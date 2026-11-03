Ο Ζοσέ Μουρίνιο για την ΑΕΚ: «Είναι πολύ ισχυρή στην έδρα της, πρέπει να δώσουμε τα πάντα»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο προσέγγισε με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη την αυριανή αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ για το Champions League. Ο Πορτογάλος τεχνικός της «Βασίλισσας» υπογράμμισε την ανάγκη για βαθμούς ενόψει της απευθείας πρόκρισης, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις δυσκολίες που παρουσιάζει η έδρα της Ένωσης.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Μουρίνιο στάθηκε ιδιαίτερα στην ισχύ της ΑΕΚ στο γήπεδό της, ενώ εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ, ένα γεγονός που επηρεάζει όλον τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Η κρίσιμη αναμέτρηση με την ΑΕΚ

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην Allwyn Arena της Νέας Φιλαδέλφειας το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου 2026, στις 22:00, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ο Ζοσέ Μουρίνιο τόνισε ότι η ομάδα του πρέπει να είναι πολύ σοβαρή, καθώς χρειάζεται βαθμούς για την απευθείας πρόκριση από την οκτάδα, παρόλο που βρίσκεται κοντά στην πρόκριση.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αναγνώρισε την ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια Ελλάδας και υπογράμμισε ότι είναι πολύ ισχυρή στην έδρα της, όπου η ατμόσφαιρα είναι δύσκολη για τους αντιπάλους. «Το γεγονός ότι η Ρεάλ έχει κερδίσει μόνο ένα ευρωπαϊκό ματς στην Αθήνα σε οκτώ παιχνίδια λέει πολλά», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η ομάδα του πρέπει να δώσει τα πάντα και να μην επιτρέψει καμία απώλεια.

Η θλίψη για τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ

Ο Ζοσέ Μουρίνιο αναφέρθηκε και στον θάνατο του Ντε Μιγκέλ, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό γεγονός. «Είναι αυτό που λένε όλοι, αυτό που κανείς δεν θέλει να βιώσει», είπε. «Κάτι που μας επηρεάζει όλους, ανθρώπους σαν εμάς που είμαστε στο ποδόσφαιρο, που αναπνέουμε για το ποδόσφαιρο και είμαστε στα γήπεδα».

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ σκληρή, βαθιά λυπηρή, κάτι που οι λέξεις δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν». Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους του Ντε Μιγκέλ και πρόσθεσε ότι είναι μια πολύ σκληρή στιγμή και για τον άλλο παίκτη που εμπλέκεται στο μαρκάρισμα-ατύχημα.

Η σημασία της νίκης επί της Ρόμα

Σχετικά με το πρόσφατο ματς με τη Ρόμα και το αν αυτό αποτέλεσε σημείο καμπής για τα αποτελέσματα της ομάδας, ο Μουρίνιο απάντησε ότι ήταν φυσικά πολύ σημαντικό. «Το να κερδίζεις ένα ματς με ανατροπή ενώ φαινόταν να το χάνεις, σε επίπεδο συναισθημάτων, μπορεί να μας γεμίσει με θετικές σκέψεις», δήλωσε.

Ωστόσο, ο Πορτογάλος τεχνικός δεν θεωρεί ότι ήταν σημείο καμπής. Αντίθετα, πιστεύει ότι η δουλειά που κάνουν σιγά σιγά βγαίνει. «Γνωριζόμαστε όλο και καλύτερα ως ομάδα, σε κάθε παιχνίδι έχουμε περιθώριο να βελτιωθούμε. Κάθε εμπειρία που βιώνουμε μας κάνει να έχουμε καλύτερη γνώση ο ένας του άλλου, οι παίκτες μεταξύ τους, οι παίκτες με εμένα. Όλη αυτή η εμπειρία συσσωρεύεται», εξήγησε.

Συγκρίσεις και φιλοδοξίες για το μέλλον

Ο Ζοσέ Μουρίνιο κλήθηκε να συγκρίνει την τωρινή Ρεάλ με ομάδες του παρελθόντος, αλλά δήλωσε ότι δεν του αρέσουν οι συγκρίσεις. «Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, δεν μου αρέσει αυτό», τόνισε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για άλλους παίκτες. Ανέφερε ότι η τωρινή ομάδα έχει τεράστια δυναμική, όπως και η τότε ομάδα που κατέκτησε πολλούς τίτλους.

«Αυτή η ομάδα δεν έχει κερδίσει κάτι ακόμα, αλλά θα δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον», είπε, εκφράζοντας την ευτυχία του με τους παίκτες που έχει. Όσον αφορά το τι διαφορετικό θα σήμαινε για τον ίδιο να κατακτήσει το Champions League με τη Ρεάλ, απάντησε ότι θα ήταν το τρίτο του Champions League, με τρεις διαφορετικές ομάδες και με τη μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι πρόκειται για υποθετικές καταστάσεις και ότι θέλει να βλέπει την πραγματικότητα, η οποία απαιτεί πόντους για την πρόκριση.

Ο ρόλος των παικτών και η πραγματικότητα

Ο Πορτογάλος προπονητής αναφέρθηκε και στον Φεντερίκο Βαλβέρδε, τονίζοντας ότι είναι ένας σημαντικός παίκτης για την ομάδα. Τον χαρακτήρισε αρχηγό, ο οποίος κοιτάζει διαφορετικά τον περίγυρό του και έχει ευθύνη στους ώμους του. Ο Μουρίνιο επανέλαβε την ανάγκη για συλλογή περισσότερων βαθμών, καθώς έχουν ήδη αντιμετωπίσει δύσκολους αντιπάλους και η αυριανή αναμέτρηση αποτελεί άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουν.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit, Gazzetta