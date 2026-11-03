Το συμβόλαιο του Ντε Φράι στον Παναθηναϊκό και το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ο Κώστας Γουλής, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, μίλησε το μεσημέρι της Τρίτης (3/11) στην εκπομπή «BACK2ΜΠΑΚ» του Athletiko, αναλύοντας τα τελευταία νέα που αφορούν τους «πράσινους». Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Γουλής έδωσε πληροφορίες για το καθεστώς του συμβολαίου του Στέφαν Ντε Φράι, καθώς και για το πλάνο του Τζέικομπ Νίστρουπ ενόψει του επικείμενου αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Η συνέντευξη του Κώστα Γουλή

Η εκπομπή «BACK2ΜΠΑΚ» του Athletiko φιλοξένησε τον Κώστα Γουλή την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, όπου ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» παρουσίασε μια πλήρη εικόνα της επικαιρότητας του Παναθηναϊκού. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε δύο βασικούς άξονες: αφενός, στα γενικότερα τελευταία νέα της ομάδας και, αφετέρου, στις ειδικότερες εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Ολλανδού αμυντικού Στέφαν Ντε Φράι.

Ο κ. Γουλής, με την ιδιότητα του ρεπόρτερ που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, προσέφερε λεπτομέρειες τόσο για την πορεία του συλλόγου όσο και για συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν τους φιλάθλους. Η συνέντευξη αυτή έδωσε την ευκαιρία να φωτιστούν πτυχές που αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και τις συμβατικές υποχρεώσεις των παικτών.

Το παρασκήνιο του συμβολαίου του Ντε Φράι

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης του Κώστα Γουλή αφορούσε το συμβόλαιο του Στέφαν Ντε Φράι με τον Παναθηναϊκό. Ο ρεπόρτερ αποκάλυψε το παρασκήνιο της συμφωνίας με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, δίνοντας μια σαφή εικόνα για το πώς διαμορφώνεται το μέλλον του στους «πράσινους».

Όπως ανέφερε ο κ. Γουλής, το τρέχον συμβόλαιο του Ντε Φράι λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι. Ωστόσο, η αρχική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει μια ρήτρα «1+1» έτους. Αυτή η ειδική πρόβλεψη επιτρέπει την επέκταση της συνεργασίας για έναν επιπλέον χρόνο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η ενεργοποίηση του επιπλέον έτους είναι αυτόματη και συνδέεται άμεσα με τις αγωνιστικές συμμετοχές του ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα, το συμβόλαιο του πρώην κεντρικού αμυντικού της Ίντερ θα επεκταθεί για έναν ακόμη χρόνο, εφόσον ο ίδιος συμπληρώσει το 60% των συνολικών συμμετοχών της ομάδας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν. Αυτή η λεπτομέρεια καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την παραμονή του Ντε Φράι στον Παναθηναϊκό πέρα από το καλοκαίρι.

Το πλάνο για τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Πέρα από τις συμβατικές λεπτομέρειες, ο Κώστας Γουλής αναφέρθηκε και στο αγωνιστικό κομμάτι, εστιάζοντας στο επικείμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο ρεπόρτερ παρουσίασε το πλάνο που έχει καταστρώσει ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ για αυτή την αναμέτρηση, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας.

Ο αγώνας μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΤΣΣΚΑ Σόφιας έχει προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 22:00. Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, μιας διοργάνωσης στην οποία οι «πράσινοι» επιδιώκουν μια επιτυχημένη πορεία.

Το πλάνο του Τζέικομπ Νίστρουπ για το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και ανάλυσης, καθώς η ομάδα προετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα. Οι πληροφορίες που έδωσε ο Κώστας Γουλής προσέφεραν μια πρώτη εικόνα για την προσέγγιση του προπονητικού επιτελείου ενόψει αυτής της κρίσιμης ευρωπαϊκής αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Athletiko