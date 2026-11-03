Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατήγγειλε τον Παναθηναϊκό και μέλος του ΔΣ για δυσφημιστικές δηλώσεις

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την υποβολή καταγγελίας κατά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και της κυρίας Μαργαρίτας Θάνου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της πράσινης ΚΑΕ. Η καταγγελία αφορά δημόσιες δυσφημιστικές δηλώσεις που φέρεται να έκανε η κυρία Θάνου, οι οποίες, σύμφωνα με τον Ολυμπιακό, περιείχαν ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς. Η ενέργεια αυτή έρχεται σε συνέχεια των όσων ειπώθηκαν σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή.

Η καταγγελία στον αθλητικό δικαστή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η καταγγελία υποβλήθηκε χθες στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Αποδέκτες της καταγγελίας είναι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και προσωπικά η κυρία Μαργαρίτα Θάνου, η οποία κατέχει θέση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η κίνηση αυτή της ερυθρόλευκης ΚΑΕ έγινε γνωστή μέσω επίσημης ενημέρωσης προς τους φιλάθλους της.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός διευκρίνισε ότι η απόφαση για την υποβολή της καταγγελίας λήφθηκε ως απάντηση σε όσα διαδίδονται. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προστασίας της φήμης και της ακεραιότητας του συλλόγου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι επίμαχες δηλώσεις της κυρίας Θάνου

Οι δηλώσεις για τις οποίες καταγγέλλεται η κυρία Θάνου έγιναν κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής στην κρατική τηλεόραση. Συγκεκριμένα, η εκπομπή πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου. Κατά την παρουσία της στην εν λόγω εκπομπή, η κυρία Θάνου προέβη σε ισχυρισμούς που η ΚΑΕ Ολυμπιακός χαρακτηρίζει ως εν γνώσει της ψευδείς και συκοφαντικούς.

Μεταξύ των όσων δήλωσε, η κυρία Θάνου υποστήριξε ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός δήθεν εμπλέκεται σε μια υπόθεση που βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση, η οποία αφορά τη χειραγώγηση αγώνων καλαθοσφαίρισης. Αυτός ο ισχυρισμός αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία της καταγγελίας που υποβλήθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός στον Αθλητικό Δικαστή.

Χαρακτηρισμοί για πρωταθλήματα και τελικούς

Εκτός από την αναφορά στην υπόθεση χειραγώγησης αγώνων, η κυρία Μαργαρίτα Θάνου προχώρησε και σε άλλους χαρακτηρισμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η κυρία Θάνου χαρακτήρισε ως δήθεν στημένα πρωταθλήματα και τελικούς. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί αφορούσαν αγώνες και διοργανώσεις που ο Ολυμπιακός κέρδισε σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, οι οποίοι αμφισβητούν τη νομιμότητα και την αξία των επιτυχιών του Ολυμπιακού, αποτελούν βασικό λόγο για την υποβολή της καταγγελίας. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θεωρεί ότι οι δηλώσεις αυτές είναι δυσφημιστικές και πλήττουν το κύρος της ομάδας και των τίτλων που έχει κατακτήσει.

Απάντηση σε παραπλανητικές διαρροές

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τόνισε στην ανακοίνωσή της ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί απάντηση σε παραπλανητικές διαρροές. Οι διαρροές αυτές φέρεται να προέρχονται από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και να απευθύνονται προς τα μέσα ενημέρωσης. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ επέλεξε να ενημερώσει τους φιλάθλους της για την κατάσταση, προκειμένου να αποκαταστήσει την αλήθεια και να αντιμετωπίσει τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός υπογραμμίζει την πρόθεση του συλλόγου να προστατεύσει την εικόνα του απέναντι σε όσα θεωρεί ως αβάσιμες κατηγορίες. Η υποβολή της καταγγελίας στον Αθλητικό Δικαστή ΕΣΑΚΕ είναι η επίσημη οδός που επέλεξε ο Ολυμπιακός για να αντιδράσει στις δημόσιες δηλώσεις της κυρίας Θάνου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta