πέρα από την κεντρική της δήλωση, η Μαργαρίτα Θάνου συμπεριέλαβε στην ανάρτησή της και μία αναφορά σε συνάδελφο. Συγκεκριμένα, έγραψε: «(Στον συνάδελφο που συνειδητά επέλεξε να βάλει τη δική του σφραγίδα και υπογραφή αντί της ΚΑΕ Ολυμπιακός, σε μια τέτοια καταγγελία, εκφράζω τη βαθιά μου συμπαράσταση)».

Αυτή η προσθήκη στην απάντησή της υποδηλώνει μια διάσταση στην υπόθεση, εστιάζοντας στην προσωπική ευθύνη ή επιλογή του ατόμου που υπέγραψε την καταγγελία εκ μέρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η κυρία Θάνου εξέφρασε τη «βαθιά της συμπαράσταση» προς αυτό το πρόσωπο, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την ταυτότητα του ή τους λόγους αυτής της συμπαράστασης.

Η διαδικασία ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή

Η Μαργαρίτα Θάνου αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Η ημερομηνία που έχει οριστεί για την απολογία της είναι η Τετάρτη, 11 Μαρτίου. Αυτή η διαδικασία αποτελεί το επόμενο βήμα μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός και την απάντηση της κυρίας Θάνου μέσω των social media.

Η απολογία της νομικής εκπροσώπου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της εξέτασης της καταγγελίας για τις δημόσιες δυσφημιστικές δηλώσεις. Ο Αθλητικός Δικαστής θα ακούσει τις θέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών και θα αποφανθεί επί της υπόθεσης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που θα προσκομιστούν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta