Οι δηλώσεις του Ρέμο Φρόιλερ ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρεν

Ο Ρέμο Φρόιλερ, ο Ελβετός χαφ του Ολυμπιακού, παραχώρησε την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στη Γαλλία, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της ομάδας του με τη Ρεν. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 17:30, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Ο Φρόιλερ, ο οποίος έχει αποδειχθεί εξόχως σημαντικός στο ξεκίνημα της σεζόν για τους «ερυθρόλευκους», εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές και στάθηκε στην ποιότητα του συνόλου, καθώς και στην αποφασιστικότητα για νίκη.

Η ποιότητα του Ολυμπιακού και η νοοτροπία για τη νίκη

Ο Ρέμο Φρόιλερ τόνισε με έμφαση ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει την απαραίτητη ποιότητα για να προχωρήσει με επιτυχία στο Europa League. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι τρεις νίκες που έχει πετύχει η ομάδα μέχρι στιγμής στη διοργάνωση αποτελούν σαφή απόδειξη αυτής της ποιότητας και της δυναμικής του συνόλου.

Ο Ελβετός μέσος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο χαλάρωσης, παρά το θετικό ξεκίνημα και τις τρεις διαδοχικές νίκες. «Όχι, σε καμία περίπτωση. Το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα έχει τη σωστή νοοτροπία και αυτό θα φανεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο στον αυριανό αγώνα. Η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητα είναι βασικά στοιχεία για την πορεία της ομάδας.

Προσωπική προσφορά και αφοσίωση στο σύνολο

Αναφορικά με την προσωπική του απόδοση και την προσφορά του στην ομάδα, ο Ρέμο Φρόιλερ εξέφρασε την ελπίδα να συνεχίσει να αποδίδει το ίδιο καλά. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν τον απασχολεί αν θα δίνει περισσότερες ασίστ αντί για γκολ, καθώς ο πρωταρχικός του στόχος είναι να βοηθάει τον Ολυμπιακό να πετυχαίνει τους στόχους του. Δεν τον ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο θα προσφέρει, αρκεί να είναι αποτελεσματικός για την ομάδα.

«Το ελπίζω, να συνεχίσω έτσι. Δεν με πειράζει να δίνω περισσότερες ασίστ αντί για γκολ, θέλω να βοηθάω την ομάδα μου. Δεν με πειράζει ο τρόπος», υπογράμμισε, δείχνοντας την πλήρη αφοσίωσή του στο συλλογικό συμφέρον. Ο Ελβετός χαφ έχει καθιερωθεί ως ένας εξόχως σημαντικός παίκτης για τους «ερυθρόλευκους» από την αρχή της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ευχαριστίες στους φιλάθλους και ο σεβασμός στον αντίπαλο

Ο Ρέμο Φρόιλερ δεν παρέλειψε να απευθύνει θερμές ευχαριστίες στους φιλάθλους του Ολυμπιακού που ταξίδεψαν στη Γαλλία για να υποστηρίξουν την ομάδα. Αναγνώρισε ότι η προσπάθειά τους δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς χρειάστηκε να αλλάξουν τα πάντα στα σχέδιά τους λόγω των αλλαγών σε ημερομηνία και ώρα της αναμέτρησης. Η παρουσία τους αποτελεί σημαντική ώθηση για τους παίκτες.

Σχετικά με τον αντίπαλο, ο Φρόιλερ χαρακτήρισε τη Ρεν ως έναν «μεγάλο αντίπαλο», αναγνωρίζοντας τη δυσκολία του αγώνα. Ωστόσο, τόνισε την ταυτότητα και τη φιλοσοφία της ομάδας του: «Όμως είμαστε Ολυμπιακός και θα προσπαθήσουμε να τους κερδίσουμε». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αγωνιστική νοοτροπία των «ερυθρολεύκων» που στοχεύουν πάντα στη νίκη.

Οι προκλήσεις του αγώνα με τη Ρεν και το δύσκολο πρόγραμμα

Ο Φρόιλερ αναφέρθηκε στην επικείμενη αναμέτρηση με τη Ρεν, επισημαίνοντας πως το αυριανό παιχνίδι είναι δύσκολο, όπως και το γενικότερο πρόγραμμα που έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός. Παρά τις προκλήσεις, η στόχευση της ομάδας παραμένει η κατάκτηση της νίκας, προκειμένου να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της στο Europa League.

Ο Ελβετός ποδοσφαιριστής αναγνώρισε επίσης ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καλά στον προηγούμενο αγώνα πρωταθλήματος με την Κηφισιά. Για τον λόγο αυτό, τόνισε την ανάγκη η ομάδα να δείξει την πραγματική της ποιότητα στον αγώνα με τη Ρεν και να κατακτήσει τους τρεις βαθμούς, αποδεικνύοντας την αξία της και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε απαιτητικά παιχνίδια.

Με πληροφορίες από: Athletiko