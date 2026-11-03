Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Χεσούς ντε Μιγκέλ μετά από καρδιακή ανακοπή

Στο πένθος έχει βυθιστεί τις τελευταίες ώρες το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, μετά την είδηση του θανάτου του 30χρονου επιθετικού της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ. Ο παίκτης έφυγε από τη ζωή σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2026, μία ημέρα αφότου υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια αγώνα για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από σύγκρουση του ντε Μιγκέλ με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οουόνο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση στην παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα.

Το τραγικό τέλος του Χεσούς ντε Μιγκέλ

Ο 30χρονος επιθετικός της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ, διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αμέσως μετά την καρδιακή ανακοπή που υπέστη στον αγωνιστικό χώρο. Οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή, δίνοντας αρχικά ελπίδες για την πορεία της υγείας του.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των ιατρών και την αρχική του ανάκαμψη, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε δραματικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ έχασε τη μάχη για τη ζωή, αφήνοντας πίσω του θλίψη και ερωτηματικά για τα αίτια του τραγικού συμβάντος.

Μια μακρά σειρά θανάτων στον αγωνιστικό χώρο

Ο θάνατος του Χεσούς ντε Μιγκέλ αποτελεί το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια μακρά και θλιβερή σειρά θανάτων που έχουν σημειωθεί την ώρα που οι παίκτες αγωνίζονταν. Πριν από το τραγικό τέλος του επιθετικού της Τενερίφης, πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές είχαν χάσει τη ζωή τους πάνω στον αγωνιστικό χώρο, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για συνεχή προσοχή στην υγεία των αθλητών.

Ο θάνατος του Κεβίν Κάστρο στην Πορτογαλία

Πριν από κάτι περισσότερο από δύο μήνες, ένας άλλος νεαρός ποδοσφαιριστής, ο Πορτογάλος επιθετικός μέσος Κεβίν Κάστρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 25 ετών. Το περιστατικό συνέβη όταν αντιμετώπισε ένα επείγον ιατρικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα κοντά στη Λισαβόνα. Ο αγώνας διεξαγόταν μεταξύ της Εστρέλα Αμαντόρα, ομάδας της πρώτης κατηγορίας, και της δικής του ομάδας, Ρεάλ Σπορτ Κλούμπε, που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία.

Ο Πορτογάλος παίκτης κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο μόλις δέκα λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. Παρά την άμεση χρήση απινιδωτή και την παρέμβαση των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής βοήθειας, δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή του. Αν και η ακριβής αιτία της κατάρρευσής του δεν γνωστοποιήθηκε επίσημα, τέτοια περιστατικά συνδέονται συχνά με υποβόσκουσες καρδιακές ανωμαλίες ή άλλα προβλήματα υγείας.

Η περίπτωση του Μαρκ-Βιβιέν Φοέ

Ανάλογη ήταν και η περίπτωση του Καμερουνέζου διεθνούς μέσου Μαρκ-Βιβιέν Φοέ, ο οποίος έπασχε από συγγενή καρδιακή πάθηση. Ο Φοέ απεβίωσε έπειτα από καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών, στις 26 Ιουνίου 2003. Ο θάνατός του συνέβη σε ηλικία 28 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο του ποδοσφαίρου και αναδεικνύοντας τις κρυφές προκλήσεις υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι αθλητές.

Με πληροφορίες από: Newsit