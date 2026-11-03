Ο Καμαβινγκά για το ματς με την ΑΕΚ: «Πρέπει να συνεχίσουμε με πίστη για νίκες»

Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά, μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Γάλλος χαφ υπογράμμισε τη σημασία του αγώνα, τονίζοντας ότι η ομάδα του πρέπει να αγωνιστεί με πίστη και σοβαρότητα για να φύγει από την Αθήνα με τη νίκη. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε προσωπικές του στιγμές και στην πορεία της ομάδας.

Η σημασία του αγώνα με την ΑΕΚ και το μήνυμα για νίκη

Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά στάθηκε ιδιαίτερα στην επερχόμενη αναμέτρηση με την ΑΕΚ, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντική για την πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως δήλωσε, η ομάδα πρέπει να συνεχίσει στον δρόμο της, επιδεικνύοντας πίστη για τις νίκες που θα έρθουν. Η προσέγγιση του αγώνα απαιτεί σοβαρότητα, προκειμένου η Ρεάλ να καταφέρει να αποχωρήσει νικήτρια από την Αθήνα.

Ο Γάλλος μέσος τόνισε πως κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιστορία, αλλά η Ρεάλ έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν και πρέπει να διατηρήσει αυτή την πορεία. Η πίστη στις νίκες αποτελεί βασικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Η συνεισφορά του Μπερνάρντο Σίλβα και η ενότητα της ομάδας

Σε ερώτηση σχετικά με την παρουσία του Μπερνάρντο Σίλβα στον άξονα της Ρεάλ, ο Καμαβινγκά εξήγησε τη σημασία του Πορτογάλου παίκτη για την ομάδα. Ο Σίλβα χαρακτηρίστηκε ως ένας πολύ σημαντικός παίκτης, ο οποίος συμβάλλει στο να κρατιέται η κατοχή της μπάλας και παρέχει στήριξη στην έξοδο της μπάλας από την άμυνα. Ο Καμαβινγκά ανέφερε πως η Ρεάλ χρειαζόταν έναν παίκτη με αυτό το προφίλ.

Η ομάδα έχει σημειώσει έξι συνεχόμενες νίκες φέτος, ξεκινώντας πολύ καλά τη σεζόν, με τον Μπερνάρντο Σίλβα να έχει συμβάλει σημαντικά σε αυτή την επιτυχία. Ο Καμαβινγκά διαβεβαίωσε επίσης ότι οι σχέσεις μεταξύ των παικτών της Ρεάλ, καθώς και με τον προπονητή, είναι πάντα πολύ καλές και χαρακτηρίζονται από ενότητα. Υπογράμμισε ότι, ακόμα και όταν τα αποτελέσματα δεν είναι θετικά, δεν συμβαίνουν αρνητικά πράγματα στα αποδυτήρια, αλλά οι σχέσεις παραμένουν θετικές.

Τα σενάρια αποχώρησης του Βινίσιους και η «καρδιά Μερένχες»

Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά αναφέρθηκε και στα σενάρια που κυκλοφορούν σχετικά με ενδεχόμενη αποχώρηση του Βινίσιους από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γάλλος μέσος δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν θεωρεί κάτι τέτοιο πιθανό. Εξήγησε πως ο Βινίσιους έχει «καρδιά Μερένχες», είναι δηλαδή οπαδός της ομάδας από παιδί, γεγονός που καθιστά την αποχώρησή του απίθανη.

Σύμφωνα με τον Καμαβινγκά, ο Βινίσιους είναι βαθιά δεμένος με τη Ρεάλ Μαδρίτης και δεν θα επιθυμούσε να φύγει από την ομάδα που υποστηρίζει από μικρή ηλικία.

Η προσωπική εξέλιξη και η εμπιστοσύνη του Μουρίνιο

Ο Καμαβινγκά μίλησε ανοιχτά για μια δύσκολη περίοδο που βίωσε τους τελευταίους μήνες, κάτι που δεν είχε ξαναζήσει στην καριέρα του. Εξήγησε ότι μετά από αρνητικές εμπειρίες, πάντα μαθαίνει κανείς, και ο ίδιος σκέφτηκε πολύ. Δηλώνει πλέον ένας «καινούργιος άνθρωπος», έχοντας δουλέψει πολύ σκληρά το καλοκαίρι με πειθαρχία, προκειμένου να τιμήσει την εμπιστοσύνη που του έδειξε η ομάδα.

Ο Γάλλος χαφ εξέφρασε την επιθυμία του να βελτιώσει πολλά πράγματα στον εαυτό του. Ανέφερε ότι ο Ζοσέ Μουρίνιο τον εμπιστεύεται, και ο ίδιος θέλει να ανταποκριθεί σε αυτή την εμπιστοσύνη. Σχετικά με τον Μουρίνιο, ο Καμαβινγκά τον χαρακτήρισε «θρύλο» και δήλωσε ότι είναι πιο συμπαθής από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι. Μαθαίνει πολλά καθημερινά από τον προπονητή του, τόσο για τη νοοτροπία του ως παίκτης όσο και ως άνθρωπος.

Η «αόρατη δουλειά» και η ωριμότητα

Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά αναφέρθηκε επίσης στην αίσθηση δικαίωσης που ένιωσε στο Clasico, τονίζοντας ότι σκέφτηκε πολύ το καλοκαίρι και έλαβε μεγάλη στήριξη από την οικογένειά του. Αυτό που συνέβη στο προηγούμενο ματς, όπως είπε, ήταν αποτέλεσμα της «αόρατης δουλειάς» που γίνεται εκτός αγωνιστικού χώρου και η οποία τελικά βγαίνει στο γήπεδο. Θέλει να συνεχίσει να κάνει αυτό που έκανε στο Καμπ Νου.

Ο Γάλλος μέσος δήλωσε ότι επέστρεψε στο «σχολείο» και έχει μάθει πολλά πράγματα. Θέλει να δουλεύει πάνω στον χαρακτήρα του, να βελτιωθεί πνευματικά, και πάντα έκανε διπλή προπόνηση. Πλέον, νιώθει ακόμα πιο ώριμος, γεγονός που τον βοηθάει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Συλλυπητήρια για τον Ντε Μιγκέλ

Στο αρχικό του σχόλιο κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο Εντουάρντο Καμαβινγκά έστειλε μια μεγάλη αγκαλιά και όλη του την αγάπη για τον Ντε Μιγκέλ. Χαρακτήρισε την ημέρα ως λυπηρή για τον κόσμο του ποδοσφαίρου και τόνισε ότι όλη η ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης στέλνει την αγάπη της για το θλιβερό αυτό γεγονός.

Ο Γάλλος μέσος εξέφρασε τη θλίψη του για το συγκεκριμένο συμβάν, μεταφέροντας τα συλλυπητήρια και τη συμπαράσταση ολόκληρου του συλλόγου της Ρεάλ Μαδρίτης προς την οικογένεια του Ντε Μιγκέλ, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της απώλειας για την ποδοσφαιρική κοινότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko