Ο Νικόλας Παπαθεοδώρου κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο στο Ντακάρ 2026

Ο Νικόλας Παπαθεοδώρου πρόσθεσε ένα ακόμη μετάλλιο στην ελληνική συγκομιδή στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026, κατακτώντας το ασημένιο στα 100μ. ύπτιο. Ο νεαρός κολυμβητής ανέβηκε για δεύτερη φορά στο βάθρο της διοργάνωσης που διεξάγεται στη Σενεγάλη, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του παρουσία. Το ασημένιο μετάλλιο έρχεται να προστεθεί στο χάλκινο που είχε κερδίσει νωρίτερα στα 200μ. ύπτιο.

Η κούρσα των 100μ. ύπτιο

Ο Νικόλας Παπαθεοδώρου τερμάτισε στη δεύτερη θέση στα 100μ. ύπτιο, σημειώνοντας χρόνο 55.79 δευτερόλεπτα. Στα πρώτα 50 μέτρα της κούρσας, ο Έλληνας αθλητής βρισκόταν στην πρωτοπορία, δίνοντας μια σκληρή μάχη για την πρώτη θέση.

Αντίπαλός του ήταν ο Άριελ Μουχιραχόντο από τη Νέα Ζηλανδία, ο οποίος τελικά κατάφερε να διπλασιάσει τα χρυσά του μετάλλια στη διοργάνωση, τερματίζοντας με χρόνο 55.69 δευτερόλεπτα. Στην τρίτη θέση και στο βάθρο ανέβηκε ο Πορτογάλος Μιγκέλ Ρέις Ολιβέιρα, με χρόνο 56.24 δευτερόλεπτα.

Δεύτερο μετάλλιο για τον Παπαθεοδώρου και τρίτο για την Ελλάδα

Αυτό το ασημένιο μετάλλιο αποτελεί το δεύτερο προσωπικό για τον Νικόλα Παπαθεοδώρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026. Είχε προηγηθεί η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 200 μέτρα ύπτιο, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνέπεια και την αγωνιστική του ποιότητα.

Παράλληλα, η επιτυχία του Παπαθεοδώρου ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των μεταλλίων για την Ελλάδα στη διοργάνωση στα τρία, με όλα αυτά τα μετάλλια να προέρχονται από τον χώρο της κολύμβησης, αναδεικνύοντας την ελληνική παρουσία στο άθλημα.

Οι δηλώσεις του Έλληνα πρωταθλητή

Μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, ο Νικόλας Παπαθεοδώρου εξέφρασε την ικανοποίησή του. «Είμαι πολύ χαρούμενος, δεύτερο μετάλλιο, άλλο χρώμα από το προηγούμενο», δήλωσε ο νεαρός κολυμβητής. Πρόσθεσε πως «ήταν μια καλή κούρσα, έκανα κάποια λάθη που τα πλήρωσα».

Ο Παπαθεοδώρου αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι «για λίγο χάθηκε η πρώτη θέση, δεν πειράζει, έχω ακόμη ένα αγώνισμα, θα πάμε για κάτι καλύτερο εκεί». Ο Έλληνας αθλητής αναμένεται να αγωνιστεί και στα 50μ. ύπτιο στο Ντακάρ, στοχεύοντας σε μία ακόμη διάκριση.

Συγχαρητήρια από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

Την έξοχη κούρσα του Νικόλα Παπαθεοδώρου παρακολούθησε από κοντά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), Ισίδωρος Κούβελος, ο οποίος αμέσως μετά συνεχάρη θερμά τον αθλητή για τη νέα του επιτυχία. Ο κ. Κούβελος δήλωσε: «Ο Νικόλας Παπαθεοδώρου μας έκανε για ακόμη μία φορά υπερήφανους! Με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στην κολύμβηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ, επιβεβαίωσε το ταλέντο, τις δυνατότητες και τη σπουδαία αγωνιστική του ποιότητα».

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ συνέχισε, τονίζοντας τη σημασία της διπλής επιτυχίας: «Το γεγονός ότι αυτό είναι το δεύτερο ολυμπιακό του μετάλλιο, μετά και την κατάκτηση του χάλκινου, κάνει την επιτυχία του ακόμη πιο ξεχωριστή. Αποδεικνύει ότι η ελληνική κολύμβηση έχει μια νέα γενιά αθλητών που μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο διεθνές στερέωμα».

Ο κ. Κούβελος ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του εκφράζοντας τις ευχαριστίες του: «Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Νικόλα, την οικογένειά του, τους προπονητές του και όλους όσοι βρίσκονται δίπλα του σε αυτή τη διαδρομή. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τους νέους αθλητές μας, που με τις επιτυχίες τους κρατούν ψηλά τη σημαία της Ελλάδας και μας γεμίζουν αισιοδοξία για το μέλλον».

Η παρουσία των επισήμων

Εκτός από τον Πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο, στον αγώνα του Νικόλα Παπαθεοδώρου ήταν παρόντες και άλλοι επίσημοι εκπρόσωποι. Συγκεκριμένα, την ελληνική αποστολή εκπροσώπησαν ο Αρχηγός Αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ, Νίκος Ξυλούρης, καθώς και η Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της ΕΟΕ, Βούλα Κοζομπόλη. Η παρουσία τους υπογραμμίζει τη στήριξη και την αναγνώριση των προσπαθειών των Ελλήνων αθλητών σε αυτή τη διεθνή διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta